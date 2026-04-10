ऑपरेशन टायगर निराधार? दोन्ही शिवसेनेनं गुप्त बैठकीचे फेटाळले दावे ; अरविंद सावंत म्हणाले, 'गद्दारांबाबत आमची भूमिका स्पष्ट'
शिवसेनेचे (यूबीटी) 8 खासदार शिंदे शिवसेनेत दाखल होणार असल्याच्या चर्चा स्वत:उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निराधार असल्याचं म्हटलंय. तर अरविंद सावंत यांनी अफवा असल्याचं म्हटलं आहे.
Published : April 10, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई: शिवसेनेचे (उबाठा) 8 खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांनंतर राजकीय वर्तुळात ‘ऑपरेशन टायगरची’ कुजबुज सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या खासदारांची गुप्त बैठक झाल्याचे एका माध्यमात वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी ‘ऑपरेशन टायगरची’ थंडावलेल्या चर्चेला पुन्हा 'हवा' मिळाली.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील (यूबीटी) खासदार फोडण्यासाठी ‘ऑपरेशन टायगर’ राबवले जाणार असल्याची चर्चा गेल्या महिनाभरापासून राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या दिल्ली दौऱ्यानंतर या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे काही खासदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात असून त्यांची गुप्त भेट झाल्याचीही चर्चा आहे. महिनाभरापूर्वी दिल्लीत सुरू झालेल्या या चर्चा शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी फेटाळल्या लावल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दरे गावी असतानाच हे ‘ऑपरेशन’ राबवलं जाणार असल्याचं बोललं जात आहे.
उद्धव ठाकरे यांना सोडणार नाही! शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी या चर्चांवर दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. ‘आमच्या आठ खासदारांचा फोटो देत, ते शिंदे गटात जाणार असल्याचं दाखवलं जात आहे. त्यात माझाही समावेश केला आहे. या बातम्यांचा मी कडाडून निषेध करतो,’ असे सावंत यांनी स्पष्ट केलं. ‘एक जरी कॉल आला असेल किंवा मी कोणाशी संपर्क साधला असेल, तर जी शिक्षा द्याल ती भोगेन,’ असे आव्हान त्यांनी दिलं. ‘गद्दारांबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे. मी बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आहे. मातोश्रीशी प्रतारणा करणार नाही. उद्धव ठाकरे यांना सोडणार नाही,’ असेही त्यांनी ठामपणानं सांगितलं.
मुद्दाम अफवा पसरवल्या जात आहेत- वृत्तांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून निष्ठा जाहीर केली. ‘मी, अरविंद गणपत सावंत, शिवसेना नेता व खासदार, जाहीरपणे सांगतो की, मी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांचा निष्ठावंत शिवसैनिक आहे. मला उभा चिरले तरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष आणि ‘मातोश्री’शी असलेले नाते कधीही तोडणार नाही,’ असे सावंत यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. "सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना कोणाची, यावर लवकरच अंतिम सुनावणी अपेक्षित आहे. मुद्दाम अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत", आरोप सावंत यांनी केला.
ऑपरेशन टायगरचे वृत्त निराधार- उपमुख्यमंत्री शिंदे- दुसरीकडे, ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चा निराधार असल्याचं सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावे फेटाळले आहेत. याबाबत स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं, “शिवसेना उबाठाच्या खासदारांसोबत झालेल्या कथित बैठकीचे वृत्त पूर्णपणे निराधार, खोडसाळ आणि गैरसमज निर्माण करणारं आहे. अशी कोणतीही बैठक झालेली नाही. उबाठाचे खासदार फुटून शिवसेनेत येणार असल्याच्या बातम्या गेल्या एक-दीड वर्षांपासून पसरवल्या जात आहेत. परंतु, त्यात कोणतंही तथ्य नाही. ती केवळ अफवा आहे. त्यामुळे सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या बातम्या देणं माध्यमांनी टाळलं पाहिजे.”
चर्चा पुन्हा कुठून सुरू झाली? - महिनाभरापूर्वी एकनाथ शिंदे हे दिल्ली दौऱ्यावर असताना शिवसेना (उबाठा) खासदार त्यांना भेटल्याचं वृत्त होतं. पण, तेव्हाही मंत्री उदय सामंत यांनी हे वृत्त फेटाळून लावले होते. बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दरे गावात दाखल झाले. त्यानंतर रात्री एका गुप्त ठिकाणी महत्त्वाची बैठक पार पडल्याचं सांगितलं जात आहे. या बैठकीला एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेचे (यूबीटी) 9 पैकी 8 खासदार उपस्थित होते, अशी चर्चा आहे. त्यापैकी 6 खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर 2 खासदार व्हिडिओ कॉलद्वारे सहभागी झाल्याचंही बोललं जात आहे. या बैठकीत शिंदे यांनी खासदारांशी थेट संवाद साधल्याची माहिती वेगाने पसरली.
ऑपरेशन एकदाच केलं जातं. एखाद्या बॉडीचं वारंवार ऑपरेशन होते, तेव्हा ते डेडबॉडीचं ऑपरेशन असतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या त्यांच्या पक्षाची (शिवसेना) डेडबॉडी केलेली आहे. सध्या देवेंद्र फडणवीस हे एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे ऑपरेशन करत आहेत. शिवसेनेचे नऊ खासदार हे एकजुटीने एकत्र आहेत. वातावरण गरम करण्यासाठी बातम्या पेरल्या जात आहेत, हे चुकीचं आहे.-शिवसेनेचे (यूबीटी) राज्यसभा खासदार
फोटोही व्हायरल- या खासदारांमध्ये अरविंद सावंत, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, राजाराम वाकचौरे, ओम राजेनिंबाळकर, राजाभाऊ वाजे आणि संजय जाधव अशी या बैठकीत सहभागी झालेल्या खासदारांची नावे चर्चेत आहेत. या खासदारांना केंद्रात महत्त्वाची पदे देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचाही दावा केला जात आहे. याबाबतचा एक फोटोही व्हायरल होत असल्याचं दिसून आलं. पण, सध्या दोन्ही शिवसेनेनं या बैठकीबाबतच्या चर्चा निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.
