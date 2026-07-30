'पीओपी'पेक्षा शाडू मातीच्या मूर्ती अधिक प्रदूषणकारक, पीओपी मूर्तिकार संघटनेचा हायकोर्टात अजब दावा
पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्या अजब दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी शंका उपस्थित केली.
Published : July 30, 2026 at 8:40 AM IST
मुंबई : पीओपीपेक्षा शाडू मातीच्या मूर्तींमुळे नैसर्गिक जलस्रोतांचं अधिक प्रदूषण होतं या पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्या अजब दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी शंका उपस्थित केली. तुमच्या या दाव्याला काही ठोस शास्त्रीय आधार आहेत का? असा सवाल करत पीओपीच्या मूर्तींचं नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन नकोच याचा हायकोर्टानं पुनरूच्चार केला. तसेच हे कुठं तरी थांबायलाच हवं, भावी पिढीसाठी आपण काय करून ठेवत आहोत?, याची जाणीव यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित सर्व वकिलांना करून दिली.
पीओपी मूर्तीकार संघटनेचा अजब दावा - पीओपी तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्वांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर बुधवारी हायकोर्टात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पीओपी मूर्तिकार संघटनेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी आपला युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, पीओपी पेक्षा शाडूची मूर्ती जास्त प्रदूषणकारक आहे. शाडूच्या मातीचं पाण्यात पूर्ण विघटन होत नाही किंबहुना शाडूच्या मातीचा गाळ तयार होऊन तो पाण्याच्या तळाशी तसाच साठून राहतो. नद्या तसेच इतर जलप्रवाहात हा मातीचा गाळ साचून राहिल्यानं जमिनीत पाण्याचा निचरा होण्यास मार्ग मिळत नाही. त्यामुळे शाडूची मातीदेखील पर्यावरणाला नुकसानकारकच आहे. याउलट त्या तुलनेने पीओपी मूर्तींचा विसर्जनानंतर पुनर्वापर करता येतो. तसेच पीओपी हे विषारी असल्याचं कुठेही सिद्ध झाल्याची नोंद नसल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी हायकोर्टाला दिली.
तसेच मूर्तीला दिल्या जाणाऱ्या हानीकारक रंगाकेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. ते म्हणाले की, दरवर्षी सुमारे 45 हजार लिटर रंग गणेश मूर्तींना दिला जातो हाच रंग पर्यावरणाकरता प्रदूषणकारक असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. हा युक्तिवाद ऐकून घेत या याचिकेवरील सुनावणी हायकोर्टानं तूर्तास उद्या, गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
पीओपी मूर्तीकारांच्या अजब दाव्यावर हायकोर्टाचे सवाल - याचिकाकर्त्यांच्या या दाव्यावर हायकोर्टानं शंका उपस्थित करत सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजाना काही शास्त्रीय आधार आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या व खासगी संस्थांमार्फत हा अभ्यास करण्यात आल्याचं वकील उदय वारुंजीकर यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. यासुनावणीत हायकोर्टानं आणखीन एक मुद्दा उपस्थित केला की, अनेकदा मोठ्या मूर्तींचं पूजन केले जात नाही. मोठ्या मूर्तीसह लहान मातीची मूर्ती पूजनासाठी मंडपात स्थापन केली जाते. अशावेळी लहान मूर्तीचं विसर्जन करून मोठी मूर्ती थेट पुनर्वापरासाठी नेता येईल असं निरीक्षणही यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
मोदींच्या 'मन की बात'बाबत सर्व मंडळांशी बोलून भूमिका मांडू - राज्य सरकार : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या गणेश मूर्तीची स्थापना करण्याचं आवाहन लोकांना केलं गेलंय. मग असं असताना भाजपाच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारचा पीओपीसाठी अट्टाहास का?, यावर गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारची भूमिका पंतप्रधानांशी विसंगत आहे का? अशी विचारणा करत त्यांच्याकडून उत्तर मागितलं होतं. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी यंदाच्या गणेशोत्सवात शाडू मातीच्या मूर्तींची स्थापना करण्याबाबत पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनावर संबंधित सर्व पक्षकारांच्या बैठकीनंतर भूमिका स्पष्ट केली जाईल अशी माहिती बुधवारी हायकोर्टात दिली.
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