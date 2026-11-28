'दाऊद इब्राहिम हा शरद पवारांच्या पक्षाचा मालक'; डिलिमिटेशनवरुन प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप
डिलिमिटेशन बिलावरुन प्रकाश आंबेडकर यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका करत गंभीर आरोप केले आहेत.
Published : November 28, 2026 at 6:54 PM IST
पुणे : केंद्र सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावलं असून, या अधिवेशनात डिलिमिटेशनबाबत चर्चा होणार आहे. डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी एनडीए सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आकडे जुळवाजुळवी करण्यासाठी भाजपाकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. डिलिमिटेशनबाबत विविध पक्षांकडून प्रतिक्रिया येत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून या विधेयकाला पाठिंबा दिला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. यावरुन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली. "दाऊद इब्राहिम हा शरद पवार यांच्या पक्षाचा मालक आहे आणि हे मी 1990 पासून बोलत आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "डिलिमिटेशन हे बिल एप्रिलमध्ये मांडण्यात आलं होतं. पण, ते मंजूर झालं नाही. आता पुन्हा नोव्हेंबरमध्ये मांडण्यात येत आहे. पण, आता दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. चीन आता अरुणाचल प्रदेशात 200 किलोमीटर आत आला आहे. चीननं भारतात शिरकाव केला. ब्रह्मपुत्रा नदीवर काही प्रमाणात चीननं कब्जा केला आहे. दुसरं म्हणजे, लंडनमध्ये हेडकॉटर असणाऱ्या एका मोठ्या संस्थेनं जूनमध्ये एक परिषद ठेवली होती. बांगलादेश, पाकिस्तान अशा देशांमधून त्यांची लोकं आली होती. तसंच आयएसआय किंवा इतर सुरक्षा संघटनेची लोक आली होती. आपल्याकडून म्हणजेच भारताकडून संघाशी संबंध असलेले राम माधव या ठिकाणी उपस्थित होते. राम माधव कसं काय या परिषदेला जाऊ शकतात? याचा खुलासा सरकार करत नाही."
"भारताविरोधात अनेकजण कारवाया करत आहेत. अशावेळी राम माधव अशा परिषदेला जातात म्हणजे काय? आणि या बिलावर देखील राम माधव यांना त्या परिषदेत विचारण्यात आलं होतं. त्यांना अट घातली की, हेमंत करकरे आणि इतर लोकांच्या शरीरातून ज्या गोळ्या निघाल्या त्याची माहिती आम्ही बाहेर काढू आणि मुंबईमध्ये जो हल्ला झाला, त्या हल्ल्यामागे कुणाकुणाचा रोल होता ते आम्ही बाहेर काढू, असं देखील त्यांनी धमकावलं. हे सगळं दाबण्यासाठी हे बिल आणलं जात आहे," असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, देशात डिलिमिटेशनच्या निमित्तानं नवं भांडण सुरू होणार आहे. हे बिल संविधानात बसत नाही. भाजपाला या बिलाची एवढी घाई का लागली आहे? याचा खुलासा भाजपा करत नाही. अचानक हे बिल आणलं जात आहे. कोलंबोमध्ये जी मीटिंग झाली तेही एक कारण आहे. मुंबई ब्लास्टमधला रोल बाहेर काढू, अशी धमकी त्या दिवशी सरकारला देण्यात आली. दाऊद इब्राहिम हा राष्ट्रवादीचा मालक आहे. हे भाजपा सरकारला माहिती आहे."
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