आता सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वीजनिर्मिती होणार; फडणवीस सरकारचं हटके प्लॅनिंग
सह्याद्रीच्या आधाराने साठवण तलाव उभारले जातील आणि तिथे साठवलेल्या पाण्याचा वापर करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.
Published : November 4, 2025 at 11:23 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता वीजनिर्मितीसाठी आता राज्य सरकारने वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी सुरू केली आहे. काल याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रेझेंटेशन करण्यात आलं. त्यानुसार आता सह्याद्री पर्वतरांगांच्या नैसर्गिक उंचीचा फायदा करून घेत अनोख्या पद्धतीने वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. सह्याद्रीच्या आधाराने साठवण तलाव उभारले जातील आणि तिथे साठवलेल्या पाण्याचा वापर करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. सुमारे 1 लाख मेगावॅट वीज या माध्यमातून तयार करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. नेमका हा प्रकल्प काय आहे? त्याचा फायदा काय होईल? याविषयी सविस्तर आढावा.
नेमकं प्लॅनिंग काय? : उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हा अक्षय ऊर्जेचा एक नावीन्यपूर्ण प्रकार आहे, जो पाण्याच्या गुरुत्वाकर्षण आणि पंपिंग प्रक्रियेवर आधारित आहे. यात दोन जलाशय, एक उंचावर आणि दुसरा खालच्या पातळीवर उभारले जातात. विजेची मागणी कमी असताना (उदा. रात्री) सौर किंवा पवन ऊर्जेतून मिळणारी अतिरिक्त वीज वापरून खालच्या जलाशयातील पाणी पंपाद्वारे उंचावरील जलाशयात साठवले जाते. मागणी वाढल्यावर (उदा. दुपार किंवा संध्याकाळी) हे पाणी खाली सोडले जाते. ज्यामुळे टर्बाइन फिरते आणि वीज तयार होते. ही प्रणाली 'एनर्जी स्टोरेज' म्हणून काम करते, ज्यामुळे ग्रीडमध्ये स्थिरता येते. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांची उंची, नैसर्गिक उतार आणि मुबलक पाऊस या बाबी प्रकल्पासाठी जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे इथं नवे तलाव उभारणे सोपे असून, पर्यावरणीय संतुलन देखील राखता येणार आहे.
फायदा काय होईल?
1. ग्रीड स्थिरता : सौर-पवन ऊर्जा अवकाशीय असल्याने पीक लोडमध्ये अडचण येते. उदंचन प्रकल्प अतिरिक्त ऊर्जा साठवून मागणीनुसार पुरवठा करेल, ज्यामुळे राज्य आणि राष्ट्रीय ग्रीड स्थिर राहील.
2. पर्यावरणस्नेही प्रकल्प : जीवाश्म इंधनांऐवजी पाण्यावर आधारित असल्याने कार्बन उत्सर्जन शून्य राहील. सह्याद्रीच्या जैवविविधतेचे संरक्षण करताना कठोर पर्यावरण नियमांचे पालन होईल.
3. आर्थिक चालना : 3.83 लाख कोटी गुंतवणूक आणि 1.14 लाख रोजगारांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. राज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी धोरणाला वेग दिला असून, गुंतवणूकदारांना जलवापर, पर्यावरणीय मंजुरीसह सर्व परवानग्या जलद मिळाव्यात, यासाठी 'फास्ट ट्रॅक' यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
4. शेती औद्योगिक लाभ : स्थिर विजेमुळे पाणी उपसा, सिंचन आणि उद्योग कार्यक्षम होतील. पारंपरिक स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
5. राष्ट्रीय योगदान : केंद्राच्या 2030 पर्यंत 50 टक्के अक्षय ऊर्जा धोरणाशी सुसंगत आहे. महाराष्ट्र ऊर्जा सुरक्षेत मोठे योगदान देणार आहे.
सह्याद्रीची भौगोलिक रचना अनुकूल - मुख्यमंत्री फडणवीस : याविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, "सह्याद्री पर्वतरांगांची भौगोलिक रचना उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी अत्यंत अनुकूल आहे, यामुळे राज्याला मोठा फायदा होईल. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अवकाशीय स्रोतांमुळे निर्माण होणारी असंतुलितता दूर करण्यासाठी हे प्रकल्प ऊर्जेचा 'साठा' म्हणून काम करतील. राज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी धोरणाला वेग दिला असून, गुंतवणूकदारांना जलवापर, पर्यावरणीय मंजुरीसह सर्व परवानग्या जलद मिळाव्यात, यासाठी 'फास्ट ट्रॅक' यंत्रणा उभारली जाईल", अशी माहिती त्यांनी दिली.
50 प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार : राज्यभरात आतापर्यंत 50 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार (एमओयू) झाले आहेत. हे सर्व करार प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही जलदगतीने सुरू आहे. सध्या 51 प्रकल्पांद्वारे 70 हजार 315 मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित असून, यातून 3.83 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 1 लाख 13 हजार 990 रोजगार निर्माण होतील, अशी माहिती सादरीकरणावेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी दिली.
