अमरावती महापालिका निवडणुकीत राजकीय "अघटित'; जवाहर गेट बुधवारा प्रभागात उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि अजित पवारांच्या पक्षाची युती

अमरावतीत बहुतांश प्रभागांमध्ये काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) एकत्र निवडणूक लढवत असताना फक्त या एका प्रभागात शिवसेना अजित पवार गटाची युती झाल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलंय.

alliance between Uddhav Thackeray party and Ajit Pawar party in the Jawahar Gate Budhwara ward
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 5:25 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
अमरावती- संपूर्ण महाराष्ट्रात काही ठिकाणी अभद्र युत्या आणि आघाड्या पाहायला मिळत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्या युतीची कुणी कल्पनाही करू शकत नाही. परंतु अमरावती महापालिका निवडणुकीत मात्र एक राजकीय अघटित घडताना दिसत आहे. अमरावती शहरातील जवाहर गेट- बुधवारा या प्रभागात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात थेट युती झालीय. ही युती सध्या संपूर्ण शहराचे लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष म्हणजे अमरावती शहरात बहुतांश प्रभागांमध्ये काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष एकत्र निवडणूक लढवत असताना फक्त या एका प्रभागात शिवसेना अजित पवार पक्षाची युती झाल्यानं राजकीय चर्चांना उधाण आलंय. ही अशी युती कशी झाली यासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

हरमकर दाम्पत्य जोडीनं मैदानात : जवाहरगेट - बुधवारा प्रभागात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून माजी नगरसेवक प्रवीण हरमकर आणि त्यांच्या पत्नी विशाखा हरमकर हे दोघेही उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरलेत. दोघंही मशाल या चिन्हावर निवडणूक लढवत असून, विकास आणि समाजकार्य हा आमचा अजेंडा असल्याचं या दाम्पत्याचं म्हणणं आहे.

अशी युती होण्याचा असं आहे कारण : या अनोख्या युती मागील पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे या संदर्भात प्रवीण हरमकर यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना स्पष्टीकरण दिलंय. आमच्या परिसरात काँग्रेस आणि शिवसेनेची युती अपेक्षित होती. मात्र या युतीसाठी आधीपासून काही तयारी करावी लागते. आमच्या प्रभागात काँग्रेसचे उमेदवार तब्बल आठ महिने आधीच निश्चित झाले होते. या प्रभागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि आमदार संजय खोडके यांच्याशी माझे वैयक्तिक आणि राजकीय संबंध आहेत. आम्ही नेहमीच सोबत काम केलंय. स्थानिक राजकीय समीकरणं आणि मतदारांचा विचार करूनच ही युती करण्यात आली. यासाठी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख पराग गुडधे यांना ही भूमिका सांगितली. त्यांनी पक्षाकडे ती मांडली आणि वरिष्ठांनी होकार दिल्यावरच आम्ही पुढे पाऊल टाकल्याचं प्रवीण हरमकर म्हणाले.

एका घरात आमदार, खासदार चालतात, आम्ही तर कार्यकर्ते : माझी पत्नी विशाखा हिचं समाजकार्य विद्या शाखेत शिक्षण झालंय. ती सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय आहे. महिला आणि पुरुष असे वेगळे गट न करता आम्ही दोघेही मिळून प्रभागासाठी काम करू शकतो. महिलांमध्ये ती काम करेल पुरुषांमध्ये मी काम करेन. आम्ही एकत्र काम केल्यास या प्रभागात विकासाचा वेग वाढेल म्हणून आम्ही दोघेही निवडणुकीला उभे राहिलो आहोत. मोठ्या नेत्यांच्या घरात आमदार आणि खासदार असे पती-पत्नी होऊ शकतात मग आम्ही तर अगदी लहान कार्यकर्ते आहोत. निवडणुकी शेवटी मतदार ठरवतो आम्ही काम केलं आहे. जनतेने आम्हाला तपासलं आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदार योग्य बटन दाबतीलच तेव्हा खरी भूमिका स्पष्ट होईल, असं प्रवीण हरमकर म्हणालेत.

आमची भूमिका समाजकारणाची : माझे पती प्रवीण हरमकर हे 2007 आणि 2012 मध्ये सलग 10 वर्ष या भागात नगरसेवक होते. 2017 च्या निवडणुकीत गट कारस्थानामुळं त्यांचा पराभव झाला. आता या निवडणुकीत आम्ही परंपरा दाम्पत्य जोडीने जनतेसमोर आलो आहेत. मशाल या चिन्हावर आम्ही निवडणूक लढवत आहोत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण करा, असा सल्ला शिवसैनिकांना दिला होता. आम्ही देखील केवळ समाजकारणासाठीच राजकारणात आलो आहे, असं विशाखा हरमकर "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाल्यात.

