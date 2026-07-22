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अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीत मोठी पोकळी! सुनेत्रा-पार्थ पवार सक्रिय; सामूहिक नेतृत्वाकडं कल

दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर सहा महिन्यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी आहे. सुनेत्रा आणि पार्थ पवार सक्रिय झाले तरी पक्ष सामूहिक नेतृत्वाकडं झुकत आहे.

AJIT PAWAR BIRTH ANNIVERSARY
अजित पवार (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 6:44 PM IST

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मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाला जवळपास सहा महिने होत आले. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाचा प्रवास अजूनही स्थिर झालेला दिसत नाही. महायुती सरकारचा घटक पक्ष असल्यामुळं सध्या हे अंतर्गत तणाव फारसे उघड दिसत नाहीत. तरी पक्षातील नेतृत्व, निर्णयप्रक्रिया आणि भविष्यातील राजकीय दिशा यावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे केवळ अध्यक्ष नव्हते. तर पक्ष संघटना, सरकारशी समन्वय, निधी वाटप, निवडणूक रणनीती, आमदारांशी संपर्क आणि प्रशासनावर पकड या सर्व बाबींचं ते एकमेव निर्णयकेंद्र होते. त्यामुळं त्यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणं, हे पक्षापुढील सर्वात मोठं आव्हान ठरलं आहे.

'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे (ETV Bharat Reporter)

पक्षाला एकत्र ठेवण्याचं मोठं आव्हान : 2023 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फुटीनंतर अजित पवार यांनी महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतंत्र पक्षाची वाटचाल सुरू केली. उमेदवार निवडण्यापासून मंत्रिमंडळातील वाटाघाटी, जिल्हानिहाय संघटनात्मक निर्णय, सहकार क्षेत्रातील हस्तक्षेप आणि सरकारमधील समन्वय अशा प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयावर अंतिम निर्णय अजित पवारांचाच असायचा. पक्षातील आमदार, पदाधिकारी आणि स्थानिक नेते कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयासाठी थेट अजित पवारांशी संपर्क साधायचे. त्यामुळं त्यांच्या निधनानंतर केवळ नेतृत्वच बदललं नाही तर संपूर्ण निर्णयप्रक्रियाच बदलली. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये एकाच व्यक्तीऐवजी अनेक नेते प्रभाव टाकताना दिसत आहेत. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाला एकत्र ठेवण्याचं मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांच्याकडं पक्षाच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली. त्याचवेळी पार्थ पवार यांचाही पक्षातील सहभाग वाढू लागला. मात्र, पक्षातील अनुभवी नेत्यांची ताकद लक्षात घेता निर्णय प्रक्रिया एका व्यक्तीभोवती न राहता सामुहिक नेतृत्वाकडं झुकत असल्याचं चित्र दिसत आहे, असं राजकीय विश्लेषक शैलेंद्र परांजपे यांनी सांगितलं.

अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत नेते स्वतंत्रपणे प्रभाव टाकताना दिसत आहेत.

  • दिल्लीत संपर्काचे केंद्र : प्रफुल्ल पटेल यांना राष्ट्रीय राजकारणाचा मोठा अनुभव आहे. केंद्रातील नेतृत्वाशी संवाद, भाजपासोबत समन्वय आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय रणनीती यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.
  • संघटनेची ताकद : सुनील तटकरे यांच्याकडं जिल्हास्तरावरील संघटना आणि कार्यकर्त्यांशी मजबूत संपर्क आहे. त्यामुळं पक्षात एकीकडं दिल्लीतील राजकीय समन्वय आणि दुसरीकडं संघटनात्मक नेतृत्व अशी दोन स्वतंत्र शक्तिकेंद्रं तयार झाल्याची चर्चा सुरू आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्या बैठकीनंतर पक्षातील अंतर्गत समन्वयाबाबत चर्चा सुरू झाली. या बैठकीची माहिती सर्व प्रमुख नेत्यांना होती का? निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक आहे का? सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांना पूर्वकल्पना होती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अजित पवारांचा प्रभाव आणि कार्यशैली : अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांची प्रशासनावर मजबूत पकड होती. विकासकामांसाठी निधी मिळवून देण्यात त्यांचा मोठा प्रभाव होता. त्यांच्या अनुपस्थितीनंतर काही आमदारांना निधी मिळवण्यासाठी अधिक पाठपुरावा करावा लागत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

