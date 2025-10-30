ETV Bharat / state

"रोहित आर्याचा 2 कोटींचा दावा चुकीचा"; पवई किडनॅपिंग प्रकरणी माजी मंत्री दीपक केसरकरांची प्रतिक्रिया

पवईमध्ये 19 जणांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्यानं शिक्षण विभागावर आरोप केले होते. त्यावर माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Powai Hostage Case
मुंबई : पवई येथे 17 मुलांसह 19 जणांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्यानं शालेय शिक्षण विभागावर तब्बल 2 कोटी रुपये थकवल्याचा आरोप केला. याविषयी तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या बंगल्यासमोर आणि आझाद मैदानात आंदोलन केले, असा दावाही त्यानं केला. त्यानंतर माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधत हे सर्व दावे खोडून काढले आहेत.


माजी शिक्षणमंत्री तथा शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर म्हणाले, “रोहित आर्य हे ‘स्वच्छता मॉनिटर’ योजना चालवत होते. 'माझी शाळा, सुंदर शाळा' या शासकीय मोहिमेत सहभागी झाले होते. विभागाच्या मते, त्यांनी काही मुलांकडून थेट फी वसूल केली होती. मात्र, आर्य यांनी कोणतीही फी घेतलेली नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी हा वाद विभागाशी बोलून सोडवायला हवा होता. मुलांना ओलीस ठेवणं पूर्णतः चुकीचे आहे.

स्वतःच्या हातानं चेक दिला होता : केसरकर पुढे म्हणाले, “मी शिक्षणमंत्री असताना वैयक्तिक सहानुभूतीपोटी त्यांना स्वतःच्या हातानं चेक देऊन मदत केली होती. पण शासकीय पेमेंटसाठी सर्व औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतात. 2 कोटींचा दावा मला तरी योग्य वाटत नाही. त्यांनी विभागाकडे कागदपत्रे सादर करून आपली बाजू सिद्ध करावी.”


तो मनोरुग्ण नव्हता : “रोहित आर्य मनोरुग्ण आहेत, असे म्हणणे योग्य नाही. त्यांनी यापूर्वी उपोषण केले होते. म्हणजे ते ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते असे नाही. शासनाकडे काम केल्याचे पुरावे द्यावे लागतात. नियमांचं पालन केल्यास पैसे बुडत नाहीत. मी दिलेले पैसे वैयक्तिक होते. शासकीय पेमेंटसाठी डॉक्युमेंट्स आणि बिले आवश्यक आहेत,” असेही केसरकर यांनी नमूद केले.


रोहित आर्यानं एन्काउन्टपूर्वीच्या व्हिडिओत काय म्हटलं? रोहित आर्या यानं व्हिडिओद्वारे सांगितलं की, "मी दहशतवादी नाही. माझ्या काही साध्या मागण्या आहेत. माझे काही प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांची मला उत्तरे हवी आहेत. यापलीकडे मला काहीच नको. माझी कोणत्याही प्रकारे पैशांची मागणी नाही. मला संवाद साधायचा आहे. त्यामुळे मी या मुलांना ओलीस ठेवलं आहे. मी प्लॅन करूनच या मुलांना ओलीस ठेवलं आहे. मी हे करणारच होतो. मी जिवतं राहिलो तर ठीक, नाहीतर या ठिकाणी आग लावून देईन. माझं बोलणं झाल्यानंतर मी स्वत: बाहेर येणार आहे. मी एकटा नाही तर माझ्याबरोबर खूप लोक आहेत. अनेकांना खूप अडचणी आहेत. अनेकांना अनेक वेळा भेटून झाले. 1 मेपासून उपोषण करूनदेखील अजून आज, उद्या असेच होत आहे. आजापासून तीव्र उपोषण सुरू केलं. आता पाणीसुद्धा घेणार नाही. गांभीर्य समजून घेतले तर बरे होईल, नाही समजले तर जय श्री राम असं", असे रोहित आर्यानं म्हटलं होतं.

वेब सीरिज ऑडिशनच्या नावाखाली आलेल्या 17 शाळकरी मुलांसह एकूण 19 जणांना रोहित आर्यानं ओलीस ठेवल्याची घटना गुरुवारी दुपारी दीडच्या सुमारास उघडकीस आली. पवई पोलिसांनी तत्काळ स्पेशल युनिट्स, क्विक अॅक्शन फोर्स आणि एनएसजी कमांडोंच्या मदतीनं बाथरूममधून एंट्री करून सर्वांची सुखरूप सुटका केली.या कारवाईत रोहित आर्याचा चकमकीत मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

