प्रफुल्ल पटेलांच्या नाराजीनंतर गोंदियाचे पालकमंत्री बदलले; बाबासाहेब पाटील यांचा राजीनामा

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी गोंदियाच्या पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी प्रकृतीचं कारण देत राजीनामा दिला.

Babasaheb Patil Resigns as Guardian Minister of Gondia
प्रफुल्ल पटेलांच्या नाराजीनंतर गोंदियाचे पालकमंत्री बदलले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 2:20 PM IST

1 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा बदलाचं वारं वाहू लागलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी गोंदियाच्या पालकमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. यानंतर आता राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी विदर्भातील पालकमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेनंतर हा बदल घडल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. तब्येतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्याचं पाटील यांनी म्हटलं असलं तरी, पक्षांतर्गत नाराजी आणि राजकीय दबाव यामागं असल्याची चर्चा आहे.

बाबासाहेब पाटलांनी राजीनामा का दिला? : बाबासाहेब पाटील यांनी मंगळवारी (14 ऑक्टोबर) गोंदियाच्या पालकमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे लांबचा प्रवास आणि जिल्ह्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणं कठीण झाल्याचं कारण दिलं. पालकमंत्रिपद हे जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचं असतं, ज्यात नियमित दौरे, स्थानिक समस्यांचं निराकरण आणि विकासकामांची अंमलबजावणी यांचा समावेश होतो. मात्र, आरोग्याच्या अडचणींमुळे आपण हा निर्णय घेत आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

याआधी हसन मुश्रीफ यांनी सोडली जबाबदारी : दुसरीकडे, राजकीय वर्तुळात या राजीनाम्यामागे पक्षांतर्गत नाराजी असल्याची चर्चा आहे. पाटील यांनी स्वतःच्या सातारा जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद मिळावं, अशी मागणी लावून धरली होती, जी पूर्ण झाली नाही. याशिवाय, काही महिन्यांपूर्वी हसन मुश्रीफ यांनीही कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद न मिळाल्यानं वाशिम जिल्ह्याची जबाबदारी सोडली होती. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांच्या राजीनाम्याला विशेष महत्त्व आहे. दरम्यान, इंद्रनील नाईक यांची गोंदियाच्या पालकमंत्रिपदी नियुक्ती अजित पवार यांनी वरळी येथील बैठकीत जाहीर केली.

प्रफुल्ल पटेल नेमकं काय म्हणाले होते? : विशेष म्हणजे, नागपुरात नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिबिरात खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी पालकमंत्र्यांवर टीका केली होती. "पालकमंत्री फक्त 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला जिल्ह्यात दिसतात, बाकी वेळी स्थानिक नेत्यांना सोबत घेत नाहीत," असं पटेल म्हणाले होते. ही टीका गोंदियाच्या संदर्भात असल्याचं मानलं जाते. या टीकेनंतर अवघ्या काही दिवसांत पाटील यांचा राजीनामा आल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे.

