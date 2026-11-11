छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विदेशी पाहुण्यांची दिवाळी; पोर्तुगालच्या पर्यटकांना भारतीय आदरातिथ्याची भुरळ
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पोर्तुगालच्या चार पर्यटकांनी स्थानिक व्यावसायिक जसवंत सिंग यांच्या घरी पारंपारिक पद्धतीने दिवाळी साजरी केली.
Published : November 11, 2026 at 7:42 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : "अतिथी देवो भव" म्हणत भारतीय नागरिक प्रत्येक पाहुण्याचे स्वागत करत असतात. असाच एक अनोखा अनुभव पोर्तुगालहून आलेल्या पर्यटकांना मिळाला. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी येथे पर्यटनासाठी आलेल्या या पर्यटकांनी दिवाळीतील लक्ष्मीपूजन आणि आतिषबाजीचा आनंद घेण्यासोबतच, स्वतः स्वयंपाक करण्याचा अनुभवही घेतला. पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांच्या घरी या पाहुण्यांनी दिवाळीचा पाहुणचार घेतला. भारतीय आदरातिथ्याने हे सर्व पाहुणे भारावून गेले होते. विशेष म्हणजे, भारतीय जेवणातील महत्त्वाचा भाग असलेली चपाती स्वतःच्या हाताने लाटण्याचा अनुभव घेताना त्यांचा आनंद काही औरच होता. पर्यटनासोबतच विदेशी पर्यटकांना भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडवणे आणि आपली संस्कृती सातासमुद्रापार पोहोचवणे, हा यामागचा उद्देश होता. असा प्रयत्न आपण दरवर्षी करत असल्याची माहिती जसवंत सिंग यांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा 'पर्यटन नगरी' म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे येथे दरवर्षी देशी-विदेशी पर्यटकांची मांदियाळी पाहायला मिळते. पर्यटक अजिंठा-वेरूळ लेणी, देवगिरी किल्ला आणि बीबी का मकबरा यांसारखी पर्यटन स्थळे पाहून भारतीय कलाकुसरीचे कौतुक करतात. मात्र, सणांच्या काळात येणाऱ्या पर्यटकांना भारतीय संस्कृतीचे जवळून दर्शन घडवण्यासाठी पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी या विदेशी पाहुण्यांना दिवाळी सणाचा अनुभव देण्यासाठी आपल्या घरी आमंत्रित केले होते. त्यानुसार, पोर्तुगालहून आलेले जोआओ पाचेको, सौ. लिओनोर पिरेस, जॉर्जिओस व्ह्लाहोपोलोस आणि मारिया हेलेना व्ह्लाहोपोलोस हे चार पाहुणे त्यांच्या घरी दाखल झाले. त्यांनी सिंग कुटुंबासोबत दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला. भारतीय संस्कृतीचे आदरपूर्वक पालन करत त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने हा सण साजरा केल्यामुळे सर्व पाहुण्यांनी अत्यंत आनंद व्यक्त केला.
चपाती स्वतःच्या हाताने लाटण्याचा अनुभव
हे परदेशी पाहुणे घरी आल्यावर त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने औक्षण करून स्वागत करण्यात आले. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि दिवाळी या आनंदोत्सवाची ओळख त्यांना करून देण्याची ही एक सुंदर संधी होती. पाहुण्यांनी लक्ष्मीपूजन प्रत्यक्ष पाहून त्यामागील संस्कृती समजून घेतली. तसेच त्यांनी दिवाळीच्या फराळाचाही मनसोक्त आस्वाद घेतला. विशेष म्हणजे, भारतीय जेवणातील महत्त्वाचा भाग असलेली चपाती स्वतःच्या हाताने लाटण्याचा अनुभव घेताना त्यांचा आनंद काही औरच होता. यासोबतच त्यांनी फटाके उडवण्याचाही आनंद घेतला. एकूणच, भारतीय आदरातिथ्याने हे सर्व पाहुणे भारावून गेले होते. वेगवेगळ्या देशांतील संस्कृतींना जोडणारा तसेच प्रेम, आपुलकी आणि आनंदाची देवाणघेवाण करणारा हा दिवाळीचा सोहळा सर्वांसाठीच अविस्मरणीय ठरला.
दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विदेशी पर्यटक भारतात येत असतात आणि त्यांना देशातील विविध पर्यटन स्थळे दाखवली जातात. याद्वारे त्यांना भारतीय संस्कृतीचे दर्शन नेहमीच घडत असते. देशातील परंपरा, सांस्कृतिक महत्त्व आणि धार्मिक सोहळे यांचा प्रत्यक्ष आनंद त्यांना मिळावा, यासाठी दरवर्षी प्रयत्न केले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून यंदाही विदेशी पर्यटकांना दिवाळी सणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा, यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. हा सण कसा साजरा केला जातो आणि त्याचे महत्त्व काय, अशा अनेक गोष्टींची माहिती या पाहुण्यांनी घेतली. हा संपूर्ण सोहळा अनुभवून पर्यटकांनी मोठा आनंद आणि समाधान व्यक्त केले. आपली संस्कृती सातासमुद्रापार पोहोचत असल्याचा आनंद होत असल्याचे मत यावेळी पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी व्यक्त केले.
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