भारताची चार जहाजे इटलीनं अडवली? प्रकाश आंबेडकरांच्या दाव्याने खळबळ
इटलीनं भारतातून गेलेली 4 जहाजे अडवली आहेत. या जहाजांमध्ये जवळपास 800 टन मिलिटरी ग्रेड स्टील असल्याचा दावा आहे.
Published : May 22, 2026 at 5:59 PM IST
पुणे : वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यावर टीका केली आहे. “पंतप्रधान मोदी यांचा विदेश दौरा हा इटलीसाठी होता. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि शेतकऱ्यांच्या खतांचा तुटवडा हा मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे निर्माण झाला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आंबेडकर म्हणाले, “इटलीनं भारतातून गेलेली 4 जहाजे थांबवली आहेत. या जहाजांमध्ये जवळपास 800 टन मिलिटरी ग्रेड स्टील असल्याचा दावा आहे. या साहित्याचा वापर पॅलेस्टाईनविरोधात गाझा पट्टीत होऊ शकतो, या कारणावरून इटलीनं त्यावर रोख लावली आहे.” यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणांवरही टीका केली.
'इस्रायला लष्करी स्टील पुरवल्यामुळे जहाजं अडवली' : ते पुढे म्हणाले की, “देशातील नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचं काम सुरू आहे. मोदी यांच्या विदेश दौऱ्यात नॉर्वे आणि हॉलंड दौऱ्याचाही समावेश होता. मात्र देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीला केंद्र सरकारची धोरणंच जबाबदार आहेत.”
आंबेडकर म्हणाले, “सध्या इस्रायल-हमास युद्ध सुरू असून इटलीतील काही संघटनांनी तेथून युद्धसाहित्य जाऊ न देण्याची भूमिका घेतली आहे. भारतातून गेलेली 4 जहाजं इटलीत थांबवण्यात आली आहेत. या जहाजांमध्ये सुमारे 800 टन मिलिटरी ग्रेड स्टील असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा माल इस्रायलला जाणार असून त्याचा वापर गाझा पट्टीत होऊ शकतो. या स्टीलपासून जवळपास 17 हजार शेल्स तयार होऊ शकतात,” असा दावा त्यांनी केला.
“इटलीतील बंदर कामगार संघटनांनी दबाव आणल्यानंतर ही जहाजं रोखून धरण्यात आली. भारतातून इस्रायलला मिलिटरी स्टील पुरवलं जात असल्याची माहिती इराणला समजल्यानंतर त्यांनी भारताला तेलपुरवठा कमी केला. ही बाब जगासमोर येऊ नये म्हणूनच पंतप्रधान मोदी इटलीला गेले,” असा आरोपही आंबेडकर यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, “भारताला आवश्यक असलेलं क्रूड ऑइल आणि लिक्विफाईड नॅचरल गॅस पूर्वी व्यवस्थित मिळत होतं. मात्र आता त्यांचा तुटवडा जाणवत आहे. याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार जबाबदार आहे.”
'भारताला चारही बाजूंनी घेरण्यात आलं' : आंबेडकरांनी पुढे सांगितलं की, इटलीतील दोन संघटना इस्रायलकडे कोणतेही शस्त्र किंवा मिलिटरी ग्रेड साहित्य जाऊ नये यासाठी लक्ष ठेवून आहेत. “या संघटनांच्या निदर्शनास आलं आहे की भारतातून मोठ्या प्रमाणात इस्रायलला मिलिटरी ग्रेड स्टील पाठवलं जात आहे. हा पुरवठा महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर-जालना येथील लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीमार्फत होत असल्याचा दावा आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून गेलेली चार जहाजं इटलीत अडवण्यात आली असून इटली सरकार ती सोडण्यास तयार नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “भारताचा जुना मित्र रशिया आता मदतीसाठी पुढे येत नाही, तर चीन भारतावर दबाव टाकण्यास सुरुवात करत आहे. त्यामुळे भारत चारही बाजूंनी घेरला जात आहे.” “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणात बदल का केला आणि लपूनछपून इस्राएलला मिलिटरी ग्रेड स्टील का पुरवलं जात आहे? हा प्रश्न जनतेनं विचारला पाहिजे,” असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं.