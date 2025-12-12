कोल्हापुरी चप्पलेचा 'प्राडा' जागतिक ब्रँडसोबत करार, व्यावसायिकांना होणार 'हा' फायदा
कोल्हापुरी चप्पल विदेशातील बाजारपेठेत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत इटालियन वाणिज्य दूतावासात इटली-भारत व्यापारी परिषदेनिमित्त या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
Published : December 12, 2025 at 7:19 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरी चप्पल जगभरात पोहोचवण्यासाठी 'प्राडा'शी करार करण्यात आला आहे. संत रोहिदास चर्मोद्योग, चर्मकार विकास महामंडळ आणि डॉ. बाबू जनजीवन राम चर्मोद्योग विकास महामंडळ यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. इटालियन वाणिज्य दूतावासात इटली-भारत व्यापारी परिषदेनिमित्त या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. पारंपरिक कौशल्य आणि आधुनिक लक्झरी फॅशनच्या मदतीनं कोल्हापुरी चप्पल यापुढं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 'प्राडा' उपलब्ध करून देणार आहे. फेब्रुवारीत प्राडाच्या 40 विक्री केंद्र आणि अधिकृत संकेतस्थळावर कोल्हापूरी चप्पल उपलब्ध होणार आहे.
प्राडासोबत सामंजस्य करार : "जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्यानंतर वादाचं केंद्र ठरलेल्या प्राडा कंपनीनं भारतात येऊन चप्पलच्या निर्मितीचा इतिहास पहिला होता. हस्तकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेली कोल्हापुरी चप्पल पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यात गेली अनेक दशकांपासून आपली वेगळी ओळख टिकवून आहे. जिल्ह्यातील अनेक कारागिरांनी परंपरागत व्यवसाय आजही चालू ठेवला आहे. राज्य सरकारनं संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाच्या माध्यमातून या कारागिरांना मदतीचा हात दिला. यानंतर हा व्यवसाय स्थिरस्थावर होत असताना इटली स्थित प्राडा या जागतिक ब्रँडनं कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या विरोधात कोल्हापूरकरांनी दाखवलेली एकजूट कोल्हापुरी चप्पलाला जागतिक अधिष्ठान मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरली. महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि राज्य सरकारनं यासाठी पुढाकार घेत प्राडा कंपनीसोबत सामंजस्य करार घडवून आणला," अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.
कारागीर, उद्योजक आणि निर्मात्यांना कराराचा होणार लाभ : "कोल्हापुरात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी हस्तकलेला जागतिक अधिष्ठान मिळवून देण्यासाठी त्या काळात प्रयत्न केले होते. यामुळं आकर्षक कलाकुसर, रेखीव बांधणी आणि रुबाबदारपणा यामुळं कोल्हापुरी चप्पल जगभर प्रसिद्ध झाली. आता जागतिक ब्रँड असलेल्या प्राडानं पुढाकार घेत स्थानिक कारागिरांनी घडवलेली कोल्हापुरी चप्पल खरेदी करण्यासाठी सकारात्मकता दाखवली. कोल्हापुरी चप्पलची ब्रँड व्हॅल्यू वाढल्यामुळं याचा नक्कीच कारागिरांना फायदा होणार आहे. तर या व्यवसायापासून दुरावलेली पिढी या व्यवसायात पुन्हा परत येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली," असं कोल्हापुरातील चप्पल विक्रेते शुभम सातपुते यांनी सांगितलं.
कोल्हापुरी चप्पलची किंमत जाणार हजारांच्या घरात : "सध्या एका कारागिराला एक कोल्हापुरी चप्पलची जोडी बनवण्यासाठी किमान दोन दिवसांचा वेळ लागतो. तर कोल्हापुरी चप्पलचा दर 1,500 रुपये पासून पुढं सुरू होतो. प्राडासोबत करार झाल्यानंतर कोल्हापुरी चप्पलची किंमत 920 डॉलर अर्थात 80 हजार रुपयांवर जाणार आहे. यामुळं जागतिक बाजारपेठेचा कारागिरांना निश्चित फायदा होणार आहे. कोल्हापुरातल्या लिडकॉमकडून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली," असं कोल्हापूर कार्यालयाचे व्यवस्थापक एन. एम. पोवार यांनी सांगितलं.
