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लवकरच मामाला फोन करणार, शरद पवारांचीही भेट घेणार - बिनविरोध निवडून आल्यानंतर प्राजक्त तनपुरेंची प्रतिक्रिया

विधान परिषद निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आल्यानंतर प्राजक्त तनपुरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

Prajakt Tanpure's reaction
बिनविरोध निवडून आल्यानंतर प्राजक्त तनपुरेंची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 4:39 PM IST

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अहिल्यानगर - विधान परिषद निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आल्यानंतर नवनिर्वाचित आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी पहिल्याच प्रतिक्रियेत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं आहे. लवकरच मामा जयंत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधणार असून, शरद पवार यांचीही भेट घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. निवडणुकीनंतर प्रतिक्रिया देताना प्राजक्त तनपुरे म्हणाले की, अर्ज भरल्यानंतर मोठ्या मनानं माघार घेतलेल्या चारही उमेदवारांचे मी मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या निर्णयामुळे ही निवडणूक बिनविरोध झाली आणि माझा विजय शक्य झाला.

बिनविरोध निवडून आल्यानंतर प्राजक्त तनपुरेंची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'भाजपासाठी ताकदीनं काम करणार' : यावेळी त्यांनी भाजपा नेतृत्वाचेही आभार मानले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवत उमेदवारी दिली. पक्षानं दिलेल्या या संधीचं सोनं करण्यासाठी आणि विश्वासाला न्याय देण्यासाठी पूर्ण ताकदीनं काम करणार असल्याचंही तनपुरेंनी सांगितलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रश्नांबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत देत ते म्हणाले की, नगर जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांतील लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न विधान परिषदेत प्रभावीपणे मांडणार असून ते सोडवण्यासाठी शंभर टक्के प्रयत्न करणार आहे. "माझ्या राजकारणाची सुरुवातही नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदापासून झाली आहे. त्यामुळे तळागाळातील प्रश्नांची मला पूर्ण जाण असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्राधान्यानं काम करेन," असंही तनपुरेंनी स्पष्ट केलं.

'जयंत पाटलांना फोन करणार, शरद पवारांची भेट घेणार' : प्राजक्त तनपुरे यांच्या प्रतिक्रियेतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे जयंत पाटील आणि शरद पवार यांचा त्यांनी केलेला उल्लेख. भाजपामध्ये प्रवेश करून विधान परिषदेत निवडून आल्यानंतरही जुने राजकीय संबंध कायम असल्याचे संकेत तनपुरे यांनी दिले. "थोड्याच वेळात मामा जयंत पाटील यांना फोन करणार असून लवकरच शरद पवार यांचीही भेट घेणार आहे," असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. भाजपाच्या तिकिटावर विधान परिषदेत प्रवेश केल्यानंतर लगेचच त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. तनपुरेंच्या या भूमिकेमुळे आगामी काळात अहिल्यानगरच्या राजकारणात कोणती नवी समीकरणं आकाराला येतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

PRAJAKT TANPURE
LEGISLATIVE COUNCIL ELECTION
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प्राजक्त तनपुरे
PRAJAKT TANPURE REACTION

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