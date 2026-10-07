प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; मोबाईल अन् पिस्टल पोलिसांच्या हाती
ठाणे पोलिसांची दोन पथके राज्यातील विविध संभाव्य ठिकाणी, तर दोन पथके राज्याबाहेर आरोपींचा शोध घेत आहेत.
Published : October 7, 2026 at 8:57 AM IST
ठाणे : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पदाधिकारी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणाला सात दिवस उलटूनही पोलिसांच्या हाती हत्येचा ठोस पुरावा किंवा हत्येमागील कारणांची माहिती अद्याप लागलेली नाही. दरम्यान, कर्नाळा येथून अटक केलेल्या आरोपींकडून एक मोबाईल आणि पिस्टल हस्तगत केल्याची माहिती खंडणीविरोधी पथकानं मंगळवार (6 ऑक्टोबर) दिली.
या प्रकरणातील सूत्रधार आणि फरारी आरोपी संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली हा पोलिसांना गुंगारा देत आहे. तसेच हेल्मेटधारी आरोपीची ओळख अद्याप पटलेली नाही. टल्लीच्या शोधासाठी पोलिसांनी विविध ठिकाणी शोधमोहीम सुरू केली आहे.
ठाणे पोलिसांची दोन पथके राज्यातील विविध संभाव्य ठिकाणी, तर दोन पथके राज्याबाहेर आरोपींचा शोध घेत आहेत. त्याचदरम्यान, पोलिसांचे एक पथक भारत-नेपाळ सीमेवर पोहोचल्याची माहिती विशेष तपास पथकानं (एसआयटी) दिली आहे. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांकडून व्यापक तपास सुरू असून, लवकरच आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकतील, असा विश्वास ठाणे पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
पोलिसांच्या ताब्यात मोबाईल आणि पिस्टल :
ठाणे पोलिसांच्या पथकानं तांत्रिक तपासाच्या आधारे हत्येतील आरोपी निखिल यादव आणि नितेश पवार यांना मुंबई-गोवा महामार्गावरील कर्नाळा येथून अटक केली. न्यायालयाने दोघांना ९ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. आरोपींच्या चौकशीत निखिल यादव याचा मोबाईल आणि नितेश पवार यानं गुन्ह्यात वापरलेले पिस्टल पोलिसांनी हस्तगत केलं आहे.
दरम्यान, पप्प्या शिंदे याच्या मोबाईलवरील सुमारे 150 कॉलची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच हत्येनंतर निखिल यादव कोणाच्या संपर्कात होता, याचा कॉल रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून तपास केला जात आहे. त्यातून या प्रकरणात आणखी खुलासा होण्याची शक्यता आहे.
नितेश पवार याने गुन्ह्यात वापरलेल्या पिस्टलमधून किती राउंड फायर झाले, याचीही तपासणी केली जात आहे. त्यावरून हत्येसाठी एका पिस्टलचा वापर झाला की दोन पिस्टलचा, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. दुसरं पिस्टल कुणी चालवलं, याचाही उलगडा फरारी आरोपीला अटक झाल्यानंतर होणार आहे.
आरोपींच्या शोधासाठी पोलीस पथक नेपाळ सीमेवर :
या प्रकरणातील फरारी आरोपी संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली आणि हेल्मेटधारी अज्ञात आरोपीच्या शोधासाठी पोलिसांकडून राज्यभर तपास सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संतोष कनोजिया हा उत्तर प्रदेशातील असल्यानं पोलिसांचं एक पथक भारत-नेपाळ सीमेवर पोहोचलं आहे.
फरारी आरोपी पोलिसांच्या हाती लागल्यास हत्येमागील कारण आणि या प्रकरणाचा सूत्रधार कोण आहे, याचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे.
नेमकं प्रकरण काय? :
ठाण्यातील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची 29 सप्टेंबर रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. पूर्णेकर यांचे कार्यकर्ते कार्यालयात पोहोचले तेव्हा ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडले होते. त्यांचा तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. प्रदीप पूर्णेकर कुटुंबीयांनी ठाण्याच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे आणि त्यांच्या पतीवर हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे.