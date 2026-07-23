देशातील 12 राज्यांनी पीओपी बंदी स्वीकारली, मग महाराष्ट्र मागे का? याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात युक्तिवाद
सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचं नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन करण्यास पर्यावरणवादी याचिकाकर्त्यांनी जोरदार विरोध केला आहे.
Published : July 23, 2026 at 6:50 AM IST
मुंबई : सहा फुटावरील मोठ्या पीओपीच्या मूर्ती या नैसर्गिक जलस्तोत्रात विसर्जन करण्यास आमचाही ठाम विरोध असून याबाबतीत आम्हीदेखील इतर याचिकाकर्त्यांच्याच बाजूनं आहोत. मात्र हे महाराष्ट्र राज्य सीपीसीबीच्या कार्यकक्षेबाहेर असून पीओपी बंदीबाबत सीपीसीबीची भूमिका आग्रही नसल्याचा युक्तिवाद पीओपी मूर्ती निर्माण करणाऱ्या संघटनेच्या वतीनं बुधवारी हायकोर्टात करण्यात आला.
पीओपी मूर्तीकार संघटनेचा युक्तिवाद - बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, मोठ्या मूर्ती नैसर्गिक जलप्रवाहात विसर्जित करण्यास आमचा विरोध असून या मूर्त्यांच्या विसर्जनाबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे यापूर्वीच तयार करण्यात आली आहेत. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, 1974 चा उद्देश नद्या, तलाव आणि भूजलासारख्या जलस्रोतांचं होणारं प्रदूषण रोखणं, त्यांची शुद्धता राखणं आणि जल प्रदूषण नियंत्रित करणं असून या कायद्यांतर्गत 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ' (सीपीसीबी) आणि प्रत्येक राज्यात 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ' स्थापन करण्यात आलेलं आहे.
गुजरात, मध्य प्रदेश, लडाख, बिहार यांसह देशातील 12 राज्यांनी ही मार्गदर्शक तत्वे स्वीकारलेली आहेत. मात्र असं असलं तरीही सक्ती लागू करणं सीपीसीबीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. हायकोर्टानं याबाबत उद्याच्या सुनावणीत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत बुधवारची सुनावणी तहकूब केली.
काय आहे याचिका - प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)पासून बनविलेल्या मोठ्या गणेशमूर्तींचं समुद्र, नद्या आणि तलावांसारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जन करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात यावी तसेच सीपीसीबीच्या मार्गदर्शकांबाबत बदलेल्या भूमिकेला आव्हान देत ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी हायकोर्टात ऍड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत आव्हान दिलंय. तसेच ठाण्यातील काही पीओपी मूर्तिकार संघटनांनीदेखील या याचिकेच्याविरोधात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या सर्व याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्टानं हे प्रकरण सध्या अंतिम सुनावणीकरता दाखल करून घेतलं असून यावर दैनंदिन सुनावणी सुरू आहे.
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