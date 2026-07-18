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'पीओपी बंदीचा निर्णय केवळ काही बड्या गणेश मंडळांची भलामण करण्यासाठीच लांबवला जातोय'; याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात युक्तिवाद

पुन्हा एकदा पीओपी मूर्तींचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. पीओपी मूर्ती बंदीबाबतच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

PoP ganesh murti ban bombay high court hearing
फाईल फोटो - मुंबई उच्च न्यायालय आणि गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 6:57 AM IST

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मुंबई - गणेशोत्सव जवळ येऊ लागला असल्याने पुन्हा एकदा पीओपी मूर्तींचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. पीओपी मूर्ती बंदीबाबतच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरवर्षी सरकार पीओपीला परवानगी का देत आहे? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी विचारला आहे.

पीओपी हे पर्यावरणाला हानिकारक असून, त्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवाद, मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानंही निर्देश दिलेले असतानाही सरकार पीओपी मूर्तींसाठी पूरक भूमिका का घेत आहे? केवळ काही मोठ्या गणेश मंडळांची भलामण करायची म्हणूनच सरकार पीओपीच्या वापरास सरसकट परवानगी देत असेल तर ते योग्य नाही. आपण केवळ आपल्या पिढीचाच विचार करायला नको, तर येणाऱ्या आणि भावी पिढ्यांचाही विचार करायला हवा, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं शुक्रवारी हायकोर्टात करण्यात आला.

तेलंगणा उच्च न्यायालयानं पीओपी बंदी संविधानिक ठरवली - पीओपी बंदीचं समर्थन करत याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी शुक्रवारी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, राष्ट्रीय हरित लवादच्या (एनजीटी) विविध खंडपीठांनी पीओपीच्या वापराकरता मार्गदर्शक तत्त्व बंधनकारक असल्याचं म्हटलंय. शेजारील राज्यांनी यापूर्वीच ही बंदी लागू केल्याचं सांगताना त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालय, तेलंगणा उच्च न्यायालय आणि इतर काही राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या आदेशांचा यावेळी संदर्भ दिला. तेलंगणा उच्च न्यायालयानं ही मार्गदर्शक तत्त्वे संविधानिक असल्याचं आपल्या निकालातून स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे.

आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणतंय की, ही केवळ सल्लावजा मार्गदर्शक तत्त्व आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका अशी दिसते की, त्यांना मुंबईतील काही मोठ्या मंडळांचं संरक्षण करायचंय आणि म्हणूनच ते पीओपीच्या वापरास दरवर्षी परवानगी देत ​​आहेत. आपण केवळ आपल्या पिढीचाच विचार न करता भावी पिढ्यांचाही विचार करायला हवा. असा देसाई यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं सुनावणी 20 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण? - साल 2025 मध्ये हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांची यंदाही पूर्तात होताना दिसत नाहीय यासाठी ठाण्यातील पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि शाडू मातीच्या मूर्तिकार संघनेनं हायकोर्टात धाव घेतलीय. यात राज्य सरकारसह सीपीसीबी, एमपीसीबी आणि इतरांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय. ज्यात पीओपी बंदीमुळे गणेश मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेनंही इतरांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यात. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरूय.

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BOMBAY HIGH COURT
POP BAN DECISION HEARING
पीओपी बंदी याचिका सुनावणी
POP GANESH MURTI BAN DECISION

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