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आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय; बेमुदत संप अखेर मागे

कर्मचाऱ्यांनी 16 जूनपासून सुरू केलेला बेमुदत संप अखेर मागे घेतला आहे.

Transport Minister Pratap Sarnaik
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 4:12 PM IST

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मुंबई : आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर राज्य सरकारनं सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांनी 16 जूनपासून सुरू केलेला बेमुदत संप अखेर मागे घेतला आहे. यामुळं आता परिवहन विभागाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार असून नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे. यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज (24 जून) विधानसभेत माहिती दिली. संपकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेनंतर अधीक्षकांच्या तात्पुरत्या पदोन्नतीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ, 23 पदोन्नती प्रस्ताव तातडीनं मंजुरीसाठी पाठविणं, सेवाप्रवेश नियम अंतिम करणे आणि काही पदनामांमध्ये बदल करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन शासनानं दिलं.

प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय : याचबरोबर, सहायक मोटार वाहन अभियोजक पदाच्या सेवाप्रवेश नियमांना अंतिम मंजुरी देण्यासह आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ आणि बदली धोरणाशी संबंधित मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश शासनानं दिले आहेत. बेस्ट, एसटी महामंडळ आणि आरटीओ कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांच्या विविध मागण्यांवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. तसंच या प्रक्रियेत कर्मचारी संघटनांसह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनीही कर्मचारी हिताला प्राधान्य दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले. दरम्यान, या सर्व निर्णयांनंतर आरटीओ कर्मचारी संघटनेनं आपला बेमुदत संप मागे घेतला असून परिवहन विभागाचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार आहे.


16 जूनपासून पुकारला होता संप : आरटीओ कर्मचारी संघटनेने पदोन्नती, सेवाप्रवेश नियम, पदनामांतील बदल, आश्वासित प्रगती योजना आणि बदली धोरणाशी संबंधित प्रलंबित मागण्यांसाठी 16 जूनपासून बेमुदत संप पुकारला होता. या निर्णयांनंतर आरटीओ कर्मचारी संघटनेने संप मागे घेतल्याने राज्यभरातील परिवहन सेवा सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. "कर्मचारी हा शासनाचा कणा आहे. त्यांच्या न्याय मागण्यांवर नियमांच्या चौकटीत निर्णय घेऊन विश्वासाचे नाते अधिक मजबूत करण्याची सरकारची भूमिका आहे," असं प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकारनं मंगळवारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना मंत्रालयात चर्चेसाठी बोलावले होतं. परिवहनमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीत मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानंतर संघटनेने आजपासून बेमुदत संप स्थगित करण्याची घोषणा केली.

TAGGED:

आरटीओ कर्मचारी
मुंबई
बेमुदत संप अखेर मागे
परिवहन विभाग
RTO EMPLOYEES

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