अजित पवारांचं नेतृत्व शरद पवारांच्या शाळेत तयार झालंय : "अजित पवार यांनी भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. जनतेचा विकास करायचा असेल तर सत्तेसोबत राहणं आवश्यक आहे. अजित पवारांचं नेतृत्व हे शरद पवार यांच्या 'शाळेत' तयार झालं. शरद पवार यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीकडं पाहिल्यास त्यांनी अनेकदा सत्तेसोबत राहण्याचा मार्ग स्वीकारला. 1978 मध्ये पुलोद सरकार, त्यानंतर इंदिरा गांधींसोबत काँग्रेसमध्ये पुनरागमन आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना असा प्रवास होता. या संपूर्ण प्रवासात सत्तेचं राजकारण हा महत्त्वाचा घटक राहिला. त्याच विचारांचा प्रभाव अजित पवारांवरही होता. 2014 नंतर महाराष्ट्रातील बदललेली राजकीय परिस्थिती, भाजपाची वाढती ताकद आणि विरोधी पक्षात राहून विकासकामं करणं कठीण असल्याची भावना आहे. यामुळं त्यांनी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. दुसरं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांवर असलेल्या चौकशा आणि विविध प्रकरणांचा दबाव होता. अशा परिस्थितीत सत्तेत राहणं राजकीयदृष्ट्या अधिक सुरक्षित वाटत होते," असं मत राजकीय विश्लेषक शैलेश परांजपे यांनी व्यक्त केलं.

राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाचा वारस कोण? : "आर. आर. पाटील हयात असताना शरद पवार त्यांनाच भविष्यातील नेतृत्व म्हणून पाहत होते. आर. आर. पाटील यांच्या निधनानंतर मात्र परिस्थिती बदलली. पक्षातील सर्वात प्रभावी नेता म्हणून अजित पवार पुढं आले. दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांच्यासारखे वरिष्ठ नेते असूनही पक्षाचं नेतृत्व अखेर अजित पवारांकडंच जाईल, हे जवळपास निश्चित मानले जात होतं. अजित पवारांना पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, बाजार समित्या अशा ग्रामीण राजकारणातील प्रत्येक स्तराची सखोल माहिती होती. पश्चिम महाराष्ट्र, नगर, मराठवाड्याचा काही भाग, कोकणातील राजकीय समीकरणं यावर त्यांची मजबूत पकड होती. त्याउलट विदर्भातील प्रश्न वेगळे असल्यामुळं त्या भागात देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व अधिक प्रभावी होते. याच पूरक नेतृत्वामुळं फडणवीस आणि अजित पवार यांची जोडी प्रभावी ठरली," असं शैलेश परांजपे यांनी सांगितलं.

विलीनीकरणाची चर्चा का झाली? : "अजित पवार यांच्या निधनानंतर लगेच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाली. अंकुश काकडे आणि अमोल कोल्हे यांनीही त्याबाबत सार्वजनिक विधान केलं होतं. परंतु, यानंतर शरद पवार, शशिकांत शिंदे आणि सुप्रिया सुळे यांनी अशा विलीनीकरणाची शक्यता सध्या नसल्याचं स्पष्ट केलं. अजित पवार यांच्या मनात कुटुंबीयांशी पुन्हा जवळीक साधण्याची इच्छा असू शकते. असा केवळ तर्क लावता येतो. मात्र त्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत," अशी माहिती शैलेश परांजपे यांनी दिली.

सुनेत्रा पवारांवर झालेल्या टीकेबद्दल काय मत? : "अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी अल्पावधीत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यावर टीका झाली. वैयक्तिक दुःख बाजूला ठेवून सार्वजनिक जबाबदारी स्वीकारणं हे कौतुकास्पद मानलं जाऊ शकतं. महिलांना नेतृत्वाच्या संधी द्यायच्या आणि त्याचवेळी अशा निर्णयांवर टीका करायची, हे विसंगत आहे," असं शैलेश परांजपे यांनी सांगितलं.

