आता कार्यक्रमांचा आवाज परफेक्टच येणार! ‘पोर्टेबल साऊंड अॅबसॉर्प्शन टेस्टर’ नेमकं काय करतं? कोल्हापूरच्या संशोधकांचा जागतिक दर्जाचा शोध
कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील संशोधकांनी ‘पोर्टेबल साऊंड अॅबसॉर्प्शन टेस्टर’ हे अभिनव उपकरण विकसित केलं असून, या संशोधनाला नुकतेच भारतीय पेटंट कार्यालयाकडून पेटंट मंजूर झालं आहे.
Published : February 8, 2026 at 8:15 PM IST
कोल्हापूर : अनेकदा बंदिस्त ठिकाणी भव्य आणि शानदार कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. मात्र, त्या ठिकाणी बसवलेली निकृष्ट ध्वनीयंत्रणा कार्यक्रमाच्या प्रभावात अडथळा ठरते. सध्या ध्वनीयंत्रणा योग्य आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी आवश्यक अशी उपकरणं उपलब्ध नसल्यानं ही अडचण अधिक जाणवते. ही गरज लक्षात घेऊन कोल्हापूरातील काही संशोधकांनी यावर काम सुरू केलं आणि त्यांना यशदेखील मिळालं आहे.
‘पोर्टेबल साऊंड अॅबसॉर्प्शन टेस्टर’ : कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील संशोधकांनी ‘पोर्टेबल साऊंड अॅबसॉर्प्शन टेस्टर’ (पोर्टेबल ध्वनीशोषक चाचणी उपकरण) हे अभिनव उपकरण विकसित केलं असून, या संशोधनाला नुकतेच भारतीय पेटंट कार्यालयाकडून पेटंट मंजूर झालं आहे. स्टुडिओ, थिएटर तसेच बंदिस्त सभागृहांमध्ये आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी हे उपकरण अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
या उपकरणाच्या संशोधनाचं नेतृत्व शिवाजी विद्यापीठाचे ज्येष्ठ रसायनशास्त्रज्ञ डॉ. कल्याणराव गरडकर यांनी केलं आहे. त्यांच्यासोबत जयसिंगपूर महाविद्यालयातील डॉ. संदीप साबळे, डॉ. रोहंत ढब्बे तसेच इचलकरंजी येथील डी.के.टी.ई.एस. टेक्स्टाईल अँड इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. चंद्रला जतकर यांनी संयुक्तपणे सहभाग घेतला. हे उपकरण कमी खर्चात तयार करण्यात आलं असून, ते सहजपणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ने-आण करता येतं. त्यामुळे ध्वनीयंत्रणा तपासणीच्या क्षेत्रात हे संशोधन क्रांतिकारक ठरणार आहे.
ध्वनीशोषक यंत्रणेचं महत्त्व आणि गरज : आजपर्यंत रेकॉर्डिंग स्टुडिओ, व्होकल रूम, थिएटर तसेच सभागृहांमध्ये ध्वनीशोषक पॅनल्स व शीट्स बसवल्यानंतर त्यांची परिणामकारकता प्रामुख्यानं अनुभवावर आधारित पद्धतीनेच तपासली जात आहे. ध्वनीशोषकांच्या वापरामुळे मायक्रोफोनच्या आजूबाजूचा प्रतिध्वनी (इको) कमी होतो आणि अधिक स्वच्छ व व्यावसायिक दर्जाचा ध्वनी प्राप्त होतो.
छिद्रयुक्त फोम, फायबर, फॅब्रिक, मेंब्रेन पॅनल्स तसेच रेझोनंट अॅबसॉर्बर्स अशा विविध प्रकारच्या ध्वनीशोषक सामग्रींची कार्यक्षमता अचूकपणे मोजण्यासाठी विशेष उपकरणाची आवश्यकता आहे. अशा उपकरणाच्या मदतीनं या सामग्रींच्या ध्वनीशोषण क्षमतेचं शास्त्रीय व मोजमापाधारित विश्लेषण करता येईल. हे उपकरण वापरल्यास ध्वनीशोषक सामग्रींची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, तसेच ध्वनी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठीही ते अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
उपकरणाची वैज्ञानिक कार्यप्रणाली : उपकरणाची वैज्ञानिक कार्यप्रणाली डॉ. गरडकर यांनी स्पष्ट केली आहे. मानवी कानासाठी श्रवणीय ध्वनी 20 हर्ट्झ ते 20 किलोहर्ट्झ या स्पेक्ट्रममध्ये असतो. हे उपकरण त्याच स्पेक्ट्रममधील ध्वनीतरंग निर्माण करून चाचणी वस्तूवर प्रक्षेपित करते. जे ध्वनीतरंग शोषले जात नाहीत, ते मायक्रोफोनद्वारे पकडले जातात आणि करंट-व्होल्टेजच्या स्वरूपात स्क्रीनवर दर्शवले जातात. याच्या आधारे ध्वनीशोषक यंत्रणा योग्य प्रकारे कार्यरत आहे की नाही, याचा अचूक अंदाज घेता येतो आणि तत्काळ उपाययोजना करता येते.
ध्वनीशोषण फॅब्रिकेशनवर संशोधन करणाऱ्यांसाठी हे उपकरण अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या संशोधनामुळे कोल्हापूर विभागातील ध्वनी उद्योगाला चालना मिळेल, तसेच स्थानिक संस्थांमधील सहकार्याचे उत्तम उदाहरण निर्माण होईल.
शिवाजी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आणि प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव यांनी संशोधकांचं अभिनंदन करून पुढील संशोधनासाठी प्रोत्साहन दिलं आहे. हे उपकरण लवकरच व्यावसायिक बाजारपेठेत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा