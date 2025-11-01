मुंबईत राजकीय संघर्ष : राज-उद्धव ठाकरे यांच्या ‘सत्याच्या मोर्चा’ला भाजपाचं ‘मूक’ आंदोलनातून प्रत्युत्तर
महाविकास आघाडी आणि मनसेचा आज मुंबईत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सत्याचा मोर्चा पार पडला. या दरम्यान राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर केले.
Published : November 1, 2025 at 9:38 PM IST
मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी काढलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’ला भाजपानं गिरगाव चौपाटी येथे ‘मूक आंदोलन’ करून प्रत्युत्तर दिलं. महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मूक आंदोलनात मुंबईतील भाजपाचे सर्व लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री आशिष शेलार, आमदार योगेश सागर, आमदार विद्या ठाकूर यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
विरोधकांकडून सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न - रवींद्र चव्हाण : प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, “महाविकास आघाडीचे नेते निवडणुकीपूर्वी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही त्यांनी संविधानात बदल करणार असल्याचे खोटे दावे केले होते. पण त्यांचा फेक नेरेटिव्ह मतदारांनी हाणून पाडला. विरोधी पक्षातील काही नेते परदेशी व्यक्ती आणि गैर-सरकारी संघटनांशी (एनजीओ) हातमिळवणी करून खोटी माहिती पसरवत समाज आणि सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही एनजीओंची नावं आणि त्यांच्या निधीचे स्रोत आता उघडकीस आले आहेत”, असा दावाही त्यांनी केला.
जनता विरोधकांच्या बाजूने नाही - लोढा : मंत्री मंगलप्रभात लोढा विरोधकांवर टीका करताना म्हणाले, “फेक नेरेटिव्हची रणनीती एकदाच चालते, वारंवार तीच रणनीती चालणार नाही. विरोधकांना ठाऊक आहे की, जनता त्यांच्या बाजूनं नाही तर जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या बाजूनं आहे. फक्त मुंबई महापालिकाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात विरोधकांचा सुपडा साफ होईल. जनतेला आता कामगिरी करणारे आणि स्थिर नेतृत्व हवे आहे”.
आजचा मोर्चा हेतुपुरस्सर - राहुल नार्वेकर : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही या मोर्चावर प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला. ते म्हणाले, “लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार सर्वांनाच आहे. पण काही मोर्चे जनहितासाठी असतात, तर काही स्वहितासाठी. आजचा मोर्चा हेतुपुरस्सर असून, यातून जनतेचा काही फायदा होणार नाही.” ते पुढे म्हणाले, “लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना विजय मिळाला तेव्हा निवडणूक आयोग योग्य होता, पण पराभवानंतरच शंका का? हे जनता विचारणारच.” संविधानिक संस्थांवर आरोप करून खोटा नेरेटिव्ह निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट नमूद केलं.
