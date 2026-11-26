प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण : मुख्य सुत्रधारांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घातलं जातंय, पूर्णेकर कुटुंबीयांचा उच्च न्यायालयात आरोप
सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ आणि अन्य महत्त्वाचे धागेदोरे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही त्यावर योग्य दिशेनं तपास केला जात नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
Published : November 26, 2026 at 1:56 PM IST
मुंबई : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येच्या तपासावर याचिकाकर्त्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. या हत्येमागील मुख्य सूत्रधारांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घातलं जात असून तपास यंत्रणा प्रत्येकवेळी आरोपी तपासात सहकार्य करत नसल्याचं कारण पुढं करत आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ आणि अन्य महत्त्वाचे धागेदोरे उपलब्ध करून दिल्यानंतरही त्यावर योग्य दिशेनं तपास केला जात नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
तपास अतिशय संथ गतीनं सुरू असल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप : प्रदीप पूर्णेकर यांची ठाण्यात 29 सप्टेंबर रोजी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास अतिशय संथ गतीनं सुरू असून हत्येचा कट रचणारे अद्याप मोकाट फिरत असल्याचा आरोप तक्रारदार मंदार घोडके व प्रदीप पूर्णेकर यांचे पुत्र राम यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून केलाय. या याचिकेवर बुधवारी (25 नोव्हेंबर) न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती अजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, खऱ्या सूत्रधारांना जाणीवपूर्वक तपासाच्या कक्षेबाहेर ठेवलं जातंय. आरोपींची एका चहाच्या टपरीवर झालेली भेट सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत असून हे फुटेज 3 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी मिळवलं होतं. मात्र 'महाराजा चाय' येथील या फुटेजचा तपासाच्या रिमांड अहवालांमध्ये साधा उल्लेखही नसल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. याचिकाकर्त्यांनी आरोपींच्या परस्पर संबंधांबाबत आणि गोळीबाराच्या सरावाच्या व्हिडिओंसह काही माहिती पोलिसांना दिलीय. तसंच संबंधित ठिकाणांची माहिती, पेनड्राइव्ह आणि मोबाईलमधील चित्रीकरणही तपासयंत्रणेला उपलब्ध करून दिलंय. तरीही आरोपी सहकार्य करत नसल्याचं कारण सतत पुढं केलं जातंय, अशा पद्धतीनं तपास सुरू राहिल्यास तो कधीच पुढे जाणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केलाय.
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला सवाल : याचिकाकर्त्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीच्या कायदेशीर ग्राह्यतेबाबत उच्च न्यायालयानंही बुधवारच्या सुनावणीत काही सवाल उपस्थित केले. संबंधित कागदपत्रांना कायदेशीर मान्यता नसल्यास पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 154 अन्वये जबाब नोंदवावा किंवा दंडाधिकाऱ्यांसमोर संबंधित व्यक्तीचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं निरीक्षण यावेळी उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. तसंच आरोपी एकमेकांना ओळखत होते आणि त्यांनी एकत्रितपणे कट रचला होता, हे सिद्ध करण्यासाठी काही पूरक पुरावे सापडले आहेत का? अशी विचारणा करत सुनावणी 2 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.
राज्य सरकारची भूमिका : राज्य सरकारच्यावतीनं सरकारी वकील राजीव चव्हाण यांनी तपासाची बाजू मांडताना सर्व व्हिडिओ आणि रेकॉर्डिंग न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवण्यात आल्याचं उच्च न्यायालयाला सांगितलं. तसंच काही फुटेजचे अहवाल प्राप्त झाले असून महाराजा चाय टपरीवरील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासणीसाठी पाठवण्यात आलंय. याशिवाय, एका मोटारसायकलस्वाराच्या उपस्थितीवरूनही तपास सुरू असून संबंधित व्यक्ती घटनास्थळी होती की नाही?, हे एफएसएलच्या अहवालातून स्पष्ट होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
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