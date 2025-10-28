कारनं चिरडलेल्या महाविद्यालयीन तरुणीच्या कुटुंबीयांची न्यायासाठी फरपट, आयजी ऑफिसवर काढला मोर्चा
कॉलेजमध्ये गेलेल्या प्रज्ञाला अल्पवयीन मुलांच्या कारनं चिरडल्यानं तिचा मृत्यू झाला. मात्र, तीन महिने होऊनही न्याय मिळत नसल्यानं प्रज्ञाच्या आई-वडिल आणि नातेवाईकांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला.
कोल्हापूर- पोलीस तपासात झालेल्या दिरंगाई विरोधात वंचित बहुजन आघाडी आणि प्रज्ञा कांबळेचे कुटुंबीय, नातेवाईक मित्र-मैत्रिणी आणि गावकऱ्यांनी कोल्हापूरच्या आयजी ऑफिसवर मोर्चा काढला. मात्र, पोलिसांनी हा मोर्चा रोखून गुन्हा नोंद केला. मात्र, दोषींना जामीन मिळाल्यामुळे निर्ढावलेले आणि मुलीचा बळी घेतलेले आजही मोकाट आहेत. त्यांना शिक्षा व्हावी अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा यावेळी प्रज्ञाच्या आई-वडिलांनी दिला आहे.
कोल्हापूरच्या कुरुकली भोगावती महाविद्यालय परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या प्रज्ञा कांबळे या महाविद्यालयीन तरुणीच्या मृत्यूप्रकरणाचा विषय आजही चर्चेत आहे. घरची हालाखीची परिस्थिती, वडील शाळेत शिपाई तर आई गृहिणी मात्र पोटच्या मुलीनं शिकून मोठं व्हावं, असं स्वप्न बाळगलेल्या कौलवच्या प्रज्ञा कांबळे यांच्या कुटुंबावर तीन महिन्यांपूर्वी दुःखाचा डोंगर कोसळला. भरधाव आणि स्टंटबाजी करणाऱ्या अल्पवयीन चालकाच्या कारनं बस स्टँडवर उभ्या असलेल्या पन्नासहून अधिक विद्यार्थिनींना जोरदार धडक दिली होती. या भीषण अपघातात प्रज्ञा गंभीर जखमी झाली. उपचारादरम्यान तिनं आपला जीव गमावला. अन्य तीन विद्यार्थिनीही या अपघातात गंभीर जखमी झाल्या होत्या. प्रज्ञाच्या मृत्यूनं तिच्या गावातील नागरिक आणि समाजमनावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमानं जिल्ह्यातील पालक, विद्यार्थिनी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केलं आहे. या प्रकरणी अद्याप दोषींवर कडक कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करत कोल्हापुरात या मुलीच्या नातेवाईकांनी आणि वंचित बहुजन आघाडीनं भव्य मोर्चा काढला.
काढण्यात आलेला मोर्चा रोखल्यानं संताप- अपघाताचा तपास करता काही अल्पवयीन मुलांवर गुन्हे दाखल झाले असून कार मालकावरही कारवाई करण्यात आली आहे. पण, पोलीस प्रशासनाकडून या प्रकरणात जाणीवपूर्वक दडपण आणले जात असल्याचा आरोप होत आहे. या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये प्रज्ञाच्या आईवडिलांसह नागरिकांचा सहभाग दिसून आला. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून निघालेल्या या मोर्चाला जिल्हा परिषद इमारत परिसरामध्ये रोखण्यात आलं. प्रज्ञासोबत घडलेला हा अपघात नसून हा घातपात असल्याचं म्हणत दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी यावेळी प्रज्ञाचे मामा तुकाराम कांबळे यांनी केली. तर तपास योग्य प्रकारे सुरू असेल तर काढण्यात आलेला मोर्चा रोखण्याचं कारण काय, असा सवाल ही मोर्चेकऱ्यांनी केला.
पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह? अपघात होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, या परिसरात एकही सीसीटीव्ही उपलब्ध नसल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. प्रज्ञा कांबळेच्या आई वडील आणि मामांनी याबाबत वारंवार करवीर पोलिसांना तपासाबाबत विचारणा केली. मात्र, त्यांच्या कुटुंबीयांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याचं नातेवाईकांचे म्हणणं आहे. तर या अपघात प्रकरणाचा पोलिसांनी सखोल तपास करून चार अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं होतं. तर कार मालकावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दोषारोप पत्र सादर करण्यात आलं. दोषींना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचं करवीर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
खरंच राज्यातील मुली सुरक्षित? साताऱ्याच्या फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्येचं प्रकरण ताजे आहे. कोल्हापूरच्या प्रज्ञा कांबळे या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूपश्चात न्याय मिळावा, यासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चामुळे राज्यातील मुली खरंच सुरक्षित आहेत का, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी
संजय गुदगे यांनी उपस्थित केला आहे.
सध्या राज्यभरात घडत असलेल्या घटनांमुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीरपणं उभा राहिला आहे. प्रत्येक शिक्षणसंस्थेच्या परिसरात सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. आजही अनेक महाविद्यालयांत विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसंबंधी मुलभूत सुविधांची वानवा आणि प्रशासनाकडून त्याकडे होणारं दुर्लक्ष अशा अनेक गंभीर समस्या आहेत. अंतर्गत तक्रार व्यवस्थेच्या अभावामुळे विद्यार्थिनींना बऱ्याचदा धमकी आणि भीतीचा सामना करावा लागत आहे. निर्भया पथकांची गस्त नेमकी कुठे आहे, असा सवालसुद्धा उपस्थित होत आहे. दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी शिक्षणसंस्था, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही स्तरावर जागरूकता, कायदेसंस्था, पोलीस पेट्रोलिंग आणि विद्यार्थिनींच्या आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षण अनिवार्य बनलं आहे.
