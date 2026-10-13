नाशिकच्या कालिका यात्रेत पोतराजाचा जागर; तीन पिढ्यांची परंपरा जपणाऱ्या पोतराज मधुकर खरात यांची व्यथा
नाशिकच्या कालिका यात्रेत (Kalika Yatra in Nashik) पोतराज मधुकर खरात तीन पिढ्यांची परंपरा जपत आहेत. ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कपिल भास्कर यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 1:53 PM IST
नाशिक : बदलत्या काळानुसार अनेक पारंपरिक व्यवसाय आणि लोककला लोप पावत चालल्या आहेत. शिवकालापासून चालत आलेल्या बारा बलुतेदार व्यवस्थेशी संबंधित अनेक पारंपरिक व्यवसायांचे अस्तित्वही आता धोक्यात आले आहे. आधुनिकतेच्या या युगात पूर्वजांचा वारसा जपणारे मोजकेच लोक उरले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे पोतराज (Potraj) परंपरा. सिमेंटच्या जंगलात पोतराजाचे दर्शन आता दुर्मीळ झाले असले, तरी गावोगावी आणि शहरांतील देवी मंदिरांच्या परिसरात आजही काही पोतराज आपली परंपरा जपताना दिसतात. पाठीवर संसाराचे ओझे घेऊन गावोगावी भटकंती करत ते कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करीत आहेत. जुनी जाणती माणसे आहेत म्हणून पोतराजाला काहीसा आश्रय दिला जात आहे.
पुढच्या पिढीला आता पोतराज म्हणून जगणं मान्य नाही : भारतीय संस्कृतीतील अनेक लोकपरंपरा काळाच्या ओघात पडद्याआड जात आहेत. त्यापैकीच एक असलेली पोतराज परंपरा अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही कलाकार आजही धडपडत आहेत. देवी-देवतांच्या पौराणिक कथा आणि गाणी सादर करून, तसेच लहानग्यांची करमणूक करून मिळणाऱ्या दक्षिणेतून ते आपला उदरनिर्वाह करतात. अशाच प्रकारे नाशिकमधील देवी मंदिरांच्या परिसरात फिरणारे पोतराज 'मधुकर खरात' सध्या भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मूळचे बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथील रहिवासी असलेले मधुकर खरात गेल्या तीन पिढ्यांपासून चालत आलेली पोतराज परंपरा जपत आहेत. पूर्वजांचा हा वारसा कसा सोडायचा?, असा प्रश्न त्यांना पडतो. याच परंपरेच्या आधारावर त्यांनी आजवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला. मात्र, पुढच्या पिढीला आता पोतराज म्हणून जगणं मान्य नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
गर्दीत माणूसपण शोधत फिरणारा पोतराज : घरी पत्नी, दोन मुले, मुली असा परिवार असून ते मजूरी करतात. उन्हातान्हात फिरून संसार पाठीवर बांधून फिरण्यास कुटुंबाचा आता सुप्त विरोध होतोय. वडिलांनीही आता घरी बसावं असं मुलं म्हणतात. पण मनावर झालेले पूर्वजांचे संस्कार सोडण्यास हा पोतराज धजावत नाही. जोपर्यंत जीव आहे तोपर्यंत पोतराज म्हणून मिरवीत राहील असं त्याचं म्हणणं. कालिकेच्या यात्रेत तोही त्याची कला साकारून दोन पैसे गाठीला बांधतोय. नऊ दिवसांच्या मुक्कामी तो आलाय. यात्रेच्या भाऊगर्दीत माणूसपण शोधत फिरणारा पोतराज मनात घर करून बसला होता.
"पोतराज परंपरा हळूहळू कमी होत आहे. माझी तिसरी पिढी असून आता घरातील मुले पोतराज होण्यास तयार नाही. ते मजुरी काम करतात. मी आषाढाचा एक महिना आणि नवरात्रीत नऊ दिवस महाराष्ट्रातील विविध देवी मंदिरात जाऊन देवीची गाणे, कथा म्हणतो. त्यातून मला दिवसाला 500 ते 700 रुपये मिळतात. संस्कृती, परंपरा टिकली पाहिजे असं मला वाटतं. मात्र आता ते पुढच्या पिढीच्या हातात आहे." - मधुकर खरात, पोतराज
काय आहे पोतराज परंपरा? : पोतराज ही महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक धार्मिक लोकपरंपरा आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या या प्रथेनुसार पोतराज मंगळवार आणि शुक्रवार या दिवशी डफडे वाजवत गावात येतो. गावात मरीआईचा फेरा आल्याची घोषणा करतो. मरीआईनं प्रसन्न व्हावं म्हणून पोतराज आत्मपीडनाचा मार्ग अवलंबतो. अंगाला डावी-उजवीकडे डोल देत नाचत चाबूक हातात घेऊन त्याचे फटके स्वतःच्या अंगाभेवती मारतो. त्यासोबत दंडाला दोरी बांधून दंडात दाभण खुपसणे, दातांनी स्वतःच्या मनगटाचा चावा घेणे अशाप्रकारे तो आत्मक्लेश करून घेतो. त्यानंतर देव्हाऱ्याचे दार उघडते आणि मग त्याच्या अंगात आलेली देवी तिला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पोतराजाच्या तोंडून देते अशी मान्यता आहे.
पोतराजाचा चाबूक कसा असतो? : पोतराजाच्या हातातील चाबूक हा सामान्य चाबकापेक्षा वेगळा असतो. मधुकर खरात यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा चाबूक शिंदीच्या झाडापासून तयार केला जातो. त्यामुळं तो लवचिक, पातळ आणि टणक असतो. चाबकाच्या खालच्या बाजूला एक लहान नारळ बांधलेला असतो. विधिवत पूजा करून त्यात सोने, चांदी, पितळ आणि लोखंड यांचा समावेश केला जातो. या पारंपरिक चाबकाची लांबी साधारण तीन ते चार फूट असते.
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