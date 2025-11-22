नाशिक महापालिका निवडणूक : भाजपा, काँग्रेसकडून उमेदवारी अर्ज मोफत, तर शिवसेना राष्ट्रवादीकडून आकारलं जातंय शुल्क
नाशिक महानगरपालिका निवडणूक तोंडावर आहे. अशा स्थितीत सर्वच पक्षांकडून अर्ज वितरण आणि स्वीकृती सुरू झाली आहे. पण या अर्जांसाठी काही पक्षांकडून शुल्क आकारलं जात आहे.
November 22, 2025
नाशिक : आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली असून उमेदवारी अर्ज वितरण आणि स्वीकृती पक्ष स्तरावर सुरू आहे. सत्ताधारी भाजपा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, काँग्रेस विनामूल्य अर्ज वितरित करत असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मात्र शुल्क आकारलं जात असल्यानं पक्षातील काहींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
खरं तर, आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सध्या नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून त्यात सर्व राजकीय पक्ष व्यग्र आहेत. पण त्यानंतर महापालिका निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत नाशिक महानगरपालिका निवडणुकांसाठी आतापासूनच सर्वच पक्षांकडून अर्ज वितरण आणि स्वीकृती सुरू झाली आहे. अर्थात इच्छुकांच्या मुलाखती आणि अन्य सोपस्कार हे नगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर पार पाडणार आहे. अशात भाजपा, काँग्रेस, मनसेकडून इच्छुक उमेदवारांना विनामूल्य अर्ज दिले जात आहेत. पण दुसरीकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून अर्जासाठी 5 हजार रुपये, शिवसेनेकडून 3 हजार रुपये तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून 2 हजार रुपये शुल्क आकारलं जात आहे. त्यामुळे पक्षातील काहींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
विनामूल्य दिले जात आहेत अर्ज : भारतीय जनता पक्षाकडे इच्छुकांची सर्वाधिक गर्दी असून आत्तापर्यंत 650 अर्ज नेले आहेत तर 250 अर्ज परत आले आहेत. भाजपा इच्छुकांकडून उमेदवारी अर्ज शुल्क आकारत नसल्याचं शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी सांगितलं.
...म्हणून शुल्क आकारलं जातय : राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देखील अर्ज वितरण झालं असून 150 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अजित पवार गटानं एक हजार आणि दोन हजार रुपये असं शुल्क आकारलं आहे. कोणीही हौसेखातर अर्ज करू नये, यासाठी शुल्क आकारल्याचं शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी सांगितलं.
'अर्जासाठी पैसे आकारणं अन्यायकारक' : याबाबत इच्छुकांना विचारलं असता, "आपण सुरुवातीपासून पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत आहोत. सामान्य कार्यकर्त्यांकडून केवळ अर्ज दाखल करण्यासाठी 3 हजार रुपये एवढी रक्कम आकारणं अन्यायकारक असून पक्षाच्या वरिष्ठांनी या प्रकरणी लक्ष घालावं", अशी मागणी एका इच्छुक उमेदवारानं व्यक्त केली.
