प्राडा कंपनीचे अधिकारी जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलच्या प्रेमात, शहराला दिली दुसऱ्यांदा भेट

प्राडा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूरला दुसऱ्यांदा भेट दिली. यावेळी त्यांनी पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलच्या निर्मितीची प्रक्रिया जाणून घेतली.

कोल्हापुरी चप्पल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 8:49 PM IST

कोल्हापूर : जागतिक फॅशन शोमध्ये कोल्हापुरी चप्पलची नकल केलेल्या 'प्राडा' कंपनीला कोल्हापूरकरांनी संघटित होऊन इंगा दाखवला होता. यानंतर 15 जुलै रोजी कोल्हापुरात येऊन जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलची निर्मिती प्रक्रिया प्राडाच्या अधिकाऱ्यांनी जाणून घेतली होती. आता दोन दिवसाच्या कोल्हापूर भेटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापुरी चप्पलच्या पारंपरिक आणि अस्सल नक्षींचा सखोल अभ्यास केलाय. या भेटीदरम्यान त्यांनी पारंपरिक डिझाईनचे मूळ स्वरूप, वेगळेपणाचे कारण आणि या चप्पलना खास बनवणारी हस्तकलेची वैशिष्ट्ये जाणून घेतली. लीडकॉम आणि प्राडा कोल्हापुरी चप्पलच्या भविष्यासाठी नक्कीच चांगला प्रयत्न करतील असा आशावाद कोल्हापुरी चप्पलचे निर्माते आणि विक्रेते शुभम सातपुते यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.

जागतिक फॅशन शोमध्ये कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल: राज्य सरकारकडून चर्मकार उद्योगासाठी काम करणाऱ्या संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अँड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (लीडकॉम) कडून उद्योजक कारागीर व्यावसायिकांसाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. कुशल कारागीर बनावेत यासाठी ही राज्य सरकारकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. इटलीच्या जागतिक फॅशन शोमध्ये कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्यानंतर देशभरातील कोल्हापुरी चप्पल प्रेमींनी संताप व्यक्त केला होता. याची दखल जागतिक ब्रँड असलेल्या प्राडा कंपनीला सुद्धा घ्यावी लागली होती.

प्रतिक्रिया देताना कारागीर शुभम सातपुते (ETV Bharat Reporter)

प्राडा कंपनी कोल्हापुरी चप्पलच्या प्रेमात : हस्तकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेली रुबाबदार आणि आरोग्यवर्धक कोल्हापुरी चप्पल नेमकी बनते कशी? हे पाहण्यासाठी प्राडाचे अधिकारी 15 जुलै रोजी कोल्हापुरात आले होते. यावेळी कोल्हापुरी चप्पल बनवणाऱ्या कारागीर आणि निर्मात्याने अधिकाऱ्यांना याबाबतची माहिती दिली होती. आंतरराष्ट्रीय ब्रँड असलेल्या प्राडा कंपनीने दुसऱ्यांदा कोल्हापूर दौरा केला. यामध्ये प्राडा निर्मितीचे संचालक पायलो टी, डॅनियल क्वांटू, रॉबर्टो पोलास्ट्रेलि यांनी पारंपारिक कोल्हापुरी चप्पलचे निर्माते प्रतीक आणि शुभम सातपुते यांच्या कंपनीला भेट दिली. यावेळी त्यांनी कापशी, खास कोल्हापुरी, कुरुंदवाडी, भुईवादी ही कोल्हापुरी चप्पल बनण्याची प्रक्रिया जाणून घेतली. उत्कृष्ट पद्धतीची हस्तकला, चामडी विणण्यांचं आकर्षक सौंदर्य पाहून प्राडाचे अधिकारी कोल्हापुरी चप्पलच्या अक्षरशः प्रेमात पडल्याची भावना कारागीर शुभम सातपुते यांनी व्यक्त केली.



कोल्हापुरी चप्पलाला भविष्यात येणार अच्छे दिन : दोनदा कोल्हापूरला आलेल्या प्राडा कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोल्हापुरी चप्पलची निर्मिती प्रक्रिया जाणून घेतल्यामुळं राज्य सरकारच्या संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ आणि प्राडा कंपनीतमध्ये सामंजस्य करार होण्याची शक्यता कारागिरांकडून व्यक्त केली जात आहे. असं झाल्यास कोल्हापुरी चप्पलच्या निर्मितीला जागतिक अधिष्ठान मिळणार आहे. यामुळं कोल्हापुरी चप्पलची बाजारपेठ आणखी वृंदावेल आणि कारागीर निर्मात्यांना चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षाही कोल्हापुरातील कारागिरांनी व्यक्त केली आहे.


