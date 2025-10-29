नगर-मनमाड महामार्गावरील खड्ड्यांमध्ये तनपुरेंचं कागदी होडी आंदोलन, म्हणाले "जेलमध्ये बसण्याची वेळ आली तरी मागं हटणार नाही"
अहिल्यानगर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नगर-मनमाड महामार्गावरील खड्ड्यामुळं नागरिकांच्या जीवाला धोका आहे. याकडं सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी अनोखं आंदोलन केलं.
अहिल्यानगर : नगर-मनमाड महामार्गावरील खड्ड्यांमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळं नागरिकांची होत असलेली प्रचंड गैरसोय दाखवण्यासाठी माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी बुधवारी अनोख्या पद्धतीनं निषेध नोंदवला. माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी राहुरी शहर परिसरातील महामार्गावरील खड्ड्यांमध्ये साचलेल्या पाण्यात कागदी होड्या सोडून प्रशासनाचं लक्ष वेधलं.
जेलमध्ये बसण्याची वेळ आली तरी मागं हटणार नाही : महामार्गावरील अपघातांच्या वाढत्या घटनांमुळं सुमारे महिनाभरापूर्वी तनपुरे यांनी चक्काजाम आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी प्रशासनानं जड वाहतूक वळवून तातडीनं रस्त्याचं काम सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र एक महिना उलटूनही कामाला गती मिळालेली नाही. "नगर-मनमाड या महामार्गावरील रस्त्याचं काम आठ दिवसांत सुरू झालं नाही तर आम्ही नागरिकांसह महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करू. जेलमध्ये बसण्याची वेळ आली तरी मागं हटणार नाही," असं म्हणत माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सरकारला आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
उपाययोजना न केल्यास मोठं आंदोलन करणार : राहुरी शहर परिसरात नगर-मनमाड महामार्गावर खोदकाम सुरू आहे. रस्त्यातील खोल खड्ड्यांमुळं अपघातांचं प्रमाण वाढलं आहे. पावसामुळं या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यानं नागरिकांना आणि प्रवाशांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः मोटरसायकलस्वारांना रस्त्यावरून जाताना दररोज आपला जीव धोक्यात घालावा लागतोय. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री तनपुरे यांनी बुधवारी सकाळी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून साचलेल्या पाण्यात कागदी होड्या सोडत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रशासनावर टीका केली. "प्रशासनानं तातडीनं या समस्येवर उपाययोजना न केल्यास नागरिकांसह मोठं आंदोलन छेडण्यात येईल," असा इशारा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिला.
