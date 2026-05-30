ETV Bharat / state

सुजय विखेंचा डबल स्ट्राईक; प्राजक्त तनपुरे भाजपामध्ये, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील म्हणाले...

मुंबईतील भाजपा कार्यालयात रविंद्र चव्हाण आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपामध्ये अधिकृत प्रवेश केला.

Prajakt Tanpure joined BJP
प्राजक्त तनपुरे यांनी केला भाजपात प्रवेश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 30, 2026 at 7:20 PM IST

|

Updated : May 30, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई/अहिल्यानगर - अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपाने एकाच वेळी दोन मोठे राजकीय मास्टरस्ट्रोक खेळत विरोधकांना जोरदार धक्का दिला आहे. एकीकडे राहुरी पोटनिवडणुकीत अक्षय कर्डीले यांना विजयी करून भाजपाने आपली ताकद सिद्ध केली, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रभावी नेते आणि माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना भाजपामध्ये आणण्यात यश मिळवले. या दोन्ही राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे नाव चर्चेत आले असून जिल्ह्याच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांचे तेच प्रमुख सूत्रधार ठरत असल्याची चर्चा रंगली आहे.

भाजपाच्या बाजूने वातावरण निर्माण केले - राहुरी विधानसभा पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भाजपामध्ये उमेदवारीपासून प्रचारापर्यंत मोठी राजकीय चुरस निर्माण झाली होती. मात्र, पक्षांतर्गत समन्वय साधत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी अक्षय कर्डीले यांच्या उमेदवारीसाठी जोरदार फिल्डिंग लावली. त्यानंतर स्वतः मैदानात उतरून राहुरी, नगर आणि पाथर्डी मतदारसंघात सभा, बैठका आणि कार्यकर्ता मेळाव्यांचा धडाका लावत भाजपाच्या बाजूने वातावरण तयार केले. तब्बल अकरापेक्षा जास्त सभा घेत त्यांनी भाजपा संघटना एकसंघ ठेवत कर्डीले यांच्या विजयासाठी निर्णायक भूमिका बजावली. त्यामुळे अक्षय कर्डीले यांच्या विजयामागचे प्रमुख रणनीतिकार म्हणून डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याकडे पाहिले जात आहे.

तनपुरे यांचा भाजपामध्ये अधिकृत प्रवेश - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना अखेर यश आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी तनपुरे यांच्याशी सातत्याने संपर्क ठेवला होता. राहुरी पोटनिवडणुकीत तनपुरे यांनी अचानक माघार घेतल्यानंतरच त्यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या चर्चा वेगाने सुरू झाल्या होत्या. अखेर मुंबईतील भाजपा कार्यालयात रविंद्र चव्हाण आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत तनपुरे यांनी भाजपामध्ये अधिकृत प्रवेश करत शरद पवार यांच्या पक्षाला मोठा धक्का दिला.

प्राजक्त तनपुरे यांच्या भाजपा प्रवेशामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद कमी झाल्याची चर्चा असून, भाजपाने विरोधकांच्या गोटातील प्रभावी चेहरा आपल्या पक्षात आणत आगामी निवडणुकांसाठी मोठी राजकीय आघाडी घेतल्याचे मानले जात आहे. तनपुरे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी मिळण्याचीही जोरदार चर्चा सुरू असून, भाजपाने आता जिल्ह्यातील राजकारणात थेट वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोठी रणनीती आखल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्यातील राजकारणात भाजपा आणखी आक्रमक होणार? - एकीकडे अक्षय कर्डीले यांचा विजय आणि दुसरीकडे प्राजक्त तनपुरे यांचा भाजपा प्रवेश या दुहेरी राजकीय घडामोडींमुळे अहिल्यानगरच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. भाजपाने विरोधकांचा मजबूत गड हादरवत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी सुरू केल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील राजकारणात भाजपा आणखी आक्रमक होणार का याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

यावेळी तनपुरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून मतदारसंघातील वीज, शेती आणि इतर प्रश्नांची सोडवणूक होईल यासाठी मी हा प्रवेश करत आहे. पक्ष भविष्यात जी जबाबदारी देईल ती उत्तम पद्धतीने पार पाडेन.

या प्रवेशावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, राहुरी मतदारसंघातील नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या वेळी मी प्राजक्त तनपुरे यांच्याबरोबर चर्चा केली तेव्हा विधानसभा मतदारसंघातील तीनही तालुक्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी काम करण्याची तयारी दर्शवली. जनतेच्या प्रश्नांची उत्तम जाण असलेले ते नेते आहेत. अनेक वर्षांपासून समाजातील विविध घटकांसोबत त्यांनी काम केले आहे. तनपुरे यांच्या भाजपा प्रवेशानंतर त्यांच्या विश्वासाला तडा दिला जाणार नाही.

सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या? - प्राजक्त तनपुरे यांच्या भाजपा प्रवेशाविषयी बोलताना राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपा प्रवेशापूर्वी त्यांच्या अडचणी मला सांगितल्या होत्या. माझ्या सदिच्छा त्यांच्यासोबत आहेत. भाजपाचा 'काँग्रेसमुक्त भारत' हा संकल्प असला तरी, अहिल्यानगरमध्ये राम शिंदे वगळता सर्व नेते मूळ काँग्रेसमधीलच आहेत. हेच नेते आता भाजपात जाऊन नेतृत्व करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे नेमका काय बदल झाला, हे भाजपाने स्पष्ट करावे. भाजपाची विचारनिष्ठा आणि मूळ पक्ष कार्यकर्ते कुठे गेले, याचे भाजपाने चिंतन करावे.

जयंत पाटील काय म्हणाले? - "माझा आणि प्राजक्त तनपुरे यांचा काही संपर्क झालेला नाही. त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश करणं आमच्यासाठी धक्कादायक आहे," अशी प्रतिक्रिया प्राजक्त तनपुरे यांचे मामा आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी दिली.

हेही वाचा - 'अजित दादा असते तर भाजपानं 'अशा' वल्गना केल्या नसत्या'!- पुणे विधान परिषदेच्या इच्छुक उमेदवाराचं वक्तव्य चर्चेत

Last Updated : May 30, 2026 at 7:31 PM IST

TAGGED:

SUJAY VIKHE PATIL
PRAJAKT TANPURE IN BJP
प्राजक्त तनपुरे भाजपा प्रवेश
सुजय विखे पाटील
PRAJAKT TANPURE JOINED BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.