'आमचे दहा आमदार सरकारमध्ये जातील', शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या विधानाची जोरदार चर्चा

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी केलेल्या एका विधानाची सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Published : March 9, 2026 at 6:04 PM IST
राहुरी (अहिल्यानगर) - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी केलेल्या एका विधानाची सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. "त्यांचे 240 आमदार आहेत. आमचे दहा जण येणार असं चाललंय. माझं काय होईल मला माहीत नाही," असं म्हणत प्राजक्त तनपुरें यांनी सूचक राजकीय विधान केल्यानं राहुरी तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं.
प्राजक्त तनपुरे यांचं सूचक विधान - भाजपाचे आमदार शिवाजी कर्डीले यांच्या निधनानं रिक्त झालेल्या राहुरी-नगर-पाथर्डी विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक लवकरच जाहीर होईल. भाजपाकडून कोणाला तिकीट दिलं जातंय व माजी आमदार प्राजक्त तनपुरेंची काय भूमिका असणार याकडं लक्ष लागलेलं असतानाच रंगपंचमीनिमित्तानं राहुरी तालुक्यातील गुहा येथील कानीफनाथ महाराजांची यात्रा पार पडली. वेगवेगळ्या समाजात वाद सुरू असल्यानं मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात यात्रा पार पडली. यावेळी भाषणात राहुरीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या भाषणामुळं राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
काय म्हणाले प्राजक्त तनपुरे? - "सरकार आपलं आहे आणि आमचे दहा जण तुमच्यात येतील असं चाललंय," असं वक्तव्य करत तनपुरे यांनी सूचक राजकीय संकेत दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी प्राजक्त तनपुरे यांच्या संभाव्य भाजपा प्रवेशाबाबत चर्चा सुरू होती. त्यानंतर अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळं महायुतीचं संख्याबळ वाढलं असतं. त्या धर्तीवर तनपुरेंनी वक्तव्य केलं का? राहुरीच्या पोटनिवडणुकीत ते कोणत्या पक्षाकडून निवडणूक लढवतात याचं सुतोवाच त्यांनी केलं आहे का? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
राहुरी पोटनिवडणुकीत कोणाला मिळणार तिकीट? - राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे आमदार शिवाजी कर्डीले यांच्या निधनानंतर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत भाजपाचा उमेदवार कोण असणार याची चर्चा सुरू आहे. कर्डीले यांचे पुत्र अक्षय कर्डीले यांना उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पक्षश्रेष्ठींचा अंतिम निर्णय काय येतो यावर सर्व गणित अवलंबून असल्याचं भाजपाचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी सांगितलं.
शरद पवार यांची भूमिका काय? - राहुरीतून विधानसभेवर शिवाजी कर्डीले निवडून गेले होते. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर आता होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका काय असणार हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळं आगामी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुरी मतदारसंघातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापू लागलं आहे.
