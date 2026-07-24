'आंदोलनात पाकिस्तान अन् कलम 370 च्या घोषणा दिल्या जातायत!'; जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा गंभीर आरोप
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले 'देशविरोधी प्रवृत्ती आणि राजकीय पक्ष आपल्या पोळ्या भाजून घेत आहेत.'
Published : July 24, 2026 at 5:02 PM IST
सोलापूर : राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील शुक्रवारी सकाळी सोलापूर दौऱ्यावर होते. जलसंपदा विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मंत्री विखे पाटील सहभागी झाले होते. कार्यक्रमानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्ली आंदोलनावर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली.
आंदोलन आता भरकटलं आहे : "सोनम वांगचुंग यांनी आंदोलन स्थगित केलं आहे. त्यांच्या मागण्या संदर्भात सरकारनं कार्यवाही सुरू केली आहे. आता आंदोलन सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नाही. दुर्दैवानं विद्यार्थ्यांच्या आडून देश विरोधी प्रवृत्ती आंदोलनात काम करत आहेत. यात काही राजकीय पक्ष आपल्या पोळ्या भाजून घेत आहेत. आंदोलन सुरू झालं तेव्हा ते पक्षविरहित होतं. केंद्र सरकारनं भूमिका स्पष्ट केली आहे. आंदोलनामध्ये पाकिस्तानच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. रद्द केलेलं 370 कलम संदर्भात घोषणा होत आहेत. हे घोषणा देणारे कोण आहेत?" असं म्हणत आंदोलन भटकल्याचा दावा त्यांनी केला.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप : "प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आता त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झालं आहे. मग यामध्ये विद्यार्थ्यांचं काय हित होणार आहे?," अशा शब्दांत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जंतरमंतरवरील आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली.
राज ठाकरेंना कुणी गांभीर्यानं घेत नाही : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर टिका करताना ते म्हणाले की, राज ठाकरे नेहमीच बोलतात. त्यांना कोणी गांभीर्यानं घेत नाही. त्यांच्या पक्षाची एवढी दुरावस्था झाली. त्यामुळं त्यांनीच आत्मचिंतन केलं पाहिजे. लोक जर तुम्हाला बाजूला करत असतील, तर तुम्ही कोणाला बाजूला करणार? त्यांचं अस्तित्व आता संपलेलं आहे. यातून काहीतरी हातपाय हलवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
विद्यार्थी हिताचं आंदोलन राहिलेलं नाही : "किती पोलीस अधिकारी कर्मचारी जखमी झाले? दगडफेकीसाठी दगड आले कुठून? वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गंभीर स्वरूपात जखमी झाले आहेत. आंदोलनाला हिंसक वळण लावण्याचा प्रयत्न कोण करतंय? पत्रकारांना देखील धक्काबुक्की होतेय. विद्यार्थी हिताचं आंदोलन राहिलं नाही. उच्चस्तरीय चौकशी करू. सगळ्या दोषींवर कारवाई करू. असे स्वतः पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे," असं सांगत त्यांनी दोषींवर कारवाईची अपेक्षा केली.
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