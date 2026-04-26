धीरेंद्र शास्त्रींच्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे राजकारण तापलं! इंद्रजित सावंत यांनी कारवाईची केली मागणी

धीरेंद्र शास्त्री यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील विधानावरून राज्यात राजकारण तापलं आहे. जाणून घ्या, सविस्तर बातमी.

Dhirendra Shastri row
डावीकडून इंद्रजीत सावंत, धीरेंद्र शास्त्री, हर्षवर्धन सपकाळ (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 26, 2026 at 10:14 AM IST

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं हे भाजपा-आरएसएसचे राष्ट्रीय धोरण असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. धीरेंद्र शास्त्री यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या विधानावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावरून टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे सपकाळ यांनी भोंदूबाबा धीरेंद्र शास्त्री हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करत असताना मुख्यमंत्री, गडकरी आणि मोहन भागवत गप्प का ? असा त्यांनी सवाल केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत धीरेंद्र शास्त्री यांनी आक्षेपार्ह विधान केले. तरीही या तिघांनी त्याचा निषेध केला नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे, असं सपकाळ यांनी म्हटलं. छत्रपती शिवाजी महाराज हे अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत आहेत. त्यांच्या विचारांनी देशाला दिशा दिली आहे. तरीही त्यांच्या बदनामीचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. भाजपा आणि आरएसएसच्या काही नेत्यांनी पूर्वीही शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधाने केली आहेत. त्यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भाजपाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी, तसेच काही वक्ते आणि लेखकांचा उल्लेख करत महाराजांविषयी सातत्यानं चुकीचं चित्र रंगवलं जात आहे, असा सपकाळ यांनी आरोप केला.

संघ विचारधारेवरही टीका - जय भगवान गोयल यांनी ‘आज के शिवाजी: नरेंद्र मोदी’ हे पुस्तक लिहून शिवाजी महाराज आणि पंतप्रधान मोदी यांची तुलना केलीय हेदेखील समाजात संताप निर्माण करणारे आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी यावेळी संघ विचारधारेवरही टीका केली. “गोळवलकर यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट’ आणि सावरकर यांच्या काही लिखाणात शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांविषयी अवमानकारक उल्लेख आहेत, असा त्यांनी दावा केला.

महाराजांबद्दल अवमानास्पद वक्तव्य- धीरेंद्र शास्त्री यांच्या विधानावरून निर्माण झालेल्या वादात मुख्यमंत्री फडणवीस, नितीन गडकरी आणि मोहन भागवत यांनी भूमिका स्पष्ट न केल्यानं या नेत्यांनी त्या वक्तव्याचा निषेध केला नाही, हे दुर्दैवी आहे, असे सपकाळ म्हणाले. धीरेंद्र शास्त्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी आणि मोहन भागवत यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान झाल्याबद्दल महाराष्ट्राची जाहीर माफी मागावी, अशी त्यांनी मागणी केली. शास्त्रींच्या विधानांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. विविध स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अवमानास्पद वक्तव्य केल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे.

  • छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामींच्याबद्दल त्यांनी आक्षेपार्ह आणि निषेधार्ह वक्तव्य केलंय. वारंवार महापुरुषांबद्दल अशी वक्तव्य होत आहेत. हे मराठ्यांचा गौरवशाली इतिहास चुकीच्या पद्धतीनं मांडण्याचं षडयंत्र आहे का? असा सवाल करत इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी बागेश्वर बाबावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमोटो कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

