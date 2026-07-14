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चारकोलमुळेही मुंबईतील प्रदूषण वाढतेय; एनपीसीबीच्या दाव्यानंतर विक्रेत्यांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

रेस्टॉरंट, बेकऱ्या संपूर्णत: हरित इंधनावर गेल्या तर आमच्या उपजीविकेवर त्याचा थेट परिणाम होईल, अशी विनंती करीत संघटनेनं हायकोर्टात याचिका केलीय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 12:27 PM IST

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मुंबई : चारकोलमुळेही मुंबईच्या वायू प्रदूषण भर पडतेय. ते मान्यताप्राप्त इंधनाच्या प्रकारात मोडत नाही, त्यामुळे त्याचा वापर करण्याची बेकरी चालकांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देता येणार नाही. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर रितसर सुनावणी घेऊन त्यांचा अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीनं सोमवारी हायकोर्टात देण्यात आली, याची नोंद घेत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना यावर तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय. तसेच प्रदूषणाच्या समस्येवर दोन माजी न्यायमूर्तींच्या उच्चाधिकारी समितीनं दिलेल्या अहवालांच्या प्रती पक्षकारांना देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी तूर्तास तहकूब केलीय.

काय आहे प्रकरण? - मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) कडून विशेष उपाययोजना हाती घेण्यात आल्यात. त्यानुसार एमपीसीबीनं चारकोल पुरवठादार आणि त्याचा वापर करणाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. 'द बॉम्बे चारकोल मर्चंट्स असोसिएशन'नं या नोटिशीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. चारकोलमुळे प्रदूषण होत नाही, याला शास्त्रीय आधार आहेत. तरीही या नोटिसा बजावण्यात आल्यात. या नोटिसांमुळे आपल्या पारंपरिक व्यवसायावर गदा येऊन आपल्या उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये असलेल्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांवर यामुळे गदा येत असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.

एनपीसीबीची हायकोर्टात माहिती - या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एमपीसीबीच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला माहिती दिली की, चारकोलमुळे वायुप्रदूषण होतं की नाही याविषयी सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात आलाय. चारकोलमुळेही प्रदूषण होत असल्याचं यापूर्वीच निष्पन्न झाल्यानं याचिकाकर्त्यांचा अर्ज रितसर सुनावणी घेऊन फेटाळण्यात आल्याचं त्यांनी यावेळी हायकोर्टाला सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? - आखाती युद्धाच्या काळात इंधनाची प्रचंड टंचाई होती. त्यामुळे या काळात कोळसा आणि चारकोलवरच बहुतांश बेकऱ्या सुरू होत्या. त्यामुळे बेकऱ्या हरित इंधनात बदलण्याची प्रक्रियाही पर्यायानं थांबली होती. त्यामुळे आम्हाला ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखीन मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कोर्टाकडे करण्यात आली. तसेच कोळसा आणि चारकोल यामध्ये फरक असून, चारकोल हे प्रदूषणकारी नसतं. त्यात गंधकाचा अंशही नसतो, तरीही चारकोलविषयी अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. बेकऱ्या आणि रेस्टॉरंटमध्ये कोळसा आणि लाकडांचा वापर होऊ नये यादृष्टीनं विशिष्ट मुदत देऊन त्यावर बंदी आणावी आणि त्यांना हरित इंधनाचा पर्याय वापरण्यास भाग पाडावं, असे आदेश हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुमोटो याचिकेत प्रशासनाला दिलेत. मात्र, या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेण्यात आलाय. एमपीसीबीच्या या निर्णयामुळे आमच्यावर अन्याय होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं. तसेच चारकोलनं फारसे प्रदूषण होत नाही, याबाबतीत आमचे म्हणणंच एमपीसीबीनं ऐकून घेतलेलं नाही, असा दावा यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आला.

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TAGGED:

POLLUTION IN MUMBAI
CHARCOAL
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT

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