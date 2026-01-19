कथित घोटाळ्यातील आरोपींना अटक न करण्यासाठी नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव, वकिलांचा आरोप; पोलिसांनी दिलं स्पष्टीकरण
आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपींना अटक न करण्यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव असल्याचा गंभीर आरोप ठेवीदार, कर्जदार संघटनेने केला आहे.
Published : January 19, 2026 at 1:14 PM IST
सातारा - ईडीने धाड टाकलेल्या यशवंत को-ऑपरेटीव्ह बँकेतील तब्बल 112 कोटींच्या कथित अर्थिक घोटाळा प्रकरणात आरोपींना वाचवण्यासाठी भाजपाचे नेते तथा मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांचा पोलिसांवर दबाव असल्याचा खळबळजनक आरोप बँकेच्या ठेवीदार, कर्जदार संघटनेचे वकील निलेश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच बँकेचे तत्कालीन चेअरमन आणि घोटाळ्यातील संशयित आरोपी महेशकुमार जाधव यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी भाजपाकडे उमेदवारीची मागणी केली आहे. त्यांना कोणत्याही पक्षाने उमेदवारी देऊ नये, अशी मागणी देखील ॲड. जाधव यांनी केली.
काय आहे प्रकरण? : यशवंत बँकेच्या ठेवीदार, कर्जदार संघटनेचे वकील निलेश जाधव यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत खळबळजनक आरोप केले. ॲड. जाधव म्हणाले की, "यशवंत बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी शेखर चरेगावकर आणि तत्कालीन चेअरमन महेशकुमार जाधव यांना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे हे राजाश्रय देत आहेत. अप्रत्यक्षपणे भाजपा नेते त्यांची एकप्रकारे वकिली करत आहेत. त्यामुळेच या मुख्य आरोपींना पोलिसांनी अद्याप अटक केलेली नाही."
उर्वरीत आरोपींना पोलिसांनी अटक करावी - "यशवंत को-ऑपरेटीव्ह बँकेत 112 कोटी रुपयांचा अर्थिक घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणी 50 जणांवर एमपीआयडी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल झाला असतानाही पोलिसांनी केवळ एका आरोपीला अटक केली आहे. उर्वरीतांना पोलिसांनी अभय दिलं आहे. केवळ चार जणांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला. उर्वरीत आरोपींना पोलिसांनी तत्काळ अटक करावी," अशी मागणी ठेवीदार, कर्जदार संघटनेच्या वतीने ॲड. जाधव यांनी केली.
इतर आरोपी मोकाट - आर्थिक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांना ईडीने ताब्यात घेतलं असून त्यांची गेली पाच दिवस मुंबईत चौकशी सुरू असल्याचा दावा यावेळी ॲड. निलेश जाधव यांनी केला. मात्र, ईडीकडून अधिकृत माहिती दिली जात नाही. चरेगावकर यांचे बंधू विठ्ठल उर्फ शौनक यांना ईडीने ताब्यात घेतल्यानंतर जिल्हा आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मात्र, बाकी सर्व आरोपी हे उजळ माथ्याने फिरत असल्याचे ॲड. जाधव म्हणाले.
भाजपाकडे उमेदवारी मागितली - "आर्थिक घोटाळ्यातील काही आरोपींनी अटकपूर्व जामीनासाठी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. आरोपी आणि संशयास्पद कर्ज प्रकरणं नावावर असणाऱ्यांना ईडीने नोटीसा बजावल्या आहेत. असं असताना घोटाळ्यातील संशयित आरोपी आणि तत्कालीन चेअरमन महेशकुमार जाधव यांनी भाजपाकडे उमेदवारी मागितली आहे. त्यांना उमेदवारी दिल्यास त्यांच्या विरोधात आक्रमकपणे प्रचार करणार," असा इशारा यशवंत बँक ठेवीदार, कर्जदार संघटनेने दिला.
पोलीस अधीक्षकांनी भूमिका केली स्पष्ट - साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी पोलिसांवरील राजकीय दबावाचा आरोप फेटाळला आहे. ते म्हणाले की, "या प्रकरणी आम्ही विशेष लेखापरीक्षक नियुक्त करून पुरावे गोळा करत आहोत. कागदपत्र तपासत आहोत. मुख्य दोन-तीन आरोपींना अटक करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, सध्या ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे आम्हाला कारवाईसाठी वेळ लागत आहे."
