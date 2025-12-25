ETV Bharat / state

ठाकरे बंधुंच्या टीकेला भाजपा नेते रावसाहेब दानवेंचं जोरदार प्रत्युत्तर, म्हणाले "ते काय माझी किंमत..."

बुधवारी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेसाठी युतीची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी रावसाहेब दानवेंवर टीका केली होती. त्याला दानवेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.

RAOSAHEB DANVE ON THACKERAY
माध्यमांशी बोलताना भाजपा नेते रावसाहेब दानवे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 4:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येत मुंबई महानगरपालिकेसाठी शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती जाहीर केली. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना ठाकरे बंधुंनी रावसाहेब दानवेंवर टीका केली होती. या टीकेला रावसाहेब दानवेंनी प्रत्युत्तर दिलंय.

रावसाहेब दानवेंचं ठाकरेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभर ठाकरे बंधुंच्या युतीबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर बुधवारी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येत आगामी मुंबई महानगरपालिकेसाठी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेची युती जाहीर केली. यानंतर दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात विविध ठिकाणी जल्लोष साजरा केला. युती जाहीर करत असताना ठाकरे बंधुंनी भाजपा नेते रावसाहेब दानवेंना पक्षात कोणी विचारत नाही, असं म्हणत त्यांच्यावर टीका केली होती. या टीकेला त्यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना प्रत्युत्तर दिलं.

उद्धव ठाकरे माझी किंमत काय सांगतील : "उद्धव ठाकरेंचं कुठं धुपट निघालं ते मी सांगतो. मला 35 वर्ष पक्षानं सन्मान दिला. मी उध्दव ठाकरे यांच्यासारखा काळा बुरखा घालून शेपूट खाली घालून विधान परिषदेत गेलो नाही. पक्षानं मला सभापती, आमदार, खासदार आणि दोन वेळा केंद्रात मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी दिली. तसंच राज्याचा अध्यक्षही केलं. उध्दव ठाकरे अडीच वर्षे सत्तेत गेले आणि फेल झाले. मी 35 वर्षांच्या राजकारणात यशस्वी झालोय. अडीच वर्षात लाज घालवणारे उद्धव ठाकरे माझी किंमत काय सांगतील?," असं म्हणत भाजपा नेते रावसाहेब दानवे यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाणा साधला.

युतीसाठी आम्ही प्रयत्न करणार : भाजपा जालन्यात युतीसाठी सकारात्मक असल्याचं भाजपा नेते रावसाहेब दानवे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. "आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी युतीसाठी भाजपा आणि शिवसेनेत चर्चा झाली आहे. युतीबाबत रिपाईसोबत देखील चर्चा करणार आहे. युतीबाबत दोन दिवसांत निर्णय नक्की होईल. केवळ पत्र देऊन युती करा म्हणणं योग्य नाही. युती होण्याआधी एकमेकांवर आरोप करणं योग्य नाही. तसंच महापौर पदाचा उमेदवार युती होण्याआधी जाहीर करणं योग्य नाही. जालन्यात महानगरपालिका निवडणुकीत युतीसाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत," असं भाजपा नेते रावसाहेब दानवे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. मुंबईतील 23 मजली टॉवरला भीषण आग, 40 रहिवाशांना केलं रेस्क्यू
  2. प्रशांत जगताप यांना मनापासून शुभेच्छा; रोज नई सुबह होती है - सुप्रिया सुळे
  3. मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार आणि तो आमचाच असणार, उद्धव अन् राज ठाकरेंकडून युतीची घोषणा

TAGGED:

BJP LEADER RAOSAHEB DANVE
RAJ THACKERAY
उद्धव ठाकरे
रावसाहेब दानवे
RAOSAHEB DANVE ON THACKERAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.