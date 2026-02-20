मुंबई महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्षपदी प्रभाकर शिंदे तर शिक्षण समितीवर राजेश्री शिरवडकर यांची बिनविरोध निवड
महापालिका निवडणूक 2025-26 नंतर 16 फेब्रुवारीच्या सभेत स्थायी समितीवर 26 सदस्यांची नामनिर्देशानुसार नियुक्ती करण्यात आली होती. शिक्षण समितीचे अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
Published : February 20, 2026 at 5:38 PM IST
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदी प्रभाकर शिंदे यांची आज बिनविरोध निवड झालीय. तर दुसरीकडे शिक्षण समिती अध्यक्षपदी राजेश्री राजेश शिरवडकर यांची आज बिनविरोध निवड करण्यात आलीय. महापौर रितू तावडे यांनी विशेष सभेत ही घोषणा केली. महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 नंतर 16 फेब्रुवारीला झालेल्या विशेष सभेत स्थायी समितीवर 26 सदस्यांची नामनिर्देशानुसार नियुक्ती करण्यात आली होती. शिक्षण समितीचे अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
अध्यक्षपदासाठी शिंदे यांचाच एकमेव अर्ज प्राप्त : स्थायी समिती या वैधानिक समितीच्या अध्यक्षपदासाठी दुपारी 2 वाजता विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्षपदासाठी शिंदे यांचाच एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. त्याचबरोबर राजेश्री शिरवाडकर यांचाही एकमेव अर्ज आल्याने त्यांचीही बिनविरोध निवड झाली. यावेळी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी, महानगरपालिका सचिव मंजिरी देशपांडे तसेच स्थायी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
सर्वाधिक 10 सदस्य पाठवण्याची संधी भाजपाला : स्थायी समितीवर एकूण 26 सदस्य असून, महापालिकेत भाजपाला स्पष्ट बहुमत असल्याने या समितीवर सर्वाधिक 10 सदस्य पाठवण्याची संधी भाजपाला मिळाली आहे. या दहा सदस्यांमध्ये मकरंद नार्वेकर, प्रकाश दरेकर आणि प्रभाकर शिंदे यांसारख्या अनुभवी नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी या तिघांची नावे चर्चेत होती. मात्र, सुरुवातीपासूनच प्रभाकर शिंदे यांचे नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा होती. अखेर भाजपाने शिंदे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करत त्यांना स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दिली आणि त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली.
बेस्ट आणि सुधार समित्यांची निवडणूक 23 फेब्रुवारीला : महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडल्यानंतर महापालिकेतील वैधानिक समित्यांवर कोणाचा वरचष्मा राहणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. स्थायी, शिक्षण, बेस्ट आणि सुधार या चार महत्त्वाच्या समित्यांच्या सदस्यांची घोषणा महापौर रितू तावडे यांनी सोमवारी सभागृहात केली आणि सत्ता समीकरणे स्पष्ट झाली. शिक्षण आणि स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी आज निवडणूक घेण्यात आली, तर बेस्ट आणि सुधार समिती अध्यक्षांची निवड 23 फेब्रुवारीला होणार आहे. या चारही समित्यांसाठी 18 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. भाजपाकडून स्थायी समितीसाठी प्रभाकर शिंदे आणि शिक्षण समितीसाठी राजेश्री शिरवडकर यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. तर सुधार आणि बेस्ट समित्यांचे अध्यक्षपद शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याकडे जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, संबंधित उमेदवारांचे अर्जही दाखल करण्यात आलेत.