खरं आव्हान आता सुरू होणार : "राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जाऊन सहा महिने होत आले. तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा त्यांच्या पश्चातील प्रवास अडखळत सुरू आहे. प्रामुख्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महायुतीच्या सत्तेतील घटक पक्ष असल्यामुळं हे अडथळे आता दिसत नाहीत. मात्र, कालांतरानं ते समोर येणार आहेत. अजित पवार हयात असताना त्यांचं पक्षावर एक हाती वर्चस्व होतं. त्यांचा शब्द अखेरचा मानला जायचा. मात्र, आता ती परिस्थिती आहे, असं वाटत नाही. पक्षातील अंतर्गत शह-कटशहाचं राजकारण अदृश्य आहे. मात्र, पक्षात कुठंतरी धूर निघतोय हे नक्की आहे," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना व्यक्त केलं.

भाजपासोबत राहून राष्ट्रवादीला विचारधारा जपता येणार नाही : "राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस भारतीय जनता पार्टीसोबत आहे. भाजपाचं राजकारण पाहता प्रादेशिक आणि सोबतच्या पक्षांना भाजपाकडून कशी वागणूक मिळते. हे शिवसेना पक्षावरून नक्कीच कळू शकतं. देशातल्या अनेक राज्यात भाजपानं प्रादेशिक पक्षांची हात मिळवली करून सत्ता हस्तांतर केली. मात्र, त्यानंतर त्याच पक्षांना संपवण्याचं राजकारण भाजपानं केलं. भाजपाच्या याच महत्त्वाकांक्षी वृत्तीला शह देऊन राष्ट्रवादीचे नेते टिकवणं आणि कार्यकर्ते एकसंघ ठेवणं हेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमोरील आव्हान आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची विचारधारा शाहू, फुले, आंबेडकर आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दाखवलेली दिशा यावर अवलंबून आहे. मात्र, भाजपासोबत राहून ही विचारधारा पक्षाला जपता येणार नाही. सद्य परिस्थितीला भाजपासोबत जुळवून घेत राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी एक संघ ठेवणं आणि पक्षाला पुढं घेऊन जाणं दिवंगत अजित पवारांच्या पश्चात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना करावं लागणार आहे," असं मत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना व्यक्त केलं.

पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार टिकवणं राष्ट्रवादी समोर आव्हान : "पश्चिम महाराष्ट्र प्रामुख्यानं सहकारातील संस्थात्मक राजकारणाचे केंद्र मानलं जातं. या भागातील सहकारी साखर कारखाने, बँका शिक्षण संस्था, शेती उत्पन्न बाजार समिती आणि गावागावातील सहकारी विकास सेवा संस्थांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व आहे. कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी प्रतिनिधित्व करतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आता भाजपानं सहकाराच्या राजकारणात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. याचंच उदाहरण म्हणजे गोकुळवर प्रशासकराज सुरू झाला. शिवसेना संस्थात्मक राजकारणात स्वारस्य ठेवत नाही. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा पायाच सहकारी संस्था राहिला आहे. यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता मोढीत काढून त्या ठिकाणी भाजपाचे पदाधिकारी असायला हवेत, अशी भाजपाची भूमिका पश्चिम महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. हे राष्ट्रवादीसाठी धोक्याचं आहे," ज्येष्ठ पत्रकार चोरमारे म्हणाले.

पुढचा नेता कोण? : राजकीय विश्लेषकांचे मत जवळपास एकाच दिशेनं जातं. अजित पवारांसारखा नेता एका दिवसात तयार होणार नाही. त्यांचं नेतृत्व घडायला चार दशकांचा कालावधी गेला. प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वळसे पाटील किंवा इतर वरिष्ठ नेत्यांचा अनुभव मोठा असला तरी राज्यव्यापी जनाधार आणि प्रशासनावरील पकड या बाबतीत अजित पवारांच्या तोडीचा नेता अद्याप पक्षात दिसत नाही. सुनेत्रा पवार यांनाही बारामतीसह राज्यभर स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करावी लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला सामूहिक नेतृत्वाचा प्रयोग सुरू आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अजित पवारांसारख्या निर्णयक्षम नेतृत्वाची उणीव स्पष्टपणे जाणवत आहे. महायुतीतील स्थान, भाजपासोबतचे संबंध, पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारावरील पकड, पक्षातील अंतर्गत समन्वय आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पाच घटकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल. पुढील काही महिने पक्षासाठी केवळ राजकीयच नव्हे, तर संघटनात्मक अस्तित्वाचीही खरी परीक्षा ठरणार आहेत.

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NCP
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AJIT PAWAR BIRTH ANNIVERSARY

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