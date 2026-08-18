रस्त्यामधील खड्ड्यांमुळे चिमुकल्याचा बळी; आमदार मांडेकर म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रश्न मार्गी लावू"
बालेवाडी म्हाळुंगे येथे खराब रस्त्यामुळे मुलाचा अपघातात जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची घटना सीसीटीव्ही कॅमरात कैद झालीय. ही घटना सोमवारी सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास घडलीय.
Published : August 18, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 4:36 PM IST
पिंपरी चिंचवड (म्हाळुंगे): यंदा पावसाळ्यात गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील विविध रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत आहे. आता खराब रस्त्यांमुळे चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. पुण्यातील बालेवाडी म्हाळुंगे येथील ग्रीन कोट सोसायटीसमोरील दुर्गा कॅफेजवळ हा भीषण अपघात घडला आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार ट्यूशनला वडील, मुलगा आणि मुलगी दुचाकीवरून जात होते. रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे दुचाकी घसरली. दुचाकी घसरल्यानंतर 11 वर्षीय मुलगा मागून येणाऱ्या आयशर ट्रकखाली आला. ट्रकखाली आल्यानं चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
नेमका कसा घडला अपघात?- ऋषभ संदीप पाटोळे हा मुलगा आपल्या दुचाकीवरून ट्यूशनला जात होता. रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यामुळे दुचाकी चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं दुचाकी घसरली. यावेळी पाठीमागे बसलेला ऋषभ रस्त्यावर फेकला गेला. मागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकच्या चाकाखाली आल्यानं त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.
रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप- रस्त्याची अनेक दिवसांपासून दुरावस्था झाली आहे. रस्त्यात मोठे खड्डे पडलेले आहेत. याबाबत स्थानिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा नागरिकांनी आरोप केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच ऋषभचा जीव गेला का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आमदार घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट- अपघातप्रकरणी बावधन पोलिसांनी ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, ट्रकचा थेट धक्का बसला नसताना चालकावरच कारवाई का, असा सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. रस्त्याची दुरावस्था करणाऱ्या संबंधित यंत्रणा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी नागरिकांनी मागणी केली आहे. घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी आलेले भोर-वेल्हा-मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर यांनाही नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावं लागलं. रस्त्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचं त्यांनी नागरिकांना आश्वासन दिलं.
दरम्यान, अपघाताच्या तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे बावधन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरविंद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. चिमुकल्या ऋषभच्या मृत्यूनं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. महाळुंगे परिसरातील खराब रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. आता तरी प्रशासनानं जागे होऊन धोकादायक खड्डे बुजवावेत. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना कराव्यात, अशी नागरिकांकडून मागणी केली जात आहे.
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