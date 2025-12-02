कोल्हापूर : कागलमध्ये तृतीयपंथी उमेदवार आणि पोलिसांमध्ये वाद; जयसिंगपूर, मुरगुडात चुरशीची लढत होणार
कोल्हापूर जिल्ह्यतील 13 नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतीसाठी आज मतदान प्रक्रिया सुरु झाली आहे. दरम्यान कालमध्ये सकाळी तृतीयपंथी उमेदवार आणि पोलिसांमध्ये वाद झाल्याचं समोर आलं.
Published : December 2, 2025 at 11:09 AM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील 13 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीसाठी आज मतदान प्रक्रिया सुरु झाली आहे. 10 नगरपरिषदा व 3 नगरपंचायतींमध्ये एकूण 2 लाख 55 हजार 775 मतदार असून जिल्ह्यातील एकूण 318 मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. सकाळी 7:30 वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. सर्वच ठिकाणी अटीतटीच्या लढती असल्याने पोलीस यंत्रणाही सतर्क आहे. जिल्ह्यातील लक्षवेधी लढत असलेल्या कागल, मुरगूड आणि जयसिंगपूर नगरपरिषदेकडे सर्वाधिक लक्ष असणार आहे.
- जिल्ह्याच्या नगरपरिषद नगरपंचायतनिहाय मतदान केंद्राची संख्या खालीलप्रमाणे :
गडहिंग्लज नगरपरिषद- 35
हुपरी नगरपरिषद - 27
जयसिंगपूर नगरपरिषद - 54
कागल नगरपरिषद - 33
कुरुंदवाड नगरपरिषद - 28
मलकापूर नगरपरिषद - 10
मुरगूड नगरपरिषद - 12
पन्हाळा नगरपरिषद - 10
शिरोळ नगरपरिषद - 27,
वडगाव नगरपरिषद -29
तर आजरा नगरपंचायत - 19
चंदगड नगरपंचायत- 17
व हातकणंगले नगरपंचायत - 17
जिल्ह्यात 13 नगरपंचायत/नगरपरिषदेसाठी एकुण 156 प्रभागांमध्ये 318 मतदान केंद्रावर मतदान होत आहे. याकरीता 507 कंट्रोल युनिट, 1014 बॅलेट युनिट प्रत्यक्ष मतदानासाठी वापरले जात आहेत.
- नगरपरिषद व नगरपंचायतनिहाय एकूण मतदार व कंसात पुरूष, स्त्री व इतर मतदारसंख्या अनुक्रमे खालीलप्रमाणे :
गडहिंग्लज नगरपरिषद – 30,161 (पुरुष 14752, स्त्री 15408, इतर 1)
हुपरी नगरपरिषद- 24,702 (पुरुष 12230, स्त्री 12470, इतर 2)
जयसिंगपूर नगरपरिषद – 49,747 (पुरुष 24145, स्त्री 25602, इतर 0)
कागल नगरपरिषद – 28,753 (पुरुष 14029, स्त्री 14723, इतर 1)
कुरुंदवाड नगरपरिषद – 22,201 (पुरुष 10626, स्त्री 11575, इतर 0)
मलकापूर नगरपरिषद – 4,934 (पुरुष 2399, स्त्री 2535, इतर 0)
मुरगूड नगरपरिषद – 10128 (परुष 4858, स्त्री 5270, इतर 0)
पन्हाळा नगरपरिषद – 3,128 (पुरुष 1538, स्त्री 1590, इतर 0)
शिरोळ नगरपरिषद – 24,539 (पुरुष 12141, पुरुष 12397, इतर 1)
वडगाव नगरपरिषद – 23,044 (पुरुष 11359, स्त्री 11679, इतर 6)
तर आजरा नगरपंचायत – 14,686 (पुरुष 7419, स्त्री 7267, पुरुष 0)
चंदगड नगरपंचायत- 8,315 (पुरुष 4172, स्त्री 4143, इतर 0)
व हातकणंगले नगरपंचायत – 11,437 (पुरुष 5804, स्त्री 5632, इतर 1)
कागलमध्ये तृतीयपंथी उमेदवार आणि पोलिसांमध्ये वाद : सकाळी मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर आगर शहरातील संत रोहिदास विद्यामंदिर या मतदान केंद्रावर सकाळी 9 वाजेच्या दरम्यान तृतीयपंथी उमेदवार जावेद पिंजारी आणि पोलिसांमध्ये न सांगता मतदान बॅलेट युनिट बदलल्याच्या कारणातून वाद निर्माण झाला. तसंच काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी पक्षाच चिन्ह लावून थेट मतदान केंद्रात येत असल्याचा प्रकारही या उमेदवारांनी निदर्शनास आणून दिला यानंतर पोलिसांनी संबंधित राजकीय पक्षांच्या उमेदवार प्रतिनिधींना मतदान केंद्राच्या बाहेर काढलं.
या मतदान केंद्रावर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बी. धीरजकुमार, करवीर विभागाचे पोलीस उपधीक्षक सुजितकुमार क्षीरसागर, कागल पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक गंगाधर घावटे यांनी भेट दिली, पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरू झाली. या केंद्रावर मतदारांनी मतदान करण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. किरकोळ प्रकार वगळता सकाळपासून जिल्ह्यातील सर्वच मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरू झाली आहे.