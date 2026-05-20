ठाण्यात डावखरे बंधूंमध्ये राजकीय दुरावा; प्रबोध डावखरे राष्ट्रवादीत
प्रबोध डावखरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला.
Published : May 20, 2026 at 8:02 PM IST
मुंबई : ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून दिवंगत ज्येष्ठ नेते वसंत डावखरे यांचे पुत्र प्रबोध डावखरे यांनी बुधवारी (दि.20) राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला. दिवंगत नेते वसंत डावखरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते होते. त्यांचे दुसरे पुत्र निरंजन डावखरे यांनी काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. ते सध्या भाजपामध्ये सक्रिय राजकारणात आहेत. तरीही प्रबोध डावखरे यांनी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळं ठाण्यात डावखरे बंधूंमध्ये राजकीय दुरावा असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सुनिल तटकरे अनुपस्थित : मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी प्रबोध डावखरे यांचं पक्षात स्वागत केलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे या पक्षप्रवेशाला उपस्थित नव्हते. या कार्यक्रमात मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, "दिवंगत वसंत डावखरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाढीसाठी मोठं योगदान दिलं. विधान परिषदेचे सभापती म्हणून त्यांनी अनेक वर्षे काम केलं. सर्वपक्षीयांशी सलोख्याचे संबंध ठेवणारे अजातशत्रू नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. शिव, शाहू, फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रबोध डावखरे यांचा प्रवेश होत असून पक्षात त्यांना पूर्ण सन्मान आणि सहकार्य दिलं जाईल."
पार्थ पवार यांच्या नेतृत्वावर विश्वास : प्रबोध डावखरे यांनी खासदार पार्थ पवार यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत पक्षप्रवेश केला. पक्षप्रवेशानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी, "वडिलांच्या काळात ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे वर्चस्व होते, ते पुन्हा निर्माण करण्यासाठी काम करणार," असा निर्धार व्यक्त केला. दिलीप वळसे-पाटील यांनीही प्रबोध डावखरे यांच्या प्रवेशामुळं पक्ष संघटना अधिक बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
कोण आहेत प्रबोध डावखरे? : प्रबोध डावखरे हे दिवंगत नेते आणि उपसभापती वसंत डावखरे यांचे पुत्र आहेत. व्यावसायिक क्षेत्रात सक्रिय असलेले प्रबोध डावखरे हे महाराष्ट्रातील विविध भागांत सुमारे 30 जिमचे संचालन करतात. आपल्या वडिलांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत त्यांनी आता सक्रिय राजकारणात पाऊल टाकलं आहे. "आजचा दिवस माझ्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे. माझ्या वडिलांनी आयुष्यभर ज्या पक्षासाठी मेहनत घेतली, त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आज मी प्रवेश करत आहे,” अशा भावना या पक्षप्रवेशावेळी प्रबोध डावखरे यांनी व्यक्त केल्या. डावखरे यांनी यावेळी आपल्या वडिलांशी संबंधित एक आठवणही सांगितली. "वडील रुग्णालयात असताना त्यांनी मला सांगितलं होतं की, भविष्यात कधी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतलास, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच प्रवेश कर. त्यांच्या त्या शब्दांचा मान राखत आज मी हा निर्णय घेतला आहे,"असं ते म्हणाले.
