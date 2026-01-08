डाक विभागाच्या डिजिटल सेवेला नागरिकांची पहिली पसंती; डिजिटल क्रांतीत श्रीरामपूर पोस्टल विभागाची ऐतिहासिक भरारी
डिसेंबर 2025 या महिन्यात 44 टक्के व्यवहार पुणे परिक्षेत्राचे डाक निदेशक अभिजीत बनसोडेंच्या मार्गदर्शनाखाली डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करून श्रीरामपूर विभागाने पुणे परिक्षेत्रात अव्वल स्थान पटकावलंय.
Published : January 8, 2026 at 3:34 PM IST
अहिल्यानगर : जगभरात झालेली डिजिटल क्रांती स्वतः अंगीकारून भारतीय डाक विभाग झपाट्याने बदल करीत आहे. याच झालेल्या बदलाची नवी क्रांती म्हणजे डिजिटल क्रांती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ स्वप्नाला साकार करण्यासाठी भारतीय डाक विभागाने कंबर कसली असून, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर पोस्टल डिव्हिजनने यात उल्लेखनीय यश संपादन केलंय. डिसेंबर 2025 या एकाच महिन्यात तब्बल 44 टक्के व्यवहार पुणे परिक्षेत्राचे डाक निदेशक अभिजीत बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करून श्रीरामपूर विभागाने पुणे परिक्षेत्रात अव्वल स्थान पटकावलंय.
डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी विशेष मोहीम : विशेष म्हणजे या उपक्रमास प्रशासकीय मार्गदर्शन आणि नियोजनाची जोड मिळाली. पुणे क्षेत्राचे डाक निदेशक अभिजीत बनसोडे यांच्या मौल्यवान मार्गदर्शनाखाली श्रीरामपूर विभागाचे अधीक्षक उमेश जनवाडे यांनी डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. विभागातील सर्व पोस्टमास्तर, कर्मचारी आणि ऑपरेटर्सना नियमित तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन डिजिटल सेवांचा प्रसार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळेच ही ऐतिहासिक कामगिरी शक्य झालीय.
आकडेवारी पाहता डिजिटल व्यवहारांत मोठी वाढ : जुलै 2025 पासून सुरू झालेला हा प्रवास डिसेंबरमध्ये शिखरावर पोहोचला. गेल्या सहा महिन्यांची आकडेवारी पाहता डिजिटल व्यवहारांत मोठी वाढ झालीय. डिसेंबर महिन्यात एकूण 51 हजार 509 व्यवहारांपैकी 22 हजार 658 रुपयांचा (43.99 %) व्यवहार डिजिटल पद्धतीने ( क्यूआर कोड आणि डेबिट कार्ड ) पार पडले. जुलै ते डिसेंबर या सहा महिन्यांत एकूण 25 लाख 79 हजार रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले. ज्यापैकी 13 लाख 33 हजार हे एकट्या डिसेंबर महिन्यातील आहेत. या यशाबद्दल बोलताना श्रीरामपूर डाक विभागाचे डाक अधीक्षक उमेश जनवाडे म्हणाले की, डिजिटल व्यवहारांमुळे पोस्टल सेवा अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि सुरक्षित झालीय. ग्राहकांचा वेळ वाचवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पुणे क्षेत्रात श्रीरामपूर विभागाने मिळवलेले प्रथम स्थान हे आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या सांघिक परिश्रमाचे फळ आहे.
ग्राहकांनो, डिजिटली साक्षर व्हा : श्रीरामपूर विभागातील सर्व ग्राहकांनी आपल्या जवळील पोस्ट ऑफिसमध्ये व्यवहार करताना रोख रकमेऐवजी क्यूआर कोड स्कॅन, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड यांसारख्या डिजिटल पर्यायांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, असे आवाहन श्रीरामपूर डाक विभागाचे अधीक्षक उमेश जनवाडे यांनी यावेळी केलंय.
हेही वाचाः