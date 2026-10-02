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मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक'च्या धर्तीवर आता 'वॉटर लिंक'! राज्यातील दुष्काळ मिटवण्यासाठी प्रफुल्ल कदमांचा मोठा प्लॅन

सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी राज्यातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी शासनाला महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव दिला आहे. याच संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांचा स्पेशल रिपोर्ट.

Prafull Kadam Proposes Water Link Tunnels
राज्यातील दुष्काळ मिटवण्यासाठी प्रफुल्ल कदमांचा मोठा प्लॅन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 7:30 PM IST

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पुणे : यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यात कमी पाऊस झाल्यानं विदर्भ, मराठवाड्यासह विविध भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून, सरकारनं राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर किसान आर्मी आणि वॉटर आर्मीचं नेते प्रफुल्ल कदम यांनी राज्यातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी शासनाला महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव दिला आहे.

राज्यातील दुष्काळ मिटवण्यासाठी प्रफुल्ल कदमांचा मोठा प्लॅन (ETV Bharat)

'मराठवाड्यातील ऊर्ध्व भीमा खोऱ्यात पाण्याची कमतरता' :

कदम हे गेल्या 8 वर्षांपासून जलसंधारण विभागात सल्लागार म्हणून काम करत असून, पाण्याच्या प्रश्नावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रस्तावानुसार, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक टनेलला समांतर उत्तर कोकणात ‘वॉटर लिंक’ बोगदे तयार करून पश्चिम घाटाच्या पूर्वेकडे पाणी वळवावे. उत्तर कोकणातील पुरामुळे वाहून जाणारे अतिरिक्त 249.43 टीएमसी पाणी पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या भागांकडे वळवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवता येईल, असा दावा कदम यांनी केला आहे.

प्रफुल्ल कदम म्हणाले की, मुंबई बेटासह 28 नदीखोरी कोकण प्रदेशात येतात. एकात्मिक राज्य जल आराखड्यासाठी केलेल्या अभ्यासानुसार, 75 टक्के विश्वासार्हतेनुसार कोकणात एकूण 2,268 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. राज्यातील एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी 64 टक्के पाणी कोकणात असून, लाभक्षेत्र मात्र केवळ 6 टक्के आहे.

याउलट पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील ऊर्ध्व भीमा खोऱ्यात पाण्याची कमतरता आहे. जून-जुलैमध्ये कोकणात पूरस्थिती निर्माण होते, तर याच काळात अवर्षणप्रवण भागाला दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे उत्तर कोकणातील पुराचं अतिरिक्त 249.43 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागात वळविल्यास दोन्ही प्रदेशांचा प्रश्न सुटू शकतो, असं कदम यांनी सांगितलं.

"‘वॉटर लिंक टनेल’द्वारे पश्चिम घाटाच्या पलीकडे पूर्वेकडे पाणी वळवावं" :

मुंबई-पुणे लिंक रोडच्या धर्तीवर ‘वॉटर लिंक टनेल’द्वारे पश्चिम घाटाच्या पलीकडे पूर्वेकडे पाणी वळवावं, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. उत्तर कोकणातील पाणी गिरणा आणि गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या प्रस्तावित योजनेव्यतिरिक्त हे शिल्लक पाणी असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले की, घाटमाथ्यावरील वळण बंधारे किंवा समांतर कालव्याद्वारे पाणी वळविण्याच्या योजना तांत्रिकदृष्ट्या किंवा व्यवहार्यदृष्ट्या योग्य असल्या, तरी त्यातून स्थलांतरित होणारं पाणी अत्यंत कमी असून महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं ते तुटपुंजे आहे. त्यामुळे कोकणातील पाणी डोंगराच्या वरच्या टप्प्यातून वळविण्याच्या पूर्वीच्या संकल्पना बाजूला ठेवून, थेट कोकण तळातून बोगद्याद्वारे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याची मोठी योजना प्रस्तावित असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शंभर वर्षांपूर्वी टाटा पॉवर कंपनीने पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचं नैसर्गिक हक्काचं 116 टीएमसी पाणी बोगद्याद्वारे पश्चिमेकडे वळविलं. मग शंभर वर्षांनंतर महाराष्ट्र शासनाला कोकणातील अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे वळविणे का अवघड आहे? असा सवालही कदम यांनी उपस्थित केला.

TAGGED:

PRAFULL KADAM WATER LINK PROPOSAL
KONKAN WATER DIVERSION MARATHWADA
वॉटर लिंक बोगदे प्रस्ताव
कोकणातील पाणी मराठवाड्याला वळवणे
MAHARASHTRA DROUGHT SOLUTION

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