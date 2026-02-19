ETV Bharat / state

'मोदी सरकारवर ट्रम्प सरकारचा दबाव आहे का?'- राफेल खरेदीवरून प्रकाश आंबेडकरांचे सरकारला प्रश्न!

पुण्यात आज वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले.

Published : February 19, 2026 at 8:34 PM IST

मुंबई : भारत सरकार एमआरएफए कार्यक्रमांतर्गत फ्रान्सकडून 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत असतानाच, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर आणि अटींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "मोदी सरकारवर ट्रम्प यांचा दबाव आहे का?", असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर म्हणाले," दिवसेंदिवस असे दिसतं आहे, की भारताला कोणीही येऊन ब्लॅकमेल करत आहेत. उद्या माझी मुंबईमध्ये बैठक आहे. काही सामाजिक संस्थासोबत एपस्टीन फाईल आणि राफेलबाबत चर्चा करणार आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राफेल पाडण्यात आलं. त्याचा कोड द्यायला फ्रान्स तयार नव्हते. त्याच्या रडारची रेंज कमी होती. त्यामुळे राफेल पाडले, अशी परिस्थिती आहे. परत एकदा भारत फ्रान्सकडून 114 राफेल खरेदी करत आहे. यातील रडार प्रॉब्लेम आणि इतर अडचणी दूर झाल्या का? हे सरकारनं सागितलं नाही. एसयू खरेदी का केले नाही? ते राफेलपेक्षा जास्त स्वस्त आहे. एपस्टीन फाईलमध्ये पंतप्रधान यांचे नाव आल्यामुळे फ्रान्ससोबत डील केली तर नाही ना,", असे अनेक प्रश्न उपस्थितीत केले जात आहेत.



ते पुढे म्हणाले की," राफेलची निर्मिती करणारी 'डसॉल्ट एव्हिएशन' कंपनी विमानाचा सोर्स कोड भारतासोबत शेअर करणार का? सोर्स कोड नसल्यामुळे भारतीय हवाई दल पाकिस्तान किंवा चीनच्या नवीन रडार सिग्नेचर्सचा समावेश करण्यासाठी राफेलची 'थ्रेट लायब्ररी' स्वतंत्रपणे अपडेट करू शकत नाही. ही एक मोठी तांत्रिक उणीव आहे. या व्यवहारामध्ये 100 टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरण समाविष्ट आहे की हा केवळ सुट्टे भाग जोडून विमान बनवण्याचा करार आहे ? याबाबत सरकारनं स्पष्टता द्यावी. भारताला स्वावलंबी व्हायचे असेल तर पूर्ण तंत्रज्ञान मिळणं आवश्यक आहे".


"रशियानं त्यांच्या पाचव्या पिढीतील प्रगत Su-57E विमानासाठी स्वस्त आणि 100 टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दिला आहे. असे असताना भारत अधिक महागडे आणि 4.5 पिढीचे राफेल विमान का खरेदी करत आहे? रशियाकडून प्रगत विमाने खरेदी करू नयेत. यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मोदी सरकारवर दबाव टाकत आहेत का?" असा प्रश्न यावेळी आंबेडकर यांनी उपस्थित केला.

2.5 लाख कोटी रुपये विमानांसाठी खर्च केले जाणार- केंद्र सरकारनं 114 नवीन राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी ‘Acceptance of Necessity’ जारी केली आहे. त्यानुसार राफेलच्या खरेदीचा करार अंदाजे 3.25 लाख कोटींचा असणार आहे. यामधील सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपये विमानांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. तर उर्वरित रक्कम शस्त्रास्त्र, स्पेअर पार्ट्स आणि लॉजिस्टिक सपोर्टवर खर्च केली जाईल. या करारामुळं हवाई दलाच्या स्क्वॉड्रनची संख्या वाढण्यासह भारताचा धोरणात्मक फायदा लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल, असं म्हटलं जात आहे.

