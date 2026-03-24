राज्यातील काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता
Published : March 24, 2026 at 4:21 PM IST
पुणे: गेल्या काही दिवसांपूर्वीच पुण्यासह राज्यात अवकाळी पाऊस झाला होता. त्यामुळे काजू आणि आंब्याच्या बागांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. विशेष म्हणजे पाऊस पडून गेल्यानंतर पुन्हा एकदा तापमान वाढू लागलं असून, राज्यातील अनेक विभागात तापमानात वाढ होताना दिसतेय. असं असताना दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्हे आणि मराठवाडा, विदर्भातील काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवलीय. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंतादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
विदर्भातील अकोला येथे 36 अंश सेल्सिअसहून अधिक तापमान : हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले की, मागील 24 ते 48 तासांचा तापमान पहिला तर विदर्भात गेल्या 24 तासांत सर्वाधिक तापमान हा विदर्भातील अकोला येथे 36 अंश सेल्सिअसहून अधिक नोंदविलं गेलंय. यानंतर मराठवाड्यात 28 अंश सेल्सिअस तापमान आहे, तर मध्य महाराष्ट्रातदेखील अशीच परिस्थिती आहे. कोकणात 35 अंश सेल्सिअस तापमान आहे. तसेच उत्तर कोकण आणि मुंबई येथे दमट वातावरण असल्याने तिथे यलो अलर्ट देण्यात आलंय. कडक उन्हामुळं धरणांमधील पाण्याचं बाष्पीभवनदेखील वेगानं होतं. त्यामुळं सध्या असलेला पाणीसाठा मे महिन्यापर्यंत झपाट्यानं कमी होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळू शकतं.
नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा : हवामान बदलामुळं सरासरी तापमानात सातत्यानं वाढ होत असते. त्यामुळं प्रत्येक वर्षी तापमानाचे नवे उच्चांक होत आहेत. हवामान विभागाने मुंबई शहर आणि उपनगरातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून, वातावरण दमट असल्याने पुढील दोन दिवस मुंबईतील तापमान उष्ण राहणार आहे. तर सोलापूर, सांगली, सातारा धाराशिव, लातूर या जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. मार्च महिन्यातच पावसाचा अंदाज वर्तवल्यानं प्रशासनंही अलर्ट मोडवर गेलंय.
