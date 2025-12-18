काँग्रेसला मोठा धक्का; आमदारकीचा राजीनामा देऊन प्रज्ञा सातव यांचा भाजपामध्ये प्रवेश
आमदारकीचा राजीनामा देत प्रज्ञा सातव यांनी आज भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपामध्ये पक्षप्रवेश करताना त्यांनी काँग्रेस सोडण्यामागील कारणदेखील सांगितलं आहे.
मुंबई- लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय असलेले दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांनी भाजपामध्ये आज प्रवेश केला. यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण उपस्थित होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रज्ञा सातव यांनी विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्याशी बोलल्यानंतर गुरुवारी सकाळी विधिमंडळ सचिवालयाकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. राज्यातील स्थानिक निवडणुकांच्या धामधूम असताना त्यांचा हा राजीनामा काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. काँग्रेस नेत्या प्रज्ञा सातव यांच्या विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा कार्यकाळ 2030 मध्ये संपणार होता.
📍LIVE - पक्षप्रवेश - १८ डिसेंबर २०२५ - भाजपा परिवारात हार्दिक स्वागत!! https://t.co/jCvVNJxiGD— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) December 18, 2025
"सबका साथ सबका विश्वास" या धोरणानं काम करू- प्रज्ञा सातव यांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश करताना भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलं, " कार्यकर्ते आणि मला भाजपा परिवारात सामावून घेतल्याबद्दल आभारी आहे. माझे पती, खासदार राजीव सातव यांनी हिंगोलीच्या विकासासाठी प्रयत्न केले होते. मातोश्री रजनी सातव यांनीदेखील हिंगोलीच्या विकासासाठी कार्य केले होते. मी एनजीओसह शिक्षणसंस्थांच्या काम करत होते. 2021 मध्ये विधिमंडळात काम करण्याची संधी मिळाली. कार्यकर्त्यांनी साथ दिल्यामुळे मी खंबीर राहिले. राजीव सातव यांचे विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि देवाभाऊ (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) यांच्या विकासाला साथ देण्यासाठी भारतीय जनता परिवाराच्या सहभागी झालो आहोत. हिंगोलीत अजून हजारो कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम करणार आहोत. "सबका साथ सबका विश्वास" या धोरणानं काम करणार आहोत".
हिंगोलीचा विकास हा संकल्प महत्त्वाचा- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "हिंगोली हा विकासापासून दूर राहिलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी राजीव सातव यांनी अथक मेहनत केली होती. संपूर्ण सातव परिवारानं विकासासाठी जीवन समर्पित केले. सज्जन व्यक्ती कसा असावा, याची व्याख्या सांगायची झाली तर राजीव सातव हे उदाहरण होते. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रज्ञा सातव यांनी काम केले. त्यांनी आमदार झाल्यानंतर आमच्याबरोबर मुख्यमंत्री आणि रविंद्र चव्हाण यांच्याबरोबर चर्चा केली होती. हिंगोली ही विकासापासून दूर राहू नये, यासाठी त्यांनी संकल्प केला. समृद्धी महामार्गामुळे हिंगोलीचा थोडा विकास झाला. प्रज्ञा सातव यांनी कोणाबद्दल आणि पक्षाबद्दल नाराजी नाही. त्यांना केवळ राजीव सातव यांचे जिल्हा विकासाचे स्वप्न पूर्ण करायचं आहे. हा त्यांचा संकल्प महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हजारो कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश करायचा आहे. भाजपाचा संकल्प पूर्ण करत असताना हिंगोलीचा विकास करणार आहोत. जिल्ह्याचा तयार केलेल्या विकासाचा आराखडा पूर्ण करण्यासाठी जे काही लागेल ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहेत. तुम्हाला भाजपाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. सरकार म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुमच्या पाठिशी आहेत".
