ETV Bharat / state

'प्रजा फाउंडेशन'कडून जनतेचा जाहीरनामा जारी; 'या' पाच प्रमुख मुद्द्यांकडे वेधलं लक्ष!

आगामी काळात होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रजा फाऊंडेशननं सर्वेक्षण करून जनतेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. यातून त्यांनी जनतेच्या मागण्या मांडल्या आहेत.

PRAJA FOUNDATION PUBLIC MANIFESTO
'प्रजा फाउंडेशन'कडून जनतेचा जाहीरनामा जारी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यात बहुतांश नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचं मंगळवारी (2 डिसेंबर) मतदान पार पडले. तर दुसरीकडं अद्यापही राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणं बाकी आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वांचं लक्ष लागलं आहे, ते म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकडे... सर्व पक्षीय नेतेमंडळी मुंबईकरांना आकर्षित करण्यासाठी आणि प्रत्येक प्रभागात आपली ताकद आणखी प्रबळ करण्यासाठी विविध प्रयत्न करताना दिसून येतायेत. या सगळ्यात जनतेला नेमकं काय हवं? यावर एकही पक्ष बोलताना दिसत नाही. मात्र, मुंबईकरांना या निवडणुकीत काय हवं, याचा जाहीरनामाच एका सर्व्हेच्या माध्यमातून 'प्रजा फाऊंडेशन' या संस्थेनं तयार केलाय. या जाहीरनाम्याचं मंगळवारी प्रकाशन करण्यात आलं.

सुधारणांचा जाहीरनाम्यात समावेश : "महापालिका सेवांची सक्षम अंमलबजावणी, पारदर्शक कारभारासाठी नागरी माहितीची उपलब्धता, महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणे आणि शहराच्या लोकाभिमुख विकासाला अग्रक्रम देणारी धोरणं यादृष्टीनं आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा समावेश, या जाहीरनाम्यामध्ये करण्यात आलाय. नागरिकांच्या जाहीरनाम्यात आम्ही पाच प्रमुख मुद्द्यांवर भर दिला असून महानगरपालिकांकडे असलेल्या अधिकारांचं संपूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य त्यांना प्रदान करणं, नागरी सुविधांच्या सेवापूर्तीचे स्पष्ट मापदंड निश्चित करणं, ओपन डेटाच्या आधारे पारदर्शकता सुनिश्चित करणं, एकात्मिक डिजिटल प्रशासकीय प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नागरिकांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवणं आणि अधिक मनुष्यबळ, यंत्रणातील सुधारणा व डिजिटल वॉर्ड समित्यांच्या माध्यमातून महापालिकेची कार्यक्षमता बळकट करणं, असे महत्त्वाचे पाच मुद्दे आम्ही घेतलेत," असं प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितलं.

कारभारातील पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या सहभागावर भर : "महानगरपालिकांच्या कारभारातील पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग, यावर सदर जाहीरनाम्याचा भर दिसून येतो. शहराचा समतोल विकासाला गती देणं ही महानगरपालिकेची मुख्य जबाबदारी असून त्यादृष्टीनं एक सुस्पष्ट आराखडा या जाहीरनाम्यातून सादर केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन वर्षे लांबणीवर पडल्यानं दरम्यानच्या काळात नागरिकांचं जीवन प्रभावित करणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय नागरिकांच्या सहभागाविना घेतलेत. तसं न होता लोकांचा आवाज हाच शासकीय निर्णयप्रक्रियेचा आधार असला पाहिजे, हे आम्ही या जाहीरनाम्याद्वारे महापालिकेला सांगू इच्छितो. नागरिकांना प्रभावित करणारे निर्णय त्यांच्या सहभागाविना होता कामा नयेत आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास पुनश्च स्थापित होणं अत्यावश्यक आहे," असंही निताई मेहता यांनी सांगितलं.

'या' आहेत आमच्या मागण्या : "नागरिकांच्या जाहीरनाम्याद्वारे आम्ही राजकीय पक्षांची आणि उमेदवारांची जनतेप्रती वचनबद्धता मागत आहोत. मुक्त आणि विनाशुल्क माहितीची ठराविक कालमर्यादीत आणि तंत्रज्ञान-सक्षम स्वरूपात उपलब्धता, अधिक चांगलं प्रशिक्षण व संसाधनांद्वारे नगरपालिकांचं मजबुतीकरण, तिमाही वॉर्डनिहाय कामगिरी अहवाल आणि निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा अधिक सक्रीय सहभाग या आमच्या ठळक मागण्या आहेत. आपल्या राजकीत नेत्यांनी या मागण्यांप्रती वचनबद्धता द्यावी, तरच खऱ्या अर्थानं लोकाभिमुख कारभाराची पायाभरणी करता येईल," असं प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटलंय.

...तर सेवांची गुणवत्ता सुधारेल आणि लोकांप्रती उत्तरदायित्व वाढेल : "शहरातील नागरिकांचं जीवनमान उंचावण्याचे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार राज्यातील महानगरपालिकांकडं आधीपासूनच आहेत. मात्र, त्यांचा पुरेसा वापर होत नाही. हे लक्षात घेऊन या जाहीरनाम्यात विशिष्ट सुधारणा सुचवलेल्या आहेत. जसं की, सेवा पातळीच्या मापदंडांची माहिती जाहीर करणं, प्रत्येक वॉर्डचे तिमाही अहवाल जाहीर करणं, हवा आणि पाणी यांच्या गुणवत्तेची स्थिती दर्शवणारे डॅशबोर्ड उपलब्ध करणं, कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था विकेंद्रित करणं, आणि पावसाळी असुरक्षिततेचं वॉर्ड-स्तरीय मॅपिंग करणं इत्यादी. या सुधारणा एकत्रितपणं अंमलात आणल्या तर कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल. सेवांची गुणवत्ता सुधारेल आणि लोकांप्रती उत्तरदायित्व वाढेल," असं प्रजा फाऊंडेशनचे संशोधन व विश्लेषण विभागाचे प्रमुख असीफ खान यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. मुंबई महानगरपालिकेच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला कॅनडाच्या शिष्टमंडळानं दिली भेट!
  2. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीतून बाहेर पडणार का? आमदार शरद सोनवणेंनी स्पष्टच सांगितलं...
  3. आधी लगीन लोकशाहीचं! बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नवरदेव पोहोचला मतदान केंद्रावर

TAGGED:

PRAJA FOUNDATION
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक
MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION
MUMBAI CORPORATION ELECTION
PRAJA FOUNDATION PUBLIC MANIFESTO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.