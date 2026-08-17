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नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे सात जणांचा बळी; उबाठाचा महानगरपालिकेवर जनआक्रोश मोर्चा

निष्क्रिय सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी आणि नाशिक शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी उबाठाचे नेते खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वात आज जनआक्रोश मोर्चा महानगरपालिकेवर काढण्यात आला.

Seven lives lost due to potholes in Nashik
नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे सात जणांचा बळी (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 4:59 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:34 PM IST

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नाशिक- शहरात खड्ड्यांमुळे सात जणांचा बळी गेला असून, 100 हून अधिक नागरिक जखमी झालेत, यामुळे नाशिककर संतप्त झालेत. अशात निष्क्रिय सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी आणि नाशिक शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी उबाठाचे नेते खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वात आज जनआक्रोश मोर्चा महानगरपालिकेवर काढण्यात आला. यात मोठ्या संख्येने उबाठा पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक सहभागी झाले होते.

नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे सात जणांचा बळी (Source- ETV Bharat)

100 हून अधिक नागरिक जखमी : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. अशात सर्वच रस्त्यांना खड्डे पडल्यामुळे सातत्याने अपघाताची मालिका सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यांत नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे सात जणांचा बळी गेला असून, 100 हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत. अशात महानगरपालिका प्रशासन खड्डे बुजवण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी करून जनतेची दिशाभूल करत आहे. हाच मुद्दा घेऊन आज उबाठाच्या वतीने शालिमार येथील शिवसेना कार्यालय येथून महानगरपालिकेवर भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

गल्लीबोळातील रस्त्यांची चाळण झाल्याने नागरिकांना पायी चालणे कठीण : या मोर्चाचे नेतृत्व खासदार संजय राऊत यांनी केलं. 2017 च्या महानगरपालिका निवडणुकीत प्रचारादरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासासाठी नाशिक शहर दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. विकासाऐवजी शहराची पूर्ती दैनावस्था झाली आहे. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली संपूर्ण शहर खोदून ठेवले आहे. मुख्य रस्ते आणि गल्लीबोळातील रस्त्यांची चाळण झाल्याने नागरिकांना पायी चालणे ही कठीण झाले आहे. अशाच सातत्याने अपघात होत आहे, तसेच सर्वत्र वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. या ढीम्म प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपाला जाब विचारण्यासाठी आज उबाठाच्या वतीने महानगरपालिकेवर भव्य जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन केल्याचं सांगण्यात आलंय.


यमराज आणि रेड्याने लक्ष वेधून घेतलं : उबाठाच्या जन आक्रोश मोर्चात रेडा आणि प्रतिकात्मक यमराज अवतरले होते. खड्ड्यांमुळे गेल्या दोन महिन्यांत सात जणांचा बळी गेला असून, नाशिक महानगरपालिका अजून किती जणांचा बळी घेणार असा प्रश्न उबाठाने उपस्थित केलाय. तसेच मोर्चात मोठ्या ट्रॉलीवर प्रतिकात्मक हॉस्पिटल उभारण्यात आले होते. यात खड्ड्यांमुळे अपघात झालेले नागरिकांना उपचार घेताना दाखवण्यात आलंय. तसेच खड्ड्यांमुळे मृत झालेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना महानगरपालिकेकडून पाच लाखांचा धनादेश देऊन तात्पुरती मलमपट्टी महानगरपालिका करत असल्याचंही दाखवण्यात आलंय. कामात भ्रष्टाचार, रस्त्यावर खड्डे याला जबाबदार कोण?, अधिकाऱ्यांची खुर्ची हलवा नाशिकचे रस्ते वाचवा, रस्ते खराब कारभार बेहाल, सरकार कुठे आहे, असे फलक झळकवण्यात आलेत.

तर महानगरपालिका आयुक्त, महापौर, अधिकारी यांच्या घरावर मोर्चा काढू : ज्या पद्धतीने नाशिकची दूरवस्था झाली आहे हे पाहता हा आक्रोश थांबणार नाही. जनता आता रस्त्यावर उतरते आहे आणि खड्ड्यांमुळे जे अपघात होत आहेत आणि ज्या मधून 8-10 नागरिक मारले गेलेत. त्यामुळे प्रशासनावर सदोष मनुष्यवराचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. आता जनता थांबणार नाही खड्ड्यात तडफडून मरणार नाही. हा इशारा जर प्रशासनाने मनावर घेतला नाही आणि योग्य नियोजन करून पुढील आठ दिवसांत रस्ते सुधारले नाही तर महानगरपालिका आयुक्त, महापौर, अधिकारी यांच्या घरावर मोर्चा काढू, असं उबाठाचे संपर्कप्रमुख रवींद्र मिर्लेकर यांनी म्हटलंय.

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Last Updated : August 17, 2026 at 5:34 PM IST

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नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे सात बळी
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