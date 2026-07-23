विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ मुंबईत ठाकरे बंधू काढणार मोर्चा; विरोधकांना दिला 'हा' इशारा
कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्लीत सुरू केलेलं आंदोलन आता तीव्र झालंय. आता ठाकरे बंधूही विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढणार आहेत.
Published : July 23, 2026 at 4:50 PM IST
मुंबई : 26 जुलै रोजी मुंबईमध्ये सकाळी 10 वाजता केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्धव आणि राज या ठाकरे बंधूंनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये केली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
शांततेत मोर्चा निघणार : मोर्चावेळी कोणत्याही पक्षाच्या झेंडा नाही तर केवळ हातात तिरंगा असलेला हा मोर्चा असणार. हा मोर्चा शिवाजी पार्क मैदानपासून सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत जाणार असल्याची माहिती शिवसेना (उबाठा) नेता, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याचबरोबर या मोर्चामध्ये जर कोणीही घुसण्याचा प्रयत्न केला तर फटकवून काढणार असल्याचा इशाराही राज ठाकरे यांनी दिला. हा मोर्चा शांततेत निघणार आहे. यामुळं कोणीही शांतता भंग करण्याचं काम करू नका, असा सज्जड दम राज ठाकरे दिला.
मोर्चामध्ये विरोधकांनी सहभागी व्हावं : याचबरोबर सध्या देशात सुरू असलेला केंद्र सरकारचा विरोध हा कोणत्याही निवडणुकीचा विषय नसून हा विषय देशाच्या भविष्याचा आहे, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. देशाच्या भविष्याची चिंता असेल तर विरोधकांनी देखील मोर्चामध्ये सहभागी व्हावं, असं आवाहनही उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
...तेव्हा तुम्ही राजकारण केलं त्याचं काय? : विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर विरोधक बंदूक ठेवत असल्याचा आरोप सत्ताधारी करत आहेत. मात्र सत्ताधारी त्याच विद्यार्थ्यांच्या छातीवर बंदूक रोखत असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले. याचबरोबर तुम्ही जेव्हा विरोधी पक्षांमध्ये होता, त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी चालायच्या. आता आम्हाला राजकारण करू नका असं का सांगताय मात्र तेव्हा तुम्ही राजकारण केलं काय त्याचं काय? असा प्रश्न त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला.
सरकार बॅकफूटवर : विद्यार्थ्यांच्या भावना, त्यांचे प्रश्न आधीच समजून घेतले असते तर आज ही वेळ आली नसती. हे आंदोलन घराघरांमध्ये गेल्यामुळं सरकार बॅकफूटवर आलं आहे. असंही राज ठाकरे म्हणाले. तर मोदी यांनी आज केलेल्या ट्विट मागचं कारण समजलं नाही, त्यांना काय म्हणायचं आहे तेही समजलं नाही, असंही ते म्हणाले.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आंदोलन : याविषयावर बोलताना युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 24 तारखेला शिवाजी पार्कवर जमून राष्ट्रगान गाण्याचं आंदोलन आम्ही हाती घेतलं होतं. मात्र आता 26 तारखेलाच ते आंदोलन पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण म्हणजे रविवार असल्यानं सर्वांसाठी ते सोयीस्कर ठरेल. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आम्ही हे आंदोलन हाती घेत आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
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