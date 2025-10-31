ETV Bharat / state

रोहित आर्याचे आरोप दीपक केसरकर यांनी फेटाळले, बिल थकवल्याचं सांगितलं 'हे' कारण

पवई येथे 17 जणांना ओलीस ठेवणाऱया रोहित आर्याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. या प्रकरणी माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी काही खुलासे केले आहेत.

deepak kesarkar
माजी मंत्री दीपक केसरकर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : पवई येथे 17 जणांना ओलीस ठेवणाऱया रोहित आर्याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. त्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर देखील आरोप करण्यात आले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी रोहित आर्यावर पैसे घेतल्याचा आरोप केलाय.

...म्हणून बिल थांबवण्यात आले : "एन्काउंटर झालेल्या रोहित आर्यानं विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल केले होते. रोहीत आर्या याची स्वच्छता मॉनिटर म्हणून निवड झाली होती. शासनाकडून रितसर परवानगी दिली होती. परंतु, मधल्या काळात आर्यानं विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल केले होते. ते पैसे परत न दिल्याने त्याचे बिल थांबवण्यात आले. मुलांना ओलीस ठेवणं चुकीचं आहे. मी त्या खात्याचा मंत्री नाही, पण जर मी मुंबईत असतो तर जीवाची पर्वा न करता तिथे गेलो असतो. मी पूर्वी त्याला धनादेश देऊन मदत केली होती. मात्र, चुकीचा पायंडा पाडणं योग्य नाही," असा खुलासा माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलाय.

शिवसेनेची संयुक्त पत्रकार परिषद : आगामी काळात होणाऱ्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर केसरकर यांच्या निवासस्थानी शुक्रवारी आमदार केसरकर व आमदार निलेश राणेंनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, अशोक दळवी, दीपलक्ष्मी पडते, अशोक दळवी, बाबू कुडतरकर, प्रेमानंद देसाई, क्लेटस फर्नांडिस उपस्थित होते.

आम्ही महायुतीसाठी आग्रही : "सिंधुदुर्गात शिवसेनेची ताकद मोठी आहे. परंतु, आम्ही महायुतीसाठी तेवढेच आग्रही आहोत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद किंवा नगराध्यक्षपद यासाठी आम्ही वाटाघाटी करण्यास तयार आहोत. मुंबईत शनिवारी होणाऱ्या बैठकीनंतर पुढील भुमिका ठरवू," असं आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितलं. "महायुतीबाबत अद्यापपर्यंत चित्र स्पष्ट न झाल्यामुळं त्याचा फटका उमेदवार मिळताना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही महायुतीसाठी जास्त आग्रही आहोत," असेही केसरकर म्हणाले.

'आम्ही विरुद्ध आम्ही' असे होऊ नये : "प्रत्येकाची आपापली ताकद आहे. आम्ही कोणाची ताकद मोजत नाही. परंतु, आगामी निवडणुकीत 'आम्ही विरुद्ध आम्ही' असे होऊ नये ही आमची भावना आहे. त्यासाठी महायुतीसाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत," अशी भूमिका आमदार निलेश राणे यांनी घेतली. कार्यकर्त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. येणाऱ्या काळात 'रिझल्ट ओरिएंटेड' काम करायचं असल्याचंही ते म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. रोहित आर्य एन्काऊंटर : ओलीस असलेल्या आजी आणि नातीनं सांगितला थरारक अनुभव तर काँग्रेसची सरकारवर टीका
  2. मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन ते मुलांना ओलीस ठेवल्याच्या प्रकरणात एन्काउन्टर; रोहित आर्याच्या प्रकरणात काय घडलं?
  3. "रोहित आर्याचा 2 कोटींचा दावा चुकीचा"; पवई किडनॅपिंग प्रकरणी माजी मंत्री दीपक केसरकरांची प्रतिक्रिया

TAGGED:

POWAI HOSTAGE CASE
ROHIT ARYA ALLEGATIONS
दीपक केसरकर
रोहित आर्या
DEEPAK KESARKAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.