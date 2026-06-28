रविवारी सुट्टी नाही, समाजसेवा! सलग 157 आठवडे, 15 हजारांहून अधिक गरजूंना मोफत नाश्ता, मुंबईतील दाम्पत्याची प्रेरणादायी सेवा
मुंबईतील भांडुपच्या दांपत्याने 157 रविवारी 15 हजारांहून अधिक गरजूंना पौष्टिक अन्नदान करून समाजसेवेचा प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी चिन्मय जगताप यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : June 28, 2026 at 8:30 PM IST
मुंबई : कोणत्याही व्यक्तीसाठी रविवार हा सुट्टीचा किंबहुना आरामाचा दिवस असतो. मात्र, मुंबईतील भांडुपमध्ये राहणारे एक दाम्पत्य प्रत्येक रविवारी पहाटे 4 वाजता उठून गरजू आणि उपाशी नागरिकांसाठी अन्न तयार करून त्याचं वाटप करत आहेत. त्यामुळं भांडुपमधील अनेक गरजू व्यक्तींसाठी रविवार हा खास दिवस ठरतोय. दर रविवारी हे दाम्पत्य सुमारे 100 ते 125 लोकांना अन्नदान करतं.
कोण आहेत अन्नदान करणारं दाम्पत्य? : या दाम्पत्याचं नाव पूजा आणि दीपेश देढिया आहे. पूजा या स्वतः हॉस्पिटॅलिटी प्रोफेशनल आहेत. त्या शेफ आणि न्यूट्रिशनिस्ट आहेत. तर दीपेश देढिया एका खासगी बँकेत कार्यरत आहेत. दर रविवारी भांडुपमधील नॅशनल स्कूल परिसरात हे दाम्पत्य अन्नदान करतं. आतापर्यंत त्यांनी सलग 157 रविवार अन्नदानाचा उपक्रम अखंडपणे राबवला आहे. गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी 15 हजारांहून अधिक गरजू नागरिकांना अन्नदान केलंय. हा उपक्रम 2 जुलै 2023 पासून सातत्यानं सुरू असून, तो मातोश्री फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबवला जात आहे. या फाउंडेशनची स्थापना दीपेश देढिया यांनी मे 2023 मध्ये केली होती.
'अशी' मिळाली प्रेरणा..: 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दीपेश देढिया म्हणाले, "माझा जन्म झाला तेव्हा मला रक्ताची गरज होती. त्यावेळी एका अनोळखी व्यक्तीनं रक्तदान करून माझा जीव वाचवला, असं माझे आई-वडील सांगतात. ती व्यक्ती कोण होती हे आम्हाला माहीत नाही. त्या घटनेतून प्रेरणा घेऊन समाजाचं काहीतरी देणं फेडावं या भावनेतून आम्ही हे कार्य सुरू केलं." ते पुढे म्हणाले, "या कार्यासाठी अनेक दानशूर व्यक्ती आमच्या पाठीशी उभ्या आहेत. आजपर्यंत असा एकही रविवार गेला नाही, ज्यादिवशी आम्हाला कोणतीही मदत मिळाली नाही. वर्षातील दोन महिने आम्ही स्वतःच्या खर्चाने हा उपक्रम चालवतो, तर उर्वरित काळात देणगीदार स्वयंस्फूर्तीने मदत करतात. आमचा एकमेव उद्देश म्हणजे गरजूंना अन्नदान करणं आहे."
भांडूप परिसरातच अन्नदान : दीपेश यांनी स्पष्ट केलं की, हा उपक्रम फक्त भांडूप परिसरातच राबवला जातो. मुंबईतील इतर ठिकाणी आम्ही अन्नदान करत नाही. त्यामुळं आमच्या नावानं इतरत्र अन्नदान होत असल्याचा दावा कोणी करत असेल, तर तो चुकीचा असून नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तर पूजा देढिया म्हणाल्या, "गरजू नागरिकांना पौष्टिक, चविष्ट आणि दर्जेदार अन्न मिळावं, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय."
कधीपासून चालू आहे उपक्रम? : "गेल्या 157 आठवड्यांपासून हा उपक्रम सुरू आहे. पोहे, उपमा, मिसळ-पाव, छोले-पाव, दाल-खिचडी, इडली-चटणी, साबुदाणा खिचडी अशा विविध पदार्थांसह उन्हाळ्यात ताक आणि इतर ऋतूंमध्ये केळीही दिली जाते. हे सर्व अन्न मी स्वतः तयार करते. आम्ही जे खातो, तेच इतरांनाही द्यायचं, हा आमचा निर्धार आहे," असं पूजा सांगतात. या कार्यात कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराची मोठी साथ लाभल्याचं त्यांनी सांगितलं. "अन्नदान करताना समोरच्या व्यक्तींच्या येणाऱ्या प्रतिक्रिया या अतिशय बोलक्या असतात. सकाळ सकाळी गरमागरम नाश्ता येतोय यामुळं त्यांच्या चेहऱ्यावर असणारं समाधान वेगळेच असतं. या समाधानासाठीच आम्ही काम करतोय," असंही त्या सांगतात.
जीवात जीव आहे तोपर्यंत अन्नदान करणार : दीपेश देढिया पुढे बोलताना म्हणाले की, माझा जन्म भांडुपमध्ये झाला आहे. मी भांडुपमध्ये वाढलो आहे. मात्र भांडुपला काही कारणानं आजवर हवा तो सन्मान दिलेला नाही. खास करून बॉलीवूडमध्ये भांडुपवर विनोद केले जातात. मात्र, भांडुप सर्वांना एकत्र करणारं शहर आहे. भांडुपमध्ये कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी आम्ही हा छोटासा प्रयत्न करत आहोत. 157 रविवार पूर्ण झाले आहेत. आता जोपर्यंत आमच्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत आम्ही हे कार्य सोडणार नाही. गेल्या वर्षी मी आजारी असताना माझ्या पत्नीनं एकटीनं दोन रविवार हे कार्य पूर्ण केलं. तर ती प्रेग्नेंट असताना महिनाभर मी एकट्यानं हे काम पूर्ण केलं. आमच्यापैकी एकजण जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत एकही रविवार असा असणार नाही जेव्हा आम्ही हे अन्नदान करणार नाही, असा आमचा विश्वास आहे.
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