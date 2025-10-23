शक्तीपीठ महामार्गाचं अलाईनमेन्ट बदलण्याची शक्यता : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संकेत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात दिवाळी मिलन कार्यक्रमात शक्तीपीठ महामार्गाचं अलाईनमेन्ट बदलण्याचे संकेत दिले. यावेळी त्यांनी 2029 पर्यंत मी महाराष्ट्रात पक्का असल्याचंही ठणकावलं.
Published : October 23, 2025 at 5:21 PM IST
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील ड्रीम प्रोजेक्ट पैकी एक शक्तिपीठ महामार्गातील अडचणी अद्याप देखील कायम आहेत. काही अडचणी कमी देखील झालेल्या आहेत. त्यामुळेच नागपूर - कोल्हापूर दरम्यान प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाचं अलाईनमेन्ट बदलण्याचे संकेत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या रामगिरी बंगल्यावर आयोजित 'दिवाळी मिलन' कार्यक्रमात अनौपचारिक गप्पा दरम्यान ते बोलत होते. विशेषतः सोलापूर, सांगली, कोल्हापूरमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. यासंदर्भात विचार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी बोलताना त्यांनी, "एक बाब मी तुम्हाला निश्चित सांगतो, 2029 पर्यंत मी महाराष्ट्रात पक्का आहे. त्यानंतरचा निर्णय पक्ष करेल," असं स्पष्ट केलं.
नवीन नागपूर संकल्पना : "नवीन नागपूर बसवण्यासंदर्भात देखील लोकं अनुकूल आहेत. 90 टक्के लोकांनी जमीन द्यायला होकार दिलेला आहे. त्यामुळे लवकरच बिझनेस शहर उभारण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचं ते म्हणाले. नळगंगा वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार आहे. काही मान्यता घेणं बाकी आहेत. त्यानंतर मार्चपासून जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करू," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
निवडणुका आल्या की जातीचं राजकारण वाढते : "निवडणुका जवळ आल्या की जात आणि त्याच्याशी निगडित गोष्टी काढून राजकारण केलं जाते. जात ही मतदारांपेक्षा नेत्यांच्या मनात जास्त आहे. स्थानिक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक संपून गेल्यानंतर जातीचा विषयक विषय मागं पडतो. जातींचे प्रश्न आहेत, मात्र त्यासाठी असं राजकारण नको," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
शहरी नक्षलवाद मोठं आव्हान : "जंगलामधील नक्षलवाद, शत्रू कोण माहीत होते. मात्र, शहरी नक्षलवादामध्ये शत्रू कोण हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे त्यांच्यासोबत लढण्याचं आव्हान असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केलं आहे. माओवाद लवकरच संपुष्टात येईल. महाराष्ट्रात जवळपास संपुष्टात आला आहे. छत्तीसगडमधूनही लवकरच माओवाद हद्दपार होईल," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
नाशिक कुंभमेळाची तयारी सुरू : "नाशिक कुंभमेळा आयोजन तयारीसाठी आम्ही लागलो आहे. प्रयागराजच्या तुलनेत नाशिकमध्ये जागा कमी आहे. प्रयागराजमध्ये 15 हजार हेक्टर जागा आहे. नाशिक आणि त्र्यंबक मिळून 500 एकर जागा आहे. नियोजन करत आहोत, की सर्व जण आंघोळ करू शकतील. 2026 पासून नाशिक कुंभचा प्रचार प्रसार सुरू करू," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. "प्रत्येक राज्यात आणि केंद्रात प्रत्येकच मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स ऑडिट सतत सुरू असते. गुजरातमध्ये अडीच वर्ष झाल्यानंतर बदल झाले आहेत. आपल्याकडं अजून एकच वर्ष झालं आहे. त्यामुळे आपल्याकडं वाट पाहावी लागणार आहे," असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
कुठं युती तर कुठं वेगळे लढू : "जिथं फायद्याचं असेल, तिथं आम्ही युती करू, जिथं फायद्याचं नसेल तर आम्ही युती करणार नाही. उदाहरणार्थ पिंपरी चिंचवडमध्ये आम्ही युती केली तर आमचे लोकं शरद पवारांकडं जाऊन निवडणूक लढतील. ती स्पेस आम्ही विरोधी पक्षाला का द्यायची. मुंबईमध्ये शंभर टक्के युती करू, इतर ठिकाणी निवडणूक वेगवेगळे लढू," असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
काँग्रेसला डाव्या विचारांनी ग्रासलं : "आमच्या सर्व विरोधकांमध्ये काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेस सध्या अल्ट्रा लैफ्टिस्ट विचारांनी ग्रसित आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात देखील असं घडलं नव्हतं. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात हे मात्र घडलं आहे. ते फक्त डिस्ट्रक्कटिव मुद्दे उचलत आहेत. ते सरकार ऐवजी संवैधानिक संस्थांवर हल्लाबोल करत आहेत. ही जास्त घातक आहे. भारताच्या राजकारणात सध्या विरोधकांच्या re invent होण्याची गरज आहे," असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
एका मतदाराचे दोन ते तीन जागी नाव हे नवं नाही : "मतदार याद्यांमध्ये दोन चार ठिकाणी नावं आज नाही, हे गेल्या 25 वर्षांपासून सुरू आहे. अशा घोळाबद्दल मी 2012 पासून उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ता आहे. अजून निकाल लागला नाही. हे ग्रामीण भागात नाही, तर शहरी भागात जास्त आहे. जर दोन तीन ठिकाणी नाव असताना एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदान केलं ही विरोधकांनी दाखवून द्यावं, कारण असं घडत नाही. आमच्याकडं आमचे विरोधक ज्या मतांवर निवडून येतात, त्या घटकांच्या मतदार याद्या कशा सदोष आहेत, त्याचे पुरावे आमच्याकडं आहेत. योग्यवेळी आम्ही त्या याद्या समोर आणू," असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिला.
टाटा नागपुरात गुंतवणूक करू इच्छितात : टाटा समूहाचे अध्यक्ष सरकारला भेटले होते. ते नागपुरात गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक आहे. टाटाच्या गुजरातमधील एअरबस प्रकल्पाला लागणारे काही सुटे भाग ते नागपुरात टाल' च्या प्रकल्पात बनवू इच्छितात. नागपूरमधील त्यांच्या आगामी प्रकल्प बद्दल घोषणा तेच करतील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. "कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आमचं आवाहन आहे, त्यांनी व्यापाऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन हमी भाव पेक्षा कमी भावात विकू नये. लवकरच सरकार नोंदणी सुरू करणार आहे."
