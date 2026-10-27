"माझे वडील गेलेत, मला न्याय हवाय", एकनाथ शिंदेंच्या घराबाहेर आंदोलनापूर्वीच राम पूर्णेकर पोलिसांच्या ताब्यात
ठाण्यातील शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येचा सूत्रधार मोकाट असल्याने, त्यांचे पुत्र राम पूर्णेकर एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
Published : October 27, 2026 at 4:52 PM IST
ठाणे : शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांचे पुत्र राम पूर्णेकर यांना आज नौपाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. राम पूर्णेकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन काही पुरावे सादर केले होते. तसंच शिंदे गटाच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांना 24 तासांत अटक करा, अन्यथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करू, असा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज राम पूर्णेकर आंदोलन करण्यासाठी आले असता, नौपाडा पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.
29 सप्टेंबर रोजी रात्री शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची त्यांच्याच कार्यालयात गोळ्या झाडून आणि धारदार शस्त्रानं वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक केली आहे. मात्र, घटनेला 28 दिवस उलटून गेले तरी या हत्येचं नेमकं कारण आणि यामागील मुख्य सूत्रधाराला अटक न झाल्यानं पूर्णेकर कुटुंबीयांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. ही हत्या मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांनीच घडवून आणल्याचा आरोप पूर्णेकर कुटुंबीयांनी वारंवार केला आहे. 28 दिवस उलटूनही न्याय मिळत नसल्यानं, राम पूर्णेकर यांनी आज रिक्षानं येत एकनाथ शिंदे यांचे निवासस्थान गाठण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना तत्काळ ताब्यात घेतलं.
जयनाथ पूर्णेकर यांचा संताप
"कितीही मोठी बॅरिकेडिंग करा, सगळे पुरावे समोर आल्यानंतरही आरोपींना अटक का होत नाही? आता यापुढे आम्ही लाखोच्या संख्येने आंदोलन करणार", असा इशारा प्रदीप पूर्णेकर यांचे बंधू जयनाथ पूर्णेकर यांनी दिला. "जयनाथ तुमचा मित्र आहे, असं तुम्ही म्हणता; मग आता तुम्हाला आम्हाला भेटायला वेळ का मिळत नाही? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आम्हाला का भेटत नाहीत? त्यांना वारंवार संपर्क साधूनही ते भेट टाळत आहेत", असा तीव्र संताप यावेळी जयनाथ पूर्णेकर यांनी व्यक्त केला.
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