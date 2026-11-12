‘मर्जर मर्जर’चा खेळ राष्ट्रीय स्पर्धेत आणा!; नवी मुंबई विमानतळावरून फडणवीसांचे कौतुक, पण महाराष्ट्राच्या अस्मितेवरही भूमिका घ्या; संजय राऊतांचा टोला
नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी जशी महाराष्ट्राच्या आर्थिक हिताची भूमिका घेतली, तशीच भूमिका महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठीही घ्यावी, असे आवाहन केले.
Published : November 12, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 12:00 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्रात आणि राष्ट्रीय स्तरावर सध्या सुरू असलेला ‘मर्जर मर्जर’ हा खेळ राष्ट्रीय खेळांमध्ये समाविष्ट करावा. या नव्या खेळाचा राष्ट्रीय स्तरावर समावेश करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिण्याचा प्रयत्न करणार, अशी मिश्कील टिप्पणी शिवसेना (ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी गुरुवारी केली. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा नवी मुंबई विमानतळावर हलविण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध दर्शविला, त्यांच्या या भूमिकेचे राऊत यांनी कौतुक केले. नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी जशी महाराष्ट्राच्या आर्थिक हिताची भूमिका घेतली, तशीच भूमिका महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठीही घ्यावी, असे आवाहन केले.
संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेला ‘मर्जर मर्जर’ या नव्या खेळाची उपमा : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपरोधिक शैलीत निशाणा साधला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेला त्यांनी ‘मर्जर मर्जर’ या नव्या खेळाची उपमा दिली. ते म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्रात आणि राष्ट्रीय स्तरावर ‘मर्जर मर्जर’, ‘मर्जिंग मर्जिंग’ हा नवा खेळ सुरू आहे. या खेळामुळे लोकांचे मनोरंजन होत असून, मोठमोठे राजकीय खेळाडू त्यात सहभागी होत आहेत, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. हा खेळ इतका लोकप्रिय झाला आहे की, लोक त्यावर चर्चा करत आहेत. त्यामुळे हा खेळ राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये समाविष्ट करावा. शक्य झाल्यास ऑलिम्पिकमध्येही त्याचा समावेश करता येईल का, याचा विचार करावा. यासाठी संबंधित क्रीडा संघटनेला किंवा पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी उपरोधिकपणे सांगितले.
राजकीय खेळाच्या संघटनेची स्थापना करण्याची मिश्कील सूचना : दरम्यान, प्रफुल्ल पटेल यांचाही उल्लेख करत त्यांनी या राजकीय खेळाच्या संघटनेची स्थापना करण्याची मिश्कील सूचना केली. क्रिकेट आणि फुटबॉलमध्ये जसे मोठे खेळाडू असतात, तसेच या विलीनीकरणाच्या खेळातही मोठमोठे राजकीय खेळाडू सहभागी होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि भाजपाचे नेते सध्या या खेळाचा सराव करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय खेळाडू चांगलेच प्रशिक्षित झाले आहेत, असा टोला त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला.
सामना अनिर्णितच राहणार; मध्येच पीच उखडणार! : या राजकीय खेळाचा निकाल सहज लागणार नाही, असे सांगत हा सामना शेवटपर्यंत अनिर्णित राहील. मध्येच पाऊस पडेल, ढग येतील, कधी कोणीतरी पीच उखडेल. मात्र खेळ सुरूच राहील, अशी खोचक टिप्पणी राऊत यांनी केली. यावेळी या खेळावर कोणाचेही नियंत्रण नाही, अशी परिस्थिती आहे. प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने खेळत आहे. प्रेक्षक, श्रोते आणि पत्रकारही या खेळाचे वार्तांकन करत आहेत. त्यामुळे सर्वांनी या खेळात सहभागी व्हावे, असेही ते म्हणाले.
आधी निकाल ठरवायचा, मग खेळायचे! : मुख्यमंत्री म्हणतात की, आमच्या परवानगीशिवाय हा खेळ होऊ शकत नाही. मग काही नेत्यांना या खेळात पंच किंवा हम्पायर म्हणून काम करायचे आहे का, असा सवाल उपस्थित करत राऊत यांनी राजकीय फिक्सिंगचाही उल्लेख केला. आधी निकाल फिक्स करा, त्यानंतर माझ्या संमतीने खेळायला जा, अशा उपरोधिक शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपावर टीका केली. विलीनीकरणाच्या चर्चेत कोण कोणाची भूमिका बजावत आहे, कोण खेळाडू आहे आणि कोण पंच आहे, यावरून सध्या राजकीय वातावरणात संभ्रम असल्याचे चित्र त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या अस्मितेवरही भूमिका घ्या! : नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जशी महाराष्ट्राच्या आर्थिक हिताची भूमिका घेतली, तशीच भूमिका महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठीही घ्यावी, असे आवाहन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले. महाराष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर मुंबईच्या महापौरांसह सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रातील उद्योग, गुंतवणूक, मुंबईची आंतरराष्ट्रीय ओळख आणि राज्याची सांस्कृतिक अस्मिता या सर्व बाबींचे रक्षण झाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
विमानतळावरून मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक; पण सवालही! : मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील काही आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा नवी मुंबई विमानतळावर हलविण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध दर्शविला आहे. विमानतळाच्या टर्मिनल-1 चा टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास करण्याचा पर्याय त्यांनी केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे. त्यांच्या या भूमिकेचे राऊत यांनी यावेळी स्वागत केले. महाराष्ट्र हे प्रगतिशील आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे राज्य आहे. परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येते. आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती, परदेशी पाहुणे आणि गुंतवणूकदार मुंबईत येत असतात. त्यामुळे त्यांची सोय आणि महाराष्ट्रात येणाऱ्या उद्योगांची सुविधा यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
विमानतळाच्या आसपास आवश्यक हॉटेल्स आणि इतर सुविधा उभारण्याची गरज : नवी मुंबई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हटले जात असले, तरी ते मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पर्याय ठरू शकत नाही. केवळ बाहेरून रंगरंगोटी करून आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा दर्जा मिळत नाही. प्रत्यक्ष विमानतळावर प्रवाशांसाठी कोणत्या सुविधा आहेत, परदेशी पाहुण्यांची व्यवस्था काय आहे, विमान कंपन्यांचे वैमानिक आणि क्रू सदस्य यांच्या निवासाची सोय आहे का, याचाही विचार करायला हवा, असे राऊत यांनी म्हटले. तसेच विमानतळाच्या आसपास आवश्यक हॉटेल्स आणि इतर सुविधा उभारण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांचे लँडिंग रूट आणि त्यांचे नियोजनही महत्त्वाचे आहे. विमान कंपन्या आपले ठरलेले मार्ग बदलण्यास सहज तयार होत नाहीत. मुंबईचे विमानतळ हे केवळ प्रवासाचे केंद्र नसून महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीशी जोडलेले प्रगत राज्य आहे. त्यामुळे मुंबईत उतरणाऱ्या प्रवाशांचा, गुंतवणूकदारांचा आणि उद्योगांचा हितसंबंध जपणे आवश्यक आहे, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
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