केक अन् कुकीजवर अवतरला संपूर्ण भारत; पुण्याच्या प्राची देब यांचा अनोखा विश्वविक्रम, लंडनच्या 'वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंद
पुण्यातील बाणेर-बालेवाडी इथं एका विशेष प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये देशभरातील 36 कलाकारांनी सहभाग घेतला. प्रदर्शनात एकूण 455 खाद्य कलाकृती मांडण्यात आल्या.
Published : November 17, 2026 at 6:15 PM IST
पुणे : विद्येचे माहेरघर आणि सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहरात विविध सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन केलं जातं. याच परंपरेत पुण्यातील रॉयल आयसिंग कलाकार प्राची धाबल देब यांनी अनोखा विक्रम नोंदवला आहे. भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा सांस्कृतिक वारसा केक आणि कुकीजच्या माध्यमातून साकारत त्यांनी देशभरातील 36 कलाकारांसह भव्य प्रदर्शन भरवले. या प्रदर्शनाची लंडनच्या ‘वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंद झाली आहे.
बाणेर-बालेवाडीत प्रदर्शनाचे आयोजन :
पुण्यातील बाणेर-बालेवाडी इथं या विशेष प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये देशभरातील 36 कलाकारांनी सहभाग घेतला. प्रदर्शनात एकूण 455 खाद्य कलाकृती मांडण्यात आल्या होत्या. यामध्ये सहभागी कलाकारांनी तयार केलेले 75 केक, तर प्राची धाबल देब यांनी स्वतः हातानं पाइपिंग करून सजवलेल्या 380 रॉयल आयसिंग कुकीजचा समावेश होता.
भारतातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाची संस्कृती, परंपरा आणि वारसा केक व कुकीजच्या माध्यमातून कलात्मक पद्धतीने साकारण्यात आला होता. खाद्यकलेच्या माध्यमातून भारतीय सांस्कृतिक विविधतेचे दर्शन घडवणाऱ्या या प्रदर्शनाची ‘वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, लंडन’मध्ये नोंद झाल्याने पुण्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
75 केकच्या माध्यमातून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व :
प्रदर्शनात मांडण्यात आलेल्या 75 केकच्या माध्यमातून भारतातील सर्व 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांचे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करण्यात आले. प्रादेशिक परंपरा, सण, वास्तुकला, कलाप्रकार आणि सांस्कृतिक प्रतीके केकच्या माध्यमातून आकर्षक पद्धतीने साकारण्यात आली होती. तसेच भारतातील हातमाग आणि वस्त्रपरंपरा, विविध राज्यांतील दागिन्यांच्या शैली आणि पारंपरिक नक्षीकाम यांचेही दर्शन या कलाकृतींमधून घडले. प्रत्येक कलाकाराने आपल्या कलाकृतीतून संबंधित प्रदेशाची संस्कृती आणि परंपरा स्वतःच्या दृष्टिकोनातून मांडली.
याबाबत आयोजक प्राची धाबल देब म्हणाल्या, “भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेशी माझं जिव्हाळ्याचं नातं आहे. आपल्या देशातच जाणून घेण्यासारखे कितीतरी काही आहे, याची जाणीव माझ्या सहकलाकारांसह विविध क्षेत्रांतील लोकांना व्हावी, अशी माझी इच्छा होती. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत तयार केलेल्या कलाकृती घेऊन कलाकार पुण्यात पोहोचले, तो क्षण माझ्यासाठी विशेष होता. प्रत्येक कलाकारानं आपण प्रतिनिधित्व करत असलेला प्रदेश आपल्या दृष्टिकोनातून साकारला होता. अशा उपक्रमांमुळे सांस्कृतिक वारसा जपला जातो आणि तो नव्या पिढीशी जोडला जातो.”
केकच्या माध्यमातून देशातील वेगवेगळ्या राज्यांच्या संस्कृती आणि परंपरा साकारल्या :
या प्रदर्शनात विविध कलाकारांनी देशातील वेगवेगळ्या राज्यांच्या संस्कृती आणि परंपरा केकच्या माध्यमातून साकारल्या. नवी दिल्ली येथील तविशी सैनी यांनी हिंदू पुराणकथांवर आधारित ‘समुद्र मंथन’ ही कलाकृती सादर केली. तर लुबना गफूर यांनी केरळमधील ओणम सणानिमित्त फुलांनी साकारल्या जाणाऱ्या ‘पुकलम’ या पारंपरिक रांगोळीची प्रतिकृती केकमधून तयार केली.
दिव्या सक्सेना यांनी उत्तर प्रदेशातील बरसाना आणि नंदगाव येथील प्रसिद्ध लठमार होळीवर आधारित ‘द कलर्स ऑफ ब्रज’ ही कलाकृती साकारली. या कलाकृतीत महिलांकडून पुरुषांना लाठ्यांनी मारण्याची आणि पुरुषांकडून ढालींच्या साहाय्याने वार रोखण्याची पारंपरिक प्रथा दाखवण्यात आली. हरसिंगाराची फुलं, मंदिरांपासून प्रेरित लोककला आणि पारंपरिक हवेल्यांच्या कमानींनी या कलाकृतीला विशेष आकर्षक रूप दिलं.
एल्सा रॉयस यांनी केरळचे प्रतिनिधित्व करणारी शिल्परूप नौकेची कलाकृती साकारली. बारकाईने कोरीवकाम केलेल्या पायथ्यावर गडद तपकिरी रंगाची नौका उभारण्यात आली होती. त्यामध्ये केरळच्या पारंपरिक नौका, राज्यफूल ‘कणिक्कोन्ना’ आणि उष्णकटिबंधीय वनस्पतींचा समावेश होता. नौकेवरील लाकडी कोरीवकामाला केरळच्या पारंपरिक कलाशैलीची प्रेरणा होती.
गीतांशु सिकरवार यांनी मेघालयातील निसर्गसौंदर्य आणि स्थानिक आदिवासी संस्कृती केकमधून साकारली. राज्यातील प्रसिद्ध जिवंत मुळांचे पूल, धबधबे आणि नितळ नद्यांची वैशिष्ट्ये या कलाकृतीतून दाखवण्यात आली. पारंपरिक खासी वेशभूषेतील एका छोट्या प्रतिमेमुळे मेघालयच्या सांस्कृतिक परंपरेचंही दर्शन घडलं.
अदिती गरवारे यांनी महाराष्ट्राच्या पारंपरिक पेशवाई विवाहसोहळ्यापासून प्रेरणा घेऊन आकर्षक केक साकारला. महाराष्ट्रीय विवाहपरंपरा आणि पेशवेकालीन संस्कृतीचे दर्शन घडवणारी ही कलाकृती प्रदर्शनातील विशेष आकर्षण ठरली.