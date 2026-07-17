'पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात एकही मर्द नाही का'-सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल
रामरक्षा पठण, परिसीमन आणि सोनम वांगचुक या मुद्द्यावरून खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. उद्या उद्धव ठाकरे नागपुरात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Published : July 17, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 4:56 PM IST
नागपूर: "रामरक्षा पठण कार्यक्रमाचं निमंत्रण आहे. काही लग्नाचं आमंत्रण नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. आम्ही त्यांच्या निवासस्थानाजवळ हिंदुत्वाचा उपक्रम करत आहोत. ते एक प्रखर रामभक्त आहेत. रामजन्मभूमीचे आंदोलनातील कारसेवक आहेत. त्यामुळे उद्याच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केलं आहे", असे खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं. अयोध्येतील राममंदिरातील देणगी घोटाळ्याावरून शिवसेना यूबीटीनं राज्यभरात 'रामरक्षा पठण' करत आंदोलन करण्याचे जाहीर केलं आहे.
खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले," परमपूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही आमंत्रित केलं आहे. आम्ही नागपुरात आलो आहोत. तर हिंदुत्वाच्या दृष्टीनं जे प्रमुख व्यक्तिमत्त्व आहेत, त्या सर्वांना आदरपूर्वक निमंत्रण दिलेलं आहे. सरसंघचालकांना येणं जमत नसेल, तर त्यांनी आपला प्रतिनिधी पाठवावा,अशी विनंतीही केली आहे. यासोबत भाजपाच्या नेत्यांसह इतर पक्षांच्या नेत्यांनाही आम्ही आमंत्रित केलं आहे. उद्धव ठाकरे उद्या नागपुरात येणार आहे. काही लोकांच्या भेटीगाठी घेतील. त्यानंतर ते रामरक्षा पठण कार्यक्रमात उपस्थित राहतील. विदर्भात विविध भागांतून रामभक्त उपस्थित राहणार आहेत".
यावर भाजपा नेते राजकारण कसं करू शकतात-रामरक्षा पठण कार्यक्रमावरून राजकारणसुद्धा तापायला लागलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केल्यावरून माजी आमदार संदीप जोशी यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका केली आहे. त्याला उत्तर देताना संजय राऊत म्हणाले की," ते कसा काय विरोध करू शकतात. ते काय बोलले, हे मला माहीत नाही. मुख्यमंत्री संपूर्ण महाराष्ट्राचे असतात. तुम्ही ज्यांची नावं घेतली, त्यांच्यापेक्षा अधिक काळ आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत काम केलेलं आहे. सलग पंचवीस वर्षे आम्ही भारतीय जनता पक्षासोबत काम केलेलं आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया देणं हा मूर्खपणा आहे".
आरएसएसबद्दल नितांत आदर:- "नागपुर शहरात हिंदुत्वाचा कार्यक्रम घेत आहोत. नागपूर हिंदुत्वाची राजधानी आहे.आरएसएसच्या सरसंघचालकांबद्दल आमच्या मनात नेहमी आदर आणि सन्मान राहिला आहे. बाळासाहेब देवरस यांच्याबद्दलही आमच्या मनात आदर राहिला आहे. ते परमपूज्य होते. मोहन भागवत यांना निमंत्रण देणं, हे आमचं कर्तव्य आहे", असे संजय राऊत यांनी म्हटलं.
महाराष्ट्रात कुणी कुणाला भेटू शकतो:- खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं," उद्या जर जयंत पाटील हे रामदास आठवले यांना भेटलेत. तर ते रामदास आठवले यांच्या पक्षात जाणार आहेत, असा अर्थ होत नाही. महाराष्ट्रात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. नेते एकमेकांच्या भेटी घेत असतात. त्याचा अर्थ लगेचच पक्षांतर होते, असा अर्थ होत नाही. ते सर्व पक्षांच्या नेत्यांना भेटत असतात. त्यांना भेटू द्या".
परिसीमनवर चर्चा झाली पाहिजे:- "परिसीमन मुद्यावर चर्चा झालीच पाहिजे. खरगे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे. महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहे. देशाच्या एकतेसाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी यावर सल्लामसलत केली पाहिजे", अशी अपेक्षा खासदार राऊत यांनी व्यक्त केली.
मोदी सरकारमध्ये एकही मर्द शिल्लक नाही का:- "सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाची दाखल घेतली पाहिजे. न्यायालयानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निर्देश द्यावेत. वीस दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. 20 वर्षांची मुलगी त्या ठिकाणी बसली आहे. तिची प्रकृती खालावली आहे. यासंदर्भात गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्याकडे अहवाल जात नाही का? संवेदना मेलेली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळात एकही मर्द नाही का, जो पंतप्रधान मोदींच्या समोर जाऊन सांगेल की तुम्ही चुकीचं करत आहात. आहे. वांगचुक यांना वाचवणं हे देशाचं कर्तव्य आहे. भारतीय जनता पक्षाला मी राष्ट्रभक्त पक्ष मानणार नाही", असा टोला खासदार राऊत यांनी लगावला.
मुख्यमंत्र्यांना केंद्रात भविष्य:- "केंद्रीय मंत्रिमंडळात जर मोठे फेरबदल झालेत, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्राचे सेवेसाठी केंद्रात जाऊ शकतात. त्यांच्या सेवेचा उपयोग केंद्र सरकार करू शकतं. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षातील वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री होऊ शकतो", असे भाकित खासदार राऊत यांनी केलं.
मतांची चोरी झाली,डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात:- "अमेरिकाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगदी ठामपणे सांगितलं आहे की, भारतीय मतांमध्ये घोटाळा झालेला आहे, मतं चोरली गेली आहेत. ट्रम्प यांनी भारतीय मतांचा अभ्यास केला, तर त्यांना कळेल मोदी काय चीज आहे", अस संजय राऊत म्हणाले आहेत.
